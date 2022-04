"Chuyên cơ mặt đất" Lexus LX600 chính hãng từ 8,1 tỷ tại Việt Nam

Lexus Việt Nam đã chính thức ra mắt dòng xe LX600 2022, khiến thị trường SUV cao cấp tại Việt Nam trở nên sôi động hơn. Tịa thị trường Việt, Lexus LX600 2022 mới sẽ tiếp tục là đối thủ cạnh tranh của Mercedes-Benz GLS, BMW X7 và Cadillac Escalade. Tại Việt Nam, Lexus LX600 thế hệ mới sẽ được phân phối chính hãng với 3 phiên bản là Urban, F-Sport và VIP. Trong 3 phiên bản được bán chính hãng tại Việt Nam, chỉ có bản VIP sở hữu cấu hình 4 chỗ ngồi với hàng ghế sau dạng thương gia, bản Urban và F-Sport sẽ có cấu hình 7 chỗ. Ngoại thất của mẫu xe SUV Lexus LX600 F Sport có thể được phân biệt với phiên bản tiêu chuẩn qua thiết kế bộ lưới tản nhiệt ở đầu xe. Mặc dù vẫn là tạo hình con suốt quen thuộc nhưng bộ lưới tản nhiệt này có đồ họa dạng lưới “F mesh” sơn đen hầm hố, trong khi đó ở phiên bản thường là các nan to bản nằm ngang. Tiếp đến là bộ mâm hợp kim có đường kính lên đến 22 inch, với thiết kế đa chấu và được sơn màu đen để đem đến cái nhìn mạnh mẽ hơn. Ở thế hệ mới, F Sport cũng là phiên bản duy nhất có sẵn với tùy chọn màu sơn Ultra White. Khoang lái của Lexus LX600 tiếp tục phát triển theo ý tưởng Tazuna, tạo ra một chỉnh thể thống nhất, trực quan, cho phép người dùng tập trung hơn khi lái xe. Bảng điều khiển trung tâm tích hợp 2 màn hình 12,3 inch và 7 inch tiện ích. Hệ thống âm thanh âm thanh 25 loa Mark Levinson của mẫu SUV hạng sang bao gồm 1 loa siêu trầm, mang đến trải nghiệm âm thanh 3 chiều sống động, chân thực. Ngoài ra, mẫu xe ôtô mới của Lexus còn được trang bị nút bấm khởi động xác thực dấu vân tay cho phép người dùng đễ dàng khởi động xe, tăng tính an ninh và bảo mật thông tin người dùng. Ngoài ra, Lexus LX600 còn được bảo vệ bởi hàng loạt tính năng an toàn như: hệ thống trợ lực lái điện tử (EPS), phanh điều khiển điện tử (ECB), lựa chọn đa địa hình (Multi-Terrain Select), màn hình hiển thị đa địa hình (Muti-Terrain Monitor), chế độ điều khiển vượt địa hình (Crawl Control), màn hình quan sát gầm xe (Back Underfloor View) và vi sai hạn chế trượt Torsen… Bên dưới nắp ca-pô của xe là khối động cơ 3.5L V6 tăng áp kép, sản sinh công suất cực đại 409 mã lực kết hợp với hộp số tự động 10 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh. Ngoài xe, xe còn tích hợp thêm gói trang bị Lexus Safety Sense+2 (LSS+2) tiến tiến. Theo công bố của nhà phân phối, giá xe Lexus LX600 2022 cho 3 phiên bản cụ thể như sau: Lexus LX600 Urban 7 chỗ ngồi giá 8,1 tỷ đồng. Lexus LX600 F-Sport 5 chỗ ngồi giá 8,35 tỷ đồng. Lexus LX600 VIP 4 chỗ ngồi giá 9,21 tỷ đồng. Xe sẽ được đưa về đại lý vào đầu tháng 5 tới đây và bắt đầu hành trình bàn giao tới tay khách mua xe Lexus LX600 2022 ngay sau đó. Đối tượng khách hàng của Lexus LX600 2022 được định vị là các "ông chủ" doanh nghiệp hoặc lãnh đạo cao cấp... Video: Giới thiệu chi tiết SUV hạng sang Lexus LX600 2022.

