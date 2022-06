Chiếc Mercedes-Benz W113 SL Pagoda cổ đẹp mê ly được độ thành xe điện

Phục chế và cải tạo những chiếc xe cổ điển thành xe điện là một xu hướng không còn xa lạ trong vài năm gần đây. Everrati là một trong những công ty có chuyên môn làm chuyện này, và giờ đây, công ty Anh Quốc này đã hợp tác với các chuyên gia phục chế xe cổ Hilton & Moss để cùng chế tạo một chiếc Mercedes-Benz W113 SL Pagoda chạy điện, có lẽ là một trong những mẫu Mercedes SL-Class đẹp nhất trong lịch sử. Hilton & Moss là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này khi đã làm việc với các mẫu Mercedes-Benz cổ điển trong hơn 40 năm. Everrati cho biết họ đã làm việc để "tôn trọng giữ gìn đặc điểm ban đầu và những chi tiết có tính biểu tượng của xe”. Do vậy, chiếc W113 này sẽ không có gì khác biệt, vẫn giữ nguyên phong cách và cung cấp hiệu suất tương đương xe gốc. Đầu tiên, Hilton & Moss sẽ thực hiện phục chế từng chiếc Mercedes-Benz W113 SL Pagoda hàng hiếm từ đầu, và khách hàng cần cung cấp xe của họ. Những chiếc xe này sau đó được tháo gỡ chỉ còn khung gầm, và rồi chiếc xe được sửa chữa và làm mới bằng cách sử dụng các bộ phận nguyên bản có chất lượng cao nhất. Công ty phục chế nói rằng kết quả là một chiếc xe "được hoàn thiện hoàn hảo hơn so với ngày nó rời nhà máy lúc đầu”. Hilton & Moss đã giành được nhiều giải thưởng Concours cho công việc phục chế của mình. Công ty cũng nói rằng 95% công việc đều được thực hiện tại chỗ, nhờ vào vô số cơ sở vật chất mà họ có tại cơ sở Bishop's Stortford. Tất nhiên, cả Everrati và Hilton & Moss đều nói rằng những chiếc Mercedes-Benz W113 chạy điện mới này sẽ tương đương với những chiếc cũ. Theo trang web của Everatti, chiếc xe cổ chuyển đổi chạy điện sẽ sản sinh công suất 180 mã lực, có thể gia tốc từ 0 – 96 km/h trong 7 giây, và có phạm vi hoạt động ít nhất 246 km. Để so sánh, một chiếc 280 SL chạy bằng xăng chỉ có 168 mã lực và sẽ mất khoảng 8,8 giây để gia tốc từ 0 – 96 km/h, vì vậy mẫu xe chạy điện rõ ràng là nhanh hơn. Nhìn lại những sản phẩm trước đây của Everrati cho thấy rằng không cố gắng cạnh tranh với những thương hiệu lớn như Tesla về phạm vi hoạt động hoặc công suất; thay vào đó, những chiếc xe của hãng chủ yếu là về sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế cổ điển vượt thời gian và công nghệ điện khí hóa mới. Video: Mercedes-Benz W113 SL Pagoda cổ được độ thành xe điện.

Phục chế và cải tạo những chiếc xe cổ điển thành xe điện là một xu hướng không còn xa lạ trong vài năm gần đây. Everrati là một trong những công ty có chuyên môn làm chuyện này, và giờ đây, công ty Anh Quốc này đã hợp tác với các chuyên gia phục chế xe cổ Hilton & Moss để cùng chế tạo một chiếc Mercedes-Benz W113 SL Pagoda chạy điện, có lẽ là một trong những mẫu Mercedes SL-Class đẹp nhất trong lịch sử. Hilton & Moss là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này khi đã làm việc với các mẫu Mercedes-Benz cổ điển trong hơn 40 năm. Everrati cho biết họ đã làm việc để "tôn trọng giữ gìn đặc điểm ban đầu và những chi tiết có tính biểu tượng của xe”. Do vậy, chiếc W113 này sẽ không có gì khác biệt, vẫn giữ nguyên phong cách và cung cấp hiệu suất tương đương xe gốc. Đầu tiên, Hilton & Moss sẽ thực hiện phục chế từng chiếc Mercedes-Benz W113 SL Pagoda hàng hiếm từ đầu, và khách hàng cần cung cấp xe của họ. Những chiếc xe này sau đó được tháo gỡ chỉ còn khung gầm, và rồi chiếc xe được sửa chữa và làm mới bằng cách sử dụng các bộ phận nguyên bản có chất lượng cao nhất. Công ty phục chế nói rằng kết quả là một chiếc xe "được hoàn thiện hoàn hảo hơn so với ngày nó rời nhà máy lúc đầu”. Hilton & Moss đã giành được nhiều giải thưởng Concours cho công việc phục chế của mình. Công ty cũng nói rằng 95% công việc đều được thực hiện tại chỗ, nhờ vào vô số cơ sở vật chất mà họ có tại cơ sở Bishop's Stortford. Tất nhiên, cả Everrati và Hilton & Moss đều nói rằng những chiếc Mercedes-Benz W113 chạy điện mới này sẽ tương đương với những chiếc cũ. Theo trang web của Everatti, chiếc xe cổ chuyển đổi chạy điện sẽ sản sinh công suất 180 mã lực, có thể gia tốc từ 0 – 96 km/h trong 7 giây, và có phạm vi hoạt động ít nhất 246 km. Để so sánh, một chiếc 280 SL chạy bằng xăng chỉ có 168 mã lực và sẽ mất khoảng 8,8 giây để gia tốc từ 0 – 96 km/h, vì vậy mẫu xe chạy điện rõ ràng là nhanh hơn. Nhìn lại những sản phẩm trước đây của Everrati cho thấy rằng không cố gắng cạnh tranh với những thương hiệu lớn như Tesla về phạm vi hoạt động hoặc công suất; thay vào đó, những chiếc xe của hãng chủ yếu là về sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế cổ điển vượt thời gian và công nghệ điện khí hóa mới. Video: Mercedes-Benz W113 SL Pagoda cổ được độ thành xe điện.