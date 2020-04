Chi triệu đô tậu McLaren Elva mui trần, trời mưa vẫn mặc áo mưa?

Elva là thành viên mới nhất trong dòng Ultimate Series của thương hiệu McLaren. Đồng thời, siêu xe McLaren Elva còn là mẫu mui trần đặc biệt, sánh ngang với những "đàn anh" như F1, P1, Senna và Speedtail. Do đó, chẳng có gì ngạc nhiên khi siêu xe này có giá khởi điểm lên đến 1,425 triệu Bảng (khoảng 42,5 tỷ đồng). Điểm nhấn đáng chú ý nhất của siêu xe McLaren Elva mui trần nằm ở thiết kế không hề có nóc, kính lái hay cửa sổ. Nói cách khác, nếu đang đi trên đường mà trời mưa, người lái siêu xe mui trần này sẽ không được cái gì che chắn. Những hình ảnh dưới đây do nhiếp ảnh gia Syouken Photography chụp lại đã cho thấy rõ "cái khổ" ấy. Qua những hình ảnh này, có thể thấy cảnh 5 người đàn ông "đánh vật" với chiếc siêu xe McLaren Elva màu xanh nhám trong cơn mưa lớn trên một con đường của thủ đô Tokyo, Nhật Bản. 1 người ngồi trong xe trong khi 4 người đàn ông khác gồng mình lên để đẩy chiếc McLaren Elva trên đường. Cuối cùng, chiếc McLaren Elva được đưa lên thùng sau ôtô tải. Rất may, chiếc McLaren Elva trong hình ảnh này không phải là xe thật. Thay vào đó, đây chỉ là chiếc xe trưng bày được làm từ gỗ. Vì thế, không có bộ phận máy móc nào của chiếc siêu xe bị hư hỏng vì nước mưa. 5 người đàn ông trong ảnh có vẻ như là nhân viên của hãng McLaren. Trước đó, cũng từng có một chiếc McLaren Elva màu xanh nhám tương tự được trưng bày trong sự kiện ra mắt thị trường Hồng Kông. Có thể nói, những hình ảnh này đã cho thấy những nguy cơ mà người lái sẽ phải đối mặt khi lái siêu xe mui trần McLaren Elva, nhất là ở những khu vực thường xuyên nắng mưa bất chợt. Hãng McLaren từng giải thích rằng hệ thống kiểm soát khí lưu thông minh AAMS của Elva có thể tạo ra "bong bóng không khí" để bảo vệ người lái. Tuy nhiên, "bong bóng không khí" này có lẽ cũng chẳng thể phát huy tác dụng nếu gặp mưa lớn. Lần đầu tiên được công bố vào hồi tháng 11/2019, McLaren Elva được phát triển dựa trên hệ thống khung gầm và thân vỏ bằng sợi carbon siêu nhẹ. "Trái tim" của McLaren Elva là khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít tương tự "đàn anh" Senna. Động cơ tạo ra công suất tối đa 804 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Toàn bộ sức mạnh này được truyền đến cầu sau thông qua hộp số 7 cấp ly hợp kép. Nhờ đó, McLaren Elva có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chưa đầy 3 giây và 0-200 km/h trong 6,7 giây. Ghế của McLaren Elva được bọc da aniline phát triển đặc biệt để dùng cho xe có khoang lái mở. Bên cạnh đó là chất liệu mới có tên Ultrafabric có độ thông thoáng cao, bền, chống ẩm và có thể giúp cố định cơ thể người ngồi. Đáng tiếc là chỉ có đúng 249 chiếc McLaren Elva được xuất xưởng thay vì 399 chiếc như kế hoạch ban đầu. Video: Chi tiết siêu xe McLaren Elva mui trần trị giá triệu đô la.

