Chủ xe bán tải điện Rivian R1T “méo mặt” vì xe quá dễ bị lật

Theo đó, chủ xe Rivian R1T chạy điện cho biết, anh đang điều khiển chiếc xe này trên một cánh đồng trong trang trại, khi vào cua ở tốc độ thấp thì xe bất ngờ loạng choạng rồi lật nghiêng. Sự cố Rivian R1T bị lật xảy ra quá đột ngột khiến người này thậm chí không kịp thắt dây an toàn. Tuy nhiên, túi khí đã bung giúp anh may mắn không bị thương tích gì. Tại hiện trường, chiếc bán tải bị hư hỏng nặng, nóc và mui xe bị móp méo nhiều phần. Kính chắn gió cũng bị nứt vỡ. 2 bánh xe có vẻ như ở vị trí khá lạ, nhiều khả năng hệ thống treo của xe cũng ít nhiều đã bị hư hại. Ngay khi sự việc xảy ra, người đàn ông đã thông báo với hãng Rivian. Hãng đã lập tức cử hai kỹ sư đến hiện trường. Nguyên nhân được 2 kỹ sư phía hãng xe đưa ra rất có thể là do những ngọn cỏ dài và nền đất mềm khiến sự cố không mong muốn này đã xảy ra. Chiếc xe bán tải điện Rivian R1T sau đó đã được chủ nhân của nó đưa vào bãi xe hỏng để bán đấu giá. Theo định giá của công ty IAAI chuyên lĩnh vực xe cũ hỏng, giá xe Rivian R1T bị lật này hiện có giá trị 96.503 USD (khoảng 2,2 tỷ đồng). Video: Xem chi tiết sức mạnh bán tải điện Rivian R1T 2022.

