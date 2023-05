Chiêm ngưỡng siêu phẩm độ Ferrari Mansory F8XX Spider "cực cháy"

Vẫn mang triết lý cũ "One of One", chiếc Mansory F8XX Spider Tempesta Turchese lần này được hãng phối ba màu xanh Turquoise, xám và trắng độc đáo. Sự kết hợp màu uyển chuyển giữa đầu xe và đuôi xe mang đến một cái nhìn lạ mắt, ấn tượng cho Ferrari F8 Spider mui trần. Ở gói độ này, ngoại thất của Ferrari F8 Spider độ Mansory được bổ sung nhiều chi tiết làm từ sợi carbon như: trên nắp capo hay khe gió NACA, ốp tai gương, tấm che khoang động cơ... đều được chế tác theo phong cách khí động học giúp xe nhẹ hơn, vận hành uyển chuyển hơn. Bên cạnh đó, chiếc Mansory F8XX Spider Tempesta Turchese X cũng được trang bị bộ mâm YT.5 Air liền khối siêu nhẹ có kích thước 21 inch ở phía trước và 22 inch ở phía sau. Cũng giống như ngoại thất, các chi tiết bên trong khoang cabin của xe cũng được làm lại gần hết. Nội thất nổi bật với màu xanh Turquoise chủ đạo, đi cùng một số họa tiết màu trắng bắt mắt. Các chi tiết trên xe được bọc da cao cấp, đi cùng ốp sợi carbon tại ghế đua, thảm sàn, dây đai an toàn. Logo Mansory và họa tiết quốc kỳ Italy xuất hiện làm điểm nhấn tại nhiều vị trí bên trong khoang lái. Cung cấp sức mạnh cho Ferrari F8 Spider là động cơ V8 twin-turbo dung tích 3.9L, sản sinh công suất tối đa 720 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 770 Nm. Tuy nhiên, khi qua tay các kỹ sư của hãng độ Mansory, chiếc F8 Spider độ này đã được gia tăng sức mạnh lên 880 mã lực và mô-men xoắn cực đại 960 Nm. Sức mạnh này giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,6 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa 354 km/h. Siêu xe này mới chỉ có odo 50 km và chưa được hé lộ giá bán. Một chiếc Ferrari F8 Spider nguyên bản hiện có giá bán dao động từ 500.000 USD đến 600.000 USD (tương đương 11,7 tỷ - 14 tỷ đồng). Video: Chiêm ngưỡng siêu phẩm độ Ferrari Mansory F8XX Spider.

Vẫn mang triết lý cũ "One of One", chiếc Mansory F8XX Spider Tempesta Turchese lần này được hãng phối ba màu xanh Turquoise, xám và trắng độc đáo. Sự kết hợp màu uyển chuyển giữa đầu xe và đuôi xe mang đến một cái nhìn lạ mắt, ấn tượng cho Ferrari F8 Spider mui trần. Ở gói độ này, ngoại thất của Ferrari F8 Spider độ Mansory được bổ sung nhiều chi tiết làm từ sợi carbon như: trên nắp capo hay khe gió NACA, ốp tai gương, tấm che khoang động cơ... đều được chế tác theo phong cách khí động học giúp xe nhẹ hơn, vận hành uyển chuyển hơn. Bên cạnh đó, chiếc Mansory F8XX Spider Tempesta Turchese X cũng được trang bị bộ mâm YT.5 Air liền khối siêu nhẹ có kích thước 21 inch ở phía trước và 22 inch ở phía sau. Cũng giống như ngoại thất, các chi tiết bên trong khoang cabin của xe cũng được làm lại gần hết. Nội thất nổi bật với màu xanh Turquoise chủ đạo, đi cùng một số họa tiết màu trắng bắt mắt. Các chi tiết trên xe được bọc da cao cấp, đi cùng ốp sợi carbon tại ghế đua, thảm sàn, dây đai an toàn. Logo Mansory và họa tiết quốc kỳ Italy xuất hiện làm điểm nhấn tại nhiều vị trí bên trong khoang lái. Cung cấp sức mạnh cho Ferrari F8 Spider là động cơ V8 twin-turbo dung tích 3.9L, sản sinh công suất tối đa 720 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 770 Nm. Tuy nhiên, khi qua tay các kỹ sư của hãng độ Mansory, chiếc F8 Spider độ này đã được gia tăng sức mạnh lên 880 mã lực và mô-men xoắn cực đại 960 Nm. Sức mạnh này giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,6 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa 354 km/h. Siêu xe này mới chỉ có odo 50 km và chưa được hé lộ giá bán. Một chiếc Ferrari F8 Spider nguyên bản hiện có giá bán dao động từ 500.000 USD đến 600.000 USD (tương đương 11,7 tỷ - 14 tỷ đồng). Video: Chiêm ngưỡng siêu phẩm độ Ferrari Mansory F8XX Spider.