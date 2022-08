Chiêm ngưỡng siêu phẩm Maserati MC20 Cielo Spyder ngoài đời thực

Maserati MC20 Cielo Spyder 2023 mới vừa chính thức ra mắt thị trường Mỹ, thông qua sự kiện Tuần lễ xe hơi Monterey diễn ra ở Pebble Beach. Tại đây, các du khách sẽ được tận mắt ngắm nhìn siêu xe mui trần mới của Maserati. Là phiên bản mui trần của MC20 Coupe nên siêu xe Maserati MC20 Cielo 2023 cũng được trang bị động cơ Nettuno V6 3.0L sản sinh công suất 621 mã lực và mô-men xoắn cực đại 730 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 8 cấp và tốc độ tối đa hơn 320 km/h. Maserati cho biết dòng MC20 có tất cả 3 biến thể là coupe, mui trần và EV, mỗi mẫu đều có khung liền khối sợi carbon không giống nhau. Cụ thể, chúng khác nhau về sự phân bố và phân lớp của sợi carbon. Trong khi Maserati thiết kế khung liền khối của chiếc coupe để giảm trọng lượng và tăng hiệu suất của xe thì kiểu dáng liền khối của Cielo lại tập trung vào việc tăng độ cứng. MC20 Cielo chỉ nặng hơn 65 kg so với MC20 coupe. Điểm nhấn của siêu phẩm này nằm ở mui xếp có thể đóng / mở chỉ trong 12 giây. Phần mái gồm một tấm kính lớn có thể đổi từ trong suốt sang mờ đục nhờ vào công nghệ tinh thể lỏng phân tán polyme (PDLC). Theo Maserati, MC20 Cielo sở hữu mui xếp bằng kính lớn nhất phân khúc. Chiếc MC20 Cielo đang được trưng bày ở Pebble Beach là bản giới hạn PrimaSerie Launch chỉ sản xuất 60 chiếc toàn thế giới, xe có nhiều tính năng độc quyền như màu sơn ngoại thất xanh pha xám Acquamarina độc đáo, mâm 20 inch đen mờ hay nội thất bọc da và Alcantara màu trắng. Về thiết kế tổng thể, Maserati MC20 Cielo 2023 không quá khác biệt so với bản coupe ngoại trừ phần mui xếp hay khe gió tinh chỉnh. Xe được trang bị lưới tản nhiệt lớn sơn đen, nằm ngay giữa là logo hình cây đinh ba đặc trưng. Đèn xe dạng LED hình tứ giác với thiết kế cách điệu. Nắp capo của xe tương đối đơn giản, nhưng vẫn gây ấn tượng nhờ có 2 hốc gió lớn kéo từ trước ra đến kính chắn gió. Cửa cắt kéo hay bộ mâm hợp kim kiểu chữ X là những điểm nhấn khác của siêu xe mui trần. MC20 Cielo nhận được nhiều nâng cấp giống như trên Maserati MC20 coupe, bao gồm cần điều khiển mới phía sau vô lăng, nút bật đèn mới và công nghệ an toàn bổ sung. như tính năng phanh khẩn cấp tự động, nhận dạng biển báo giao thông và camera 360 độ... Mức giá xe Maserati MC20 Cielo Spyder chưa được công bố. Video: Giới thiệu chi tiết Maserati MC20 Cielo Spyder mui trần mới.

Maserati MC20 Cielo Spyder 2023 mới vừa chính thức ra mắt thị trường Mỹ, thông qua sự kiện Tuần lễ xe hơi Monterey diễn ra ở Pebble Beach. Tại đây, các du khách sẽ được tận mắt ngắm nhìn siêu xe mui trần mới của Maserati. Là phiên bản mui trần của MC20 Coupe nên siêu xe Maserati MC20 Cielo 2023 cũng được trang bị động cơ Nettuno V6 3.0L sản sinh công suất 621 mã lực và mô-men xoắn cực đại 730 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 8 cấp và tốc độ tối đa hơn 320 km/h. Maserati cho biết dòng MC20 có tất cả 3 biến thể là coupe, mui trần và EV, mỗi mẫu đều có khung liền khối sợi carbon không giống nhau. Cụ thể, chúng khác nhau về sự phân bố và phân lớp của sợi carbon. Trong khi Maserati thiết kế khung liền khối của chiếc coupe để giảm trọng lượng và tăng hiệu suất của xe thì kiểu dáng liền khối của Cielo lại tập trung vào việc tăng độ cứng. MC20 Cielo chỉ nặng hơn 65 kg so với MC20 coupe. Điểm nhấn của siêu phẩm này nằm ở mui xếp có thể đóng / mở chỉ trong 12 giây. Phần mái gồm một tấm kính lớn có thể đổi từ trong suốt sang mờ đục nhờ vào công nghệ tinh thể lỏng phân tán polyme (PDLC). Theo Maserati, MC20 Cielo sở hữu mui xếp bằng kính lớn nhất phân khúc. Chiếc MC20 Cielo đang được trưng bày ở Pebble Beach là bản giới hạn PrimaSerie Launch chỉ sản xuất 60 chiếc toàn thế giới, xe có nhiều tính năng độc quyền như màu sơn ngoại thất xanh pha xám Acquamarina độc đáo, mâm 20 inch đen mờ hay nội thất bọc da và Alcantara màu trắng. Về thiết kế tổng thể, Maserati MC20 Cielo 2023 không quá khác biệt so với bản coupe ngoại trừ phần mui xếp hay khe gió tinh chỉnh. Xe được trang bị lưới tản nhiệt lớn sơn đen, nằm ngay giữa là logo hình cây đinh ba đặc trưng. Đèn xe dạng LED hình tứ giác với thiết kế cách điệu. Nắp capo của xe tương đối đơn giản, nhưng vẫn gây ấn tượng nhờ có 2 hốc gió lớn kéo từ trước ra đến kính chắn gió. Cửa cắt kéo hay bộ mâm hợp kim kiểu chữ X là những điểm nhấn khác của siêu xe mui trần. MC20 Cielo nhận được nhiều nâng cấp giống như trên Maserati MC20 coupe, bao gồm cần điều khiển mới phía sau vô lăng, nút bật đèn mới và công nghệ an toàn bổ sung. như tính năng phanh khẩn cấp tự động, nhận dạng biển báo giao thông và camera 360 độ... Mức giá xe Maserati MC20 Cielo Spyder chưa được công bố. Video: Giới thiệu chi tiết Maserati MC20 Cielo Spyder mui trần mới.