Có nên “tậu” Hyundai i30 hơn 10 tuối chỉ 300 triệu tại Việt Nam?

Hyundai i30 CW đời cũ là dòng xe cỡ C nhưng thiết kế theo phong cách wagon với khoang hành lý vượt trội trong phân khúc, được đưa về Việt Nam trong khoảng thời gian 10 năm trước, khi các dòng xe Hàn Quốc nhập khẩu dần phổ biến. Hyundai sản xuất ra một chiếc Crosswagon thực thụ cho nên trên i30 CW không thể thiếu ba ga nóc cho những chuyến đi xa hay picnic của gia đình. Nhưng đối với khách hàng nữ thiên về phong cách thời trang, lịch lãm, sang trọng thì hai thanh đỡ này có vẻ như không cần thiết. Điểm nhấn ngoại hình của Hyundai i30 CW nhập khẩu là được trang bị lazang 17 inch 5 chấu kép màu bạc kết hợp gân được mạ Crom sáng bóng, trang bị lốp 215/45. Các chi tiết mạ Crom trên xe như hốc hút gió, tay nắm cửa và một vài chi tiết phía sau cũng như xi nhan tích hợp trên gương chiếu hậu cũng tăng thêm phần sang trọng cho i30 CW. Nhờ chiều dài lớn hơn 200 mm so với i30 trước đó, khoang chứa đồ của i30 CW được cải thiện đáng kể với dung tích lên tới gần 1.450 lít, thuận tiện cho các chị em khi đi siêu thị hay cho cả một gia đình nhỏ trong chuyến đi du lịch dài ngà Hyundai i30 CW ở thời điểm 10 năm trước có khá nhiều tiện nghi cao cấp như hệ thống điều hòa tự động, cửa sổ trời, đầu CD 6 loa, cổng kết nối iPod, chức năng điện thoại CDMA, chìa khóa thông minhh. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da cao cấp, hàng ghế sau có thể gập 60/40 tăng thể tích khoang hành lý. Các trang bị an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh (Anti-lock Braking System), phân bổ lực phanh điện tử (Electronic Brakeforce Distribution), hai túi khí đều được trang bị đầy đủ. Vào thời điểm 2010, Giá xe Hyundai i30 CW bán hơn 32.000 USD (khoảng gần 700 triệu đồng). Còn ở hiện tại, giá xe cũ của i30 CW là hơn 300 triệu đồng, chỉ tương đương với một chiếc Kia Morning mới. Video: Chi tiết về Hyundai i30 CW 2009 nhập nội địa Hàn.

