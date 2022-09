Chủ xe ôtô điện “ngã ngửa” với phí thay pin gấp 3 lần giá trị xe

Mới đây, một chủ sở hữu xe điện Chevrolet Volt vừa đăng tải lên Twitter bảng báo giá thay pin của đại lý Roger Dean Chevrolet ở Florida và thu hút rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Theo đó, giá thay pin Chevrolet Volt đời 2012 đã chạy hơn 70.000 dặm (113.000km) là 26.853,99 USD (khoảng 630,06 triệu đồng). Ngoài ra, khách hàng sẽ cần phải trả thêm 1.200 USD (khoảng 28 triệu đồng) tiền công và 33,98 USD (khoảng 797 triệu đồng) tiền nước làm mát. Như vậy, tổng số tiền mà chủ phương tiện này phải bỏ ra để thay pin cho chiếc Chevrolet Volt 10 năm tuổi là 30.842,15 USD (khoảng 723 triệu đồng). Trong khi đó, trên thị trường xe cũ, giá chiếc xe hybrid hiện chỉ còn 9.000 USD (khoảng 211 triệu đồng). Những con số “không tưởng” trên bảng báo giá mà chủ sở hữu Chevrolet Volt đăng tải lên Twitter khiến nhiều người nghi ngờ về tính xác thực của nó. Cộng thêm vào đó là trên bảng báo giá này không có các thông tin như địa chỉ và số điện thoại như thường thấy. Tuy nhiên, đại lý đã xác nhận báo giá trên là thật và bộ pin của đại lý từ nhà cung cấp thứ ba. Theo trang Back the Truck Up, đơn vị cung cấp pin là Spear Power Systems (SPS), một nhà sản xuất pin lithium dùng trong ngành hàng không, hàng hải và khai khoáng. SPS hiện chưa xác nhận thông tin. Và để ngăn chặn những cáo buộc rằng đại lý có thể bán chênh giá pin để kiếm lời, một nhân viên của đại lý Roger Dean Chevrolet đã chia sẻ trên Facebook rằng đại lý không quyết định giá pin. "Đó là chi phí ước tính dành cho một chiếc xe đã qua 12 năm sử dụng, hết hạn bảo hành và bộ pin cực kỳ khó kiếm, do công nghệ cũ,” người này cho biết. “Trên các mẫu xe điện mới hơn với công nghệ mới hơn, chi phí pin sẽ thấp hơn. Giống như những chiếc TV màn hình lớn. Hãy nhớ lại thời điểm mới ra mắt, màn hình cỡ lớn rất đắt và nhờ sự phát triển của công nghệ, giá cả đã trở nên tốt hơn nhiều. Bộ pin này cũng đã hết hạn bảo hành 8 năm hoặc 100.000 dặm (160.000km)". Kích cỡ bộ pin của xe Chevrolet Volt đã tăng lên khá nhiều từ thế hệ đầu tiên ra mắt năm 2011 đến khi dừng sản xuất ở thế hệ thứ hai vào năm 2019. Tuy nhiên, những chiếc xe Chevrolet Volt đời đầu như thế này dùng bộ pin 16kWh khá nhỏ, nên rất khó tìm nguồn cung pin thay thế. Để làm một cuộc khảo sát giá, một số người đã lên trang GM Parts Online để tìm kiếm loại pin nói trên. Kết quả là có rất nhiều người rao bán pin tháo từ các xe Chevrolet Volt phiên bản 2011-2014 với giá 6.880 USD (161 triệu đồng), sau khi giảm từ 9.100 USD (213 triệu đồng), đi kèm thời hạn bảo hành 12 tháng. Và nếu chủ phương tiện chỉ đơn giản là muốn mua một bộ pin còn dùng được thì có thể tham khảo trên eBay, như bộ tháo từ một chiếc Volt 2012 có giá 3.599 USD (khoảng 84 triệu đồng). Khi mua linh kiện qua các trang thương mại điện tử, người dùng sẽ phải chịu thêm chi phí vận chuyển và tiền công, nhưng như vậy vẫn rẻ hơn nhiều so với mức gần 30.000 USD cho một bộ pin mới tinh. Một điều gây “sốc” hơn nữa là giá niêm yết của một chiếc Chevy Bolt hoàn toàn mới chỉ 25.600 USD (khoảng 600 triệu đồng). Video: Đánh giá xe điện Chevrolet Volt.

