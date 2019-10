Đại gia Bình Dương chi gần 2,7 tỷ mua Mazda3 biển khủng

Trước đó, chiếc xe Mazda3 biển khủng 61A-666.66 thuộc quyền sở hữu của anh Trương Hoài Ân (sinh năm 1994 tại Tân Uyên, Bình Dương). Không lâu sau khi bốc được biển số "toàn lộc" này, anh Ân quyết định bán lại chiếc Mazda3 cho anh Tâm một dân chơi chuyên sưu tập xe biển số đẹp tại Đồng Nai với mức giá gần 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá trị chiếc Mazda3 biển lục quý 6 này vẫn chưa dừng lại ở mức giá gần 2 tỷ đồng. Chỉ sau một tuần, anh Tâm quyết định chuyển nhượng chiếc Mazda3 này cho đại gia cùng tỉnh với giá 2,666 tỷ đồng. Đây là mức giá cao kỷ lục đối với một chiếc Mazda3 tại Việt Nam. Theo giới chơi xe, sở dĩ biển số “6 số 6” có giá trị như vậy là bởi theo quan niệm phương Tây, con số tình yêu, hôn nhân đầy hạnh phúc chính là số 6. Con số 6 cũng là con số của người chỉ huy, là người có những tư duy mang tính chất kim chỉ nam. Khi có bất trắc xảy ra, số 6 lại chính là bùa hộ mệnh của thân chủ sở hữu. Bên cạnh đó, số 6 là con số thuận lợi và may mắn nhất theo quan niệm của người Trung Hoa, cách viết số 6 thể hiện lộc sinh ra sẽ luôn đi thẳng vào nhà và không biến mất. Số 6 là số lộc cho nên người dùng biển số "lục quý 666666 "sẽ thuận buồm xuôi gió. Tại Việt Nam, thú chơi xe biển số đẹp đang là xu hướng của giới nhà giàu. Những đại gia, dân chơi ngoài việc sở hữu những mẫu siêu xe đắt tiền thì việc đầu tư một chiếc biển số đẹp là điều không thể thiếu. Tuy nhiên, so với giá xe Mazda3 niêm yết hiện nay khoảng trên dưới 700 triệu đồng thì con số gần 2 tỷ hay hơn 2,66 tỷ đồng được cho là quá cao. Trước đó, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu một chủ xe Mazda3 cũng may mắn bốc trúng biển số ngũ quý 2 khá đẹp khiến nhiều người "mơ ước", nhưng sau đó anh này không chào bán mà lặng lẽ sử dụng một thời gian dài. Trong ảnh là một chiếc xe Mazda CX-5 đời 2018 với biển số "ngũ quý 5", nó từng được chủ nhân rao bán với giá lên đến 2,4 tỷ đồng tại Sài Gòn. Tất nhiên mức giá này chủ yếu được bán kèm với biển số 51G-555.55. Gần đây nhất, một chiếc Mazda CX-5 khác mang biển ngũ quý 6 tại Hà Nội (30F-666.66) cũng đã được chủ nhân chào bán với giá tới 3 tỷ đồng. Ngay sau khi rao bán, những chiếc xe biển "độc, khủng" này cũng nhanh chóng đến tay chủ mới là những đại gia đam mê sưu tầm... Video: Kia Morning biển ngũ quý của đại gia Hà Nội (Nguồn: Johnny).

