Cô dâu Việt cưỡi Harley Davidson hơn 750 triệu "đưa chàng về dinh"

Trên mạng xã hội gần đây đang xôn xao với đoạn clip và những bức ảnh cô dâu cưỡi Harley Davidson rất “ngầu” tiến vào lễ đường. Theo đó, cô dâu đang làm dậy sóng cộng đồng mạng là Đinh Ngọc Bảo Trân (29 tuổi, quận Bình Thạnh, TP.HCM). Trong không gian tiệc cưới lung linh, sang trọng, Bảo Trân lái xe Harley Davidson Fat Bob 1.800cc nặng khoảng 300kg vào lễ đường trong tiếng reo hò của quan khách. Vì muốn có một kỷ niệm đáng nhớ trong ngày trọng đại của mình, Bảo Trân đã lên ý tưởng lái xe phân khối lớn vào lễ đường với chồng. Tuy nhiên, Chồng của Bảo Trân tỏ vẻ ái ngại, lo lắng vợ gặp rủi ro. Anh và người thân đều góp ý vì sợ rủi ro trong ngày cưới như lật tay lái, váy cưới cuốn vào bánh xe, va chạm với bàn ghế trong sảnh tiệc. Song, Bảo Trân đã thuyết phục được chồng và người thân bằng lời hứa sẽ bảo đảm an toàn. Trước ngày cưới, Trân tập duyệt chạy xe trên lễ đường 3 lần. Bên cạnh đó, nhà hàng cũng hỗ trợ làm thêm một đường chạy riêng chắc chắn ở sảnh, bàn ghế được xếp cách xa để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cô dâu cũng lựa chọn mặc váy cưới đơn giản, không quá to và không mang giày cao gót. Quan khách tham gia lễ cưới không biết trước màn xuất hiện đặc biệt của cô dâu. Vì thế khi khi Bảo Trân tiến vào lễ đường bằng mô tô, nhiều người đứng lên hò reo trong tiếng động cơ vang dội. Khi thấy cô dâu Bảo Trân mặc trên mình bộ váy cưới tinh khôi, ngồi trên chiếc xe phân khối Harley Davidson 1.800 phân khối của mình chầm chậm tiến vào lễ đường, chú rể Hữu An đã phải thốt lên: “Trời ơi, em ngầu quá!". Ngoài tiến vào lễ đường bằng xe phân khối lớn, vợ chồng Bảo Trân cũng đã lựa chọn rước dâu bằng xe phân khối lớn thay vì ôtô như thông thường. Chú rể Hữu An đến nhà vợ, rước dâu bằng đoàn xe gồm 7 chiếc môtô Harley. Xe hoa cô dâu chú rể dùng trong lễ rước dâu cũng chính là chiếc xe mà Bảo Trân tự lái vào lễ đường. Bảo Trân và Hữu An quen biết từ năm 2012 khi vào Đại học. Tuy nhiên, cả hai không nói chuyện và chỉ khi đến năm 2021, khi TP.HCM giãn cách do Covid-19, họ mới bắt chuyện với nhau và dần dần trở thành người yêu. Hữu An đã lái phân khối lớn từ trước, khi biết Trân cũng có niềm đam mê mô tô, họ biết đối phương chính là mảnh ghép hoàn hảo của mình. Chính An đã dạy vợ cách lái xe phân khối lớn, thi lấy bằng A2, đi phượt nhiều nơi khắp TP.HCM, Vũng Tàu... Xe của Hữu An lái thuộc dòng Harley Davidson Fat Bob hơn 750 triệu đồng, còn xe của Trân thuộc dòng Husqvarna Vitpilen, giá trị khoảng 200 triệu đồng. Video: Cô dâu Việt gây bão mạng cưỡi Harley Davidson vào lễ đường.

