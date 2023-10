"Chuyên cơ mặt đất" Toyota Alphard chạy 2 năm, hơn 3 tỷ ở Hà Nội

MPV Toyota Alphard hạng sang được giới thiệu lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2017 và được vì nhứ "chuyên cơ mặt đất" bởi độ sang trọng với mục đích hướng tới phục vụ phân khúc khách hàng cấp cao như các CEO, chủ doanh nghiệp, lãnh đạo tập đoàn lớn hay khách hàng gia đình mong muốn sở hữu một chiếc MPV đẳng cấp, tiện nghi... Mới đây trên sàn xe cũ Hà Nội một chủ nhân đã rao bán chiếc Toyota Alphard Executive Lounge đời 2021 đã qua sử dụng, xe mới lăn bánh khoảng hơn 20.xxxkm với ngoại hình còn khá mới. Đầu xe là mặt ca lăng dạng lớn, với cụm đèn pha lớn bao quát gần như hết đầu xe. Cụm đèn pha sử dụng đèn led hiện đại cho ánh sáng tối ưu. Đuôi xe nổi bật với hai cụm đèn hậu full led cỡ lớn chạy dọc lên cả thân xe, thiết kế vuông vức của phần đuôi để nhằm tạo không gian lớn nhất cho nội thất. Gương chiếu hậu của Toyota Alphard 2021 vẫn sử dụng chức năng chỉnh điện và gập điện tự động, kèm đèn báo rẽ. Tổng thể xe thêm lịch lãm và sang trong hơn với bộ mâm hợp kim đa chấu có kích thước 18 inch thiết kế mới. Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.945 x 1.850 x 1.890 mm, dài và cao hơn một chút so với đời cũ. Chiều dài cơ sở ở mức 3.000 mm, khoảng sáng gầm 165 mm và khối lượng không tải 2.180-2.185 kg. Xe có cửa sau điều khiển điện dạng cửa trượt, cửa hậu được trang bị công nghệ chỉnh điện với chức năng nhớ vị trí và có thể được đóng hoặc mở từ xa... Nội thất xe với chức năng sấy gương chiếu hậu ngoài, Kính chống ồn (trang bị ở hàng ghế trước và hàng ghế thứ 2), Màn hình giải trí phía trước mở rộng từ 8 inch đến 10.5 inch, Màn hình giải trí hàng ghế sau tăng từ 9 inch lên 13.3 inch. Cùng với thiết kế ghế thương gia bằng da tự nhiên cho hàng ghế thứ 2 và những tiện nghi sang trọng như đệm để chân chỉnh điện, tựa tay, bàn đọc sách, đèn đọc sách,… Trên chuyên cơ mặt đất Toyota Alphard 2021 nâng cấp, xe được trang bị thêm Camera 360, Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) và Hệ thống theo dõi áp suất lốp (TPWS) nhằm hỗ trợ người lái và đảm bảo an toàn khi di chuyển trên mọi chuyến đi. Alphard 2021 được trang bị Hệ thống an toàn toàn cầu Toyota Safety Sense (TSS) hỗ trợ tối đa người lái và mang lại sự an toàn trên mọi cung đường. Hệ thống an toàn TSS bao gồm các tính năng như Cảnh báo tiền va chạm (PCS); Cảnh báo chệch làn đường (LDA), Hỗ trợ giữ làn đường (LTA), Điều khiển hành trình chủ động (DRCC), Điều chỉnh đèn chiếu xa tự động (AHB). Alphard cũng sở hữu nhiều tính năng an toàn bị động và chủ động khác như 7 túi khí, Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), Hệ thống cân bằng điện tử (VSC), Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), Hệ thống kiểm soát điểm mù (BSM), Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA). Động cơ của "chuyên cơ mặt đất" Toyota Alphard 2021 vẫn sử dụng động cơ xăng 3.5L V6 cho công suất cực đại 296 mã lực tại 6.600 vòng/phút và 361 Nm tại 4.600 - 4.700 vòng/phút. Theo công bố của Toyota Việt Nam thì Alphard 2021 tiêu hao 9,3 lít xăng cho quãng đường 100 km hỗn hợp, rất tiết kiệm đối với một mẫu xe sử dụng động cơ dung tích 3.5L Khi mới ra mắt Việt Nam, giá xe Toyota Alphard 2021 chính hãng được công bố là 4,22 tỷ đồng, tăng 182 triệu đồng so với đời cũ. Riêng xe màu trắng ngọc trai có giá đắt hơn 8 triệu đồng. Chiếc xe trong bài viết này được chủ nhân chào bán khoảng hơn 3 tỷ đồng, rẻ hơn khi mua mới khoảng 1 tỷ đồng sau khoảng 2 năm sử dụng. Video: Đánh giá Toyota Alphard Executive Lounge tại Việt Nam.

MPV Toyota Alphard hạng sang được giới thiệu lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2017 và được vì nhứ "chuyên cơ mặt đất" bởi độ sang trọng với mục đích hướng tới phục vụ phân khúc khách hàng cấp cao như các CEO, chủ doanh nghiệp, lãnh đạo tập đoàn lớn hay khách hàng gia đình mong muốn sở hữu một chiếc MPV đẳng cấp, tiện nghi... Mới đây trên sàn xe cũ Hà Nội một chủ nhân đã rao bán chiếc Toyota Alphard Executive Lounge đời 2021 đã qua sử dụng, xe mới lăn bánh khoảng hơn 20.xxxkm với ngoại hình còn khá mới. Đầu xe là mặt ca lăng dạng lớn, với cụm đèn pha lớn bao quát gần như hết đầu xe. Cụm đèn pha sử dụng đèn led hiện đại cho ánh sáng tối ưu. Đuôi xe nổi bật với hai cụm đèn hậu full led cỡ lớn chạy dọc lên cả thân xe, thiết kế vuông vức của phần đuôi để nhằm tạo không gian lớn nhất cho nội thất. Gương chiếu hậu của Toyota Alphard 2021 vẫn sử dụng chức năng chỉnh điện và gập điện tự động, kèm đèn báo rẽ. Tổng thể xe thêm lịch lãm và sang trong hơn với bộ mâm hợp kim đa chấu có kích thước 18 inch thiết kế mới. Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.945 x 1.850 x 1.890 mm, dài và cao hơn một chút so với đời cũ. Chiều dài cơ sở ở mức 3.000 mm, khoảng sáng gầm 165 mm và khối lượng không tải 2.180-2.185 kg. Xe có cửa sau điều khiển điện dạng cửa trượt, cửa hậu được trang bị công nghệ chỉnh điện với chức năng nhớ vị trí và có thể được đóng hoặc mở từ xa... Nội thất xe với chức năng sấy gương chiếu hậu ngoài, Kính chống ồn (trang bị ở hàng ghế trước và hàng ghế thứ 2), Màn hình giải trí phía trước mở rộng từ 8 inch đến 10.5 inch, Màn hình giải trí hàng ghế sau tăng từ 9 inch lên 13.3 inch. Cùng với thiết kế ghế thương gia bằng da tự nhiên cho hàng ghế thứ 2 và những tiện nghi sang trọng như đệm để chân chỉnh điện, tựa tay, bàn đọc sách, đèn đọc sách,… Trên chuyên cơ mặt đất Toyota Alphard 2021 nâng cấp, xe được trang bị thêm Camera 360, Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) và Hệ thống theo dõi áp suất lốp (TPWS) nhằm hỗ trợ người lái và đảm bảo an toàn khi di chuyển trên mọi chuyến đi. Alphard 2021 được trang bị Hệ thống an toàn toàn cầu Toyota Safety Sense (TSS) hỗ trợ tối đa người lái và mang lại sự an toàn trên mọi cung đường. Hệ thống an toàn TSS bao gồm các tính năng như Cảnh báo tiền va chạm (PCS); Cảnh báo chệch làn đường (LDA), Hỗ trợ giữ làn đường (LTA), Điều khiển hành trình chủ động (DRCC), Điều chỉnh đèn chiếu xa tự động (AHB). Alphard cũng sở hữu nhiều tính năng an toàn bị động và chủ động khác như 7 túi khí, Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), Hệ thống cân bằng điện tử (VSC), Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), Hệ thống kiểm soát điểm mù (BSM), Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA). Động cơ của "chuyên cơ mặt đất" Toyota Alphard 2021 vẫn sử dụng động cơ xăng 3.5L V6 cho công suất cực đại 296 mã lực tại 6.600 vòng/phút và 361 Nm tại 4.600 - 4.700 vòng/phút. Theo công bố của Toyota Việt Nam thì Alphard 2021 tiêu hao 9,3 lít xăng cho quãng đường 100 km hỗn hợp, rất tiết kiệm đối với một mẫu xe sử dụng động cơ dung tích 3.5L Khi mới ra mắt Việt Nam, giá xe Toyota Alphard 2021 chính hãng được công bố là 4,22 tỷ đồng, tăng 182 triệu đồng so với đời cũ. Riêng xe màu trắng ngọc trai có giá đắt hơn 8 triệu đồng. Chiếc xe trong bài viết này được chủ nhân chào bán khoảng hơn 3 tỷ đồng, rẻ hơn khi mua mới khoảng 1 tỷ đồng sau khoảng 2 năm sử dụng. Video: Đánh giá Toyota Alphard Executive Lounge tại Việt Nam.