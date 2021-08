Có nên mua Mercedes-Benz GLB 200 "chạy lướt", hơn 1,9 tỷ ở Hà Nội?

Chiếc Mercedes-Benz GLB 200 AMG đời 2020 trong bài viết này là một trong những chiếc xe “lướt” mới lên sàn xe cũ ở Hà Nội. Theo thông tin rao bán, xe chỉ mới lăn bánh với ODO dừng lại ở mức khoảng 9000km, tình trạng còn mới. Được biết, mức giá chủ nhân rao bán chiếc GLB này là 1,9 tỷ đồng, ngang bằng mức giá một chiếc GLB "đập thùng" chưa đăng ký và ra biển trắng. Theo kinh nghiệm của nhiều người chơi xe cũ cho hay, nếu lựa chọn chiếc GLB chạy lướt này sẽ giúp người mua tại Thủ đô tiết kiệm được khoảng hơn 200 triệu đồng so với lựa chọn “đập hộp” xe mới. Được biết, giá xe Mercedes-Benz GLB 200 AMG sau khi lăn bánh ở khu vực Hà Nội rơi vào khoảng hơn 2,2 tỷ đồng. Trên thực tế, mẫu CUV Mercedes-Benz GLB 200 tại Việt Nam là dòng xe khá hút khách trên thị trường, những lô xe mới về luôn được bán và giao đến tay khách hàng khá nhanh chóng. Về lô nào, “cháy hàng” lô đó! Theo tìm hiểu, hiện tại nếu đặt mua GLC 200 AMG mới, khách hàng sẽ phải chờ một thời gian mới được nhận xe. Chính vì thế, lựa chọn xe cũ đã qua sử dụng hoặc những chiếc GLB chạy lướt sẽ đáp ứng nhanh cho nhu cầu của những khách hàng muốn “cưới liền tay” dòng xe GLB, không phải mất công chờ đợi, đồng thời tiết kiệm được một phần chi phí lăn bánh... Đặc biệt là khi đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam. Mercedes-Benz GLB 200 AMG là một trong những dòng CUV 7 chỗ hạng sang có giá bán dễ tiếp cận nhất trên thị trường, đồng thời dòng xe này không có đối thủ trong phân khúc. So với dòng GLC bán chạy của “Mẹc”, dòng GLB có lợi thế ở hàng ghế thứ 3, giúp dòng xe này phù hợp với nhu cầu phục vụ cho gia đình, đáp ứng sở thích chuộng xe nhiều chỗ của người Việt. Trên thực tế, được biết tệp khách hàng sở hữu xe GLB vốn đã có nhiều dòng xe sang khách, GLB là chiếc xe mua thêm vì tính đa dụng. Bên trong xe được trang bị màn hình kỹ thuật số 10.25-inch hiện đại, có giao diện trí tuệ nhân tạo MBUX, đèn viền nội thất 64 màu, ốp vân carbon trang trí. Vô lăng thể thao bọc da Nappa với nút điều khiển cảm ứng, vô lăng có tích hợp lẫy chuyển số sau vô lăng và hơn thế nữa. Mercedes-Benz GLB 200 AMG sử dụng động cơ 4 cyl thẳng hàng, dung tích 1.3L (1.322cc) tăng áp, cho công suất tối đa 163 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD), thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp (7G DCT). Mặc dù trên thông số kỹ thuật của động cơ này có công suất khá khiêm tốn so với các đối thủ cùng phân khúc. Tuy nhiên đó là thông số trên giấy tờ của nhà sản xuất, những ai có dịp cầm lái thử những chiếc CUV GLB 200 thì sẽ không chê động cơ 1.3L tăng áp này. Với số tiền phải bỏ ra gần 2 tỷ đồng khi mua GLB 200, người quan tâm xe 7 chỗ tại Việt Nam chắc chắn sẽ có rất nhiều sự lựa chọn xe SUV hay MPV trong tầm giá này. Tuy nhiên, ở phân khúc xe sang thì Mercedes-Benz GLB 200 AMG trở thành một sự lựa chọn xe 7 chỗ hiếm hoi. Nếu không muốn mất thời gian chờ đợi, đồng thời tiết kiệm chi phí mua xe thì lựa chọn xe Mercedes-Benz GLB chạy lướt như chiếc trong bài viết này được xem là một gợi ý khá tốt vào thời điểm này. Video: Giới thiệu Mercedes GLB 2020, đàn em của GLC.

