Cường Đô la cầm lái Porsche 911 tiền tỷ trên phố Sài Gòn

Tâm điểm của hội ngộ chính là chiếc Porsche 911 của Cường Đô la, đây là mẫu 911 Carrera S thế hệ mới vừa được đăng kí biển số chưa lâu. Đây cũng chính là chiếc Porsche thứ 3 trong garage của đại gia siêu xe đình đám này, hai chiếc còn lại là mẫu sedan Panamera và chiếc SUV Cayenne S cùng mang màu trắng tương tự. Thế hệ mới nhất của dòng xe Porsche 911 huyền thoại mang trong mình nhiều cải tiến vượt bậc về mặt công nghệ cũng như ngoại hình của xe. Cản trước và cản sau đều được thiết kế lại, cụm đèn chiếu sáng phía trước được trang bị công nghệ LED Matrix hiện đại kết hợp cùng đèn hậu kéo dài ngang qua đuôi xe ấn tượng. Mẫu xe tiếp theo có mặt là chiếc xe mui trần ấn tượng Porsche 911 Targa 4 GTS cùng mang màu trắng, xe thuộc sở hữu của một người chơi xe nổi tiếng tại Việt Nam và là chiếc 911 Targa 4 GTS duy nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Tại thị trường Việt Nam, Porsche phân phối đến khách hàng 3 phiên bản thuộc dòng Targa trong đó phiên bản Targa 4 GTS là cao cấp nhất với những nâng cấp nổi bật như cản trước, cản sau, bộ mâm đa chấu sơn đen mờ có kích thước 20 inch tương tự như chiếc 911 Turbo S, … Bên cạnh đó, xe còn được trang bị với khoang nội thất được bọc da lộn và khâu chỉ đỏ nổi bật kết hợp cùng một số chi tiết như vô-lăng, cần số được làm từ sợi carbon với tổng giá trị của gói tùy chọn lên đến hàng trăm triệu đồng. Chiếc siêu xe Audi R8 V10 Plus cũng xuất hiện với sắc đỏ nổi bật, đây chính là chiếc Audi R8 V10 Plus duy nhất được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam, xe có giá bán lên đến hơn 13 tỉ đồng và cách đây không lâu vừa được chủ nhân nâng cấp với ống xả hàng hiệu đến từ Capristo. Mẫu siêu xe này được trang bị khối động cơ V10 hút khí tự nhiên, được chia sẻ từ người anh em Lamborghini Huracan có dung tích 5.2 lít và sản sinh công suất cực đại 610 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 560 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 3,2 giây và có tốc độ tối đa là 330 km/h. Cuối cùng là mẫu xe SUV hiệu năng cao Mercedes-Benz G63 AMG Edition 1 thuộc sở hữu của trưởng đoàn CarPassion – anh Hứa Hà Phương. Mẫu xe SUV mạnh mẽ này hiện đang tạo nên cơn sốt tại thị trường Việt Nam với hàng loạt xe được đưa về nước theo diện chính hãng và không chính hãng. Một chiếc G63 Edition 1 được chào bán với giá hơn 13 tỉ đồng tại các showroom tư nhân, trong khi đó, Mercedes-Benz Việt Nam vừa chính thức giới thiệu đến khách hàng Việt phiên bản G63 AMG 2019 tiêu chuẩn cách đây không lâu với giá niêm yết là 10,6 tỉ đồng. Mercedes-Benz G63 AMG Edition 1 sử dụng khối động cơ V8 tăng áp kép có dung tích 4.0 lít và sản sinh công suất cực đại 577 mã lực. Video: Huyền thoại New Porsche 911 2019.

