Có nên mua "xe Tàu" Zotye Z8L mới hơn 700 triệu ở Việt Nam

Mẫu xe SUV Zotye Z8L mới bắt đầu phân phối tại Việt Nam từ năm 2018 với gía 758 triệu đồng, hiện tại giá xe giảm xuống còn 728 triệu đồng, đồng thời có thêm một số quà tặng đi kèm. Mức giá cực kỳ dễ chịu cùng với trang thiết bị đánh bại nhiều đối thủ. Mẫu SUV Zotye Z8L tại Việt Nam sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.910 x 1.933 x 1.755 mm. Diện mạo bên ngoài của Z8L nổi bật với lưới tản nhiệt kích thước lớn, tương tự nhiều mẫu xe cùng nhà khác, nối liền với cụm đèn pha. Đèn sương mù tích hợp hốc gió dưới nói liền cùng lưới tản nhiệt dưới. Các trang bị ngoại thất của xe gồm có gạt mưa sau, cửa sổ trời toàn cảnh, gương gập và sấy điện, đèn logo, mâm đúc, giá nóc, hệ thống ống xả thể thao, đuôi xá, kính an toàn phía sau. Khoang nội thất của Zotye Z8L có thiết kế khoa học, thoáng đãng và trông khá sang trọng với ghế ngồi bọc da, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng, vô lăng bọc da tích hợp nút điều khiển, cửa gió hàng ghế sau, đèn cảnh báo mở cửa, hệ thống báo lỗi tự động, núm xoay chuyển số bằng điện tử, chìa khóa thông minh, mở cốp thông minh bằng chân, cốp điện, màn hình giải trí 10 inch, hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa 2 vùng tự động,... Các trang bị an toàn tiêu chuẩn gồm có hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống chống trơn trượt, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến áp suất lốp, phanh tay điện tử, 6 túi khí an toàn,... Nhiều người vẫn còn dè dặt đối với những xe Zotye Z8L Trung Quốc tại Việt Nam vì lo ngại về chất lượng sản phẩm. Đáng chú ý nhất vẫn là chất lượng, chế độ bảo hành cũng với việc vận hành lâu dài không ổn định. Bên cạnh đó là việc mua đi, bán lại thường mất giá khá cao... Video: Zotye Z8 sau 2 năm lăn bánh có 'tã' hay không?

