Đại gia An Giang chi hàng trăm triệu đồng "lột xác" Ferrari 488 GTB

Siêu xe Ferrari 488 GTB của đại gia An Giang này chính là chiếc 488 GTB đầu tiên về Việt Nam (6/2016). Ban đầu xe có ngoại thất màu xám lông chuốt nhưng hiện đã được "lột xác" đầy bất ngờ. Cụ thể, thân xe được dán lại trong màu xanh dương, kết hợp với đường kẻ màu vàng và nhiều chi tiết làm bằng sợi carbon tạo cảm giác mạnh mẽ và hầm hố. Để tăng thêm điểm nhấn cho xe, chủ nhân còn yêu cầu dán số "67" (đầu biển số của tỉnh An Giang) ở 2 bên hông. Phần đầu xe được làm mới với cản trước và nắp ca-pô phong cách Ferrari FXX K cũng như LaFerrari, trong đó, khe gió ở cản trước được chia 2 khoang tách biệt trông rất hầm hố và nắp ca-pô thì có thêm khe gió chữ "V". Cả 2 bộ phận này đều đến từ Misha Design. Tiếp theo, chiếc Ferrari 488 GTB được trang bị bộ la-zăng PF10 hai mảnh, kích thước 20 inch của thương hiệu Brixton Forged, đi kèm là cùm phanh sơn vàng nổi bật. Di chuyển ra sau, siêu xe Ý sở hữu cánh gió Novitec và hệ thống ống xả IPE giúp đem đến âm thanh "đã tai" hơn. Không chỉ được thay đổi ở bên ngoài, chiếc 488 GTB của đại gia An Giang còn được bọc lại toàn bộ nội thất với da màu xanh dương Racing Blue, kết hợp chỉ khâu màu trắng và sọc vàng thay vì tông màu da bò như cũ. Cabin xe cũng có nhiều chi tiết sợi carbon như vô-lăng, cụm nút chuyển các chế độ lái, ốp phía sau ghế ngồi. Về truyền động, cỗ máy tăng áp kép V8 3.9L của siêu phẩm này đã được Novitec nâng cấp từ trước khi về Việt Nam, vì vậy, xe mạnh mẽ tới 756 mã lực / 877 Nm, tăng 95 mã lực và 117 Nm so với nguyên bản. Chiếc Ferrari 488 GTB này có thể tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,8 giây. Không rõ vị đại gia An Giang đã tiêu tốn bao nhiêu tiền để làm đẹp cho chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB của mình, tuy nhiên, giới mê xe cho rằng con số sẽ lên tới hàng trăm triệu đồng. Video: Trải nghiệm siêu xe Ferrari 488 GTB tại Việt Nam.

Siêu xe Ferrari 488 GTB của đại gia An Giang này chính là chiếc 488 GTB đầu tiên về Việt Nam (6/2016). Ban đầu xe có ngoại thất màu xám lông chuốt nhưng hiện đã được "lột xác" đầy bất ngờ. Cụ thể, thân xe được dán lại trong màu xanh dương, kết hợp với đường kẻ màu vàng và nhiều chi tiết làm bằng sợi carbon tạo cảm giác mạnh mẽ và hầm hố. Để tăng thêm điểm nhấn cho xe, chủ nhân còn yêu cầu dán số "67" (đầu biển số của tỉnh An Giang) ở 2 bên hông. Phần đầu xe được làm mới với cản trước và nắp ca-pô phong cách Ferrari FXX K cũng như LaFerrari, trong đó, khe gió ở cản trước được chia 2 khoang tách biệt trông rất hầm hố và nắp ca-pô thì có thêm khe gió chữ "V". Cả 2 bộ phận này đều đến từ Misha Design. Tiếp theo, chiếc Ferrari 488 GTB được trang bị bộ la-zăng PF10 hai mảnh, kích thước 20 inch của thương hiệu Brixton Forged, đi kèm là cùm phanh sơn vàng nổi bật. Di chuyển ra sau, siêu xe Ý sở hữu cánh gió Novitec và hệ thống ống xả IPE giúp đem đến âm thanh "đã tai" hơn. Không chỉ được thay đổi ở bên ngoài, chiếc 488 GTB của đại gia An Giang còn được bọc lại toàn bộ nội thất với da màu xanh dương Racing Blue, kết hợp chỉ khâu màu trắng và sọc vàng thay vì tông màu da bò như cũ. Cabin xe cũng có nhiều chi tiết sợi carbon như vô-lăng, cụm nút chuyển các chế độ lái, ốp phía sau ghế ngồi. Về truyền động, cỗ máy tăng áp kép V8 3.9L của siêu phẩm này đã được Novitec nâng cấp từ trước khi về Việt Nam, vì vậy, xe mạnh mẽ tới 756 mã lực / 877 Nm, tăng 95 mã lực và 117 Nm so với nguyên bản. Chiếc Ferrari 488 GTB này có thể tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,8 giây. Không rõ vị đại gia An Giang đã tiêu tốn bao nhiêu tiền để làm đẹp cho chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB của mình, tuy nhiên, giới mê xe cho rằng con số sẽ lên tới hàng trăm triệu đồng. Video: Trải nghiệm siêu xe Ferrari 488 GTB tại Việt Nam.