Chồng cũ Lệ Quyên "khoe biển" Bentley Flying Spur 30 tỷ đồng

Vào ngày 27/10/2021 vừa qua, chồng cũ Lệ Quyên - doanh nhân Đức Huy đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi chia sẻ hình ảnh ngồi trong 1 chiếc xe đắt tiền và khoe biển số 51K-X25.39 khiến không ít người yêu xe tò mò không rõ "chứng minh nhân dân" này của xe siêu sang Bentley Flying Spur hay là Ferrari SF90 Stradale? Hiện trong garage nhà của chồng cũ Lệ Quyên đã nhận bàn giao chiếc xe siêu sang Bentley Flying Spur V8 First Edition mới được hơn 1 tháng nhưng xe chưa có biển, vì thế, nhiều khả năng chiếc biển số mới được đại gia này chia sẻ là của mẫu xe siêu sang đắt tiền. Biển số này khá đẹp với con số 39 ở cuối dãy số tượng trưng cho thần tài nhỏ, 1 ý nghĩa khá quan trọng với những doanh nhân thành đạt như Đức Huy. Ngoài chiếc xe siêu sang Bentley Flying Spur V8 First Edition, đại gia này còn đặt mua siêu xe Ferrari SF90 Stradale nhưng chưa rõ xe đã về đến garage hay chưa. Chiếc xe siêu sang Bentley Flying Spur V8 của chồng cũ Lệ Quyên sở hữu màu sơn đen bóng và thông tin chúng tôi có được, xe còn thuộc phiên bản First Edition, chỉ dành cho dòng xe Bentley Flying Spur thế hệ mới trong 1 năm đầu tiên sản xuất. Những khác biệt của Bentley Flying Spur V8 First Edition so với bản tiêu chuẩn bao gồm ký hiệu cờ Liên hiệp Anh xuất hiện trên trụ C ở ngoại thất hay trong khoang lái, dòng chữ First 1 Edition xuất hiện trước mặt ghế phụ và ở bậc cửa như chào đón chủ nhân của xe. Giá xe Bentley dành cho bản Flying Spur V8 First Edition tại thị trường Việt Nam ước tính trên 18 tỷ đồng. Riêng mẫu xe Bentley Flying Spur V8 First Edition của doanh nhân Đức Huy còn có tùy chọn đầy đủ nên dự đoán nó sẽ không dưới 30 tỷ đồng khi lăn bánh. Chiếc xe siêu sang Bentley Flying Spur First Edition thế hệ mới của doanh nhân Đức Huy mới ra biển số được trang bị động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh ra công suất tối đa 542 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm. "Trái tim" này sẽ kết hợp cùng hộp số tự động ly hợp kép ZF 8 cấp, nhờ đó, xe siêu sang Bentley Flying Spur V8 phiên bản First Edition có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian chỉ 4,1 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 318 km/h. Video: Khám phá Bentley Flying Spur First Edition tại Việt Nam.

