Chi tiết xe Suzuki Jimny hơn 1,4 tỷ đồng tại Sài Gòn

Chủ xe của 2 chiếc xe Suzuki Jimny mới vốn là một người chơi xe khá nổi tiếng trong giới độ xe SUV/Bán tải chơi off-road - xe địa hình tại TP HCM. Được biết, 2 chiếc Suzuki Jimny này được nhập khẩu từ Đức với giá trên 1,4 tỷ đồng. (Giá bán này chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để "lăn bánh"). Mức giá xe Suzuki Jimny tại Việt Nam sẽ còn cao hơn nữa. Chính vì thế, Jimny là một lựa chọn chơi SUV hàng độc không dành cho số đông. Những so sánh như "nếu cầm 1,5 tỷ trong tay sẽ mua VinFast SA 2.0 hay Ford Everest 4x4 thay vì Suzuki Jimny" sẽ trở nên sáo rỗng bởi chủ nhân của 2 chiếc Suzuki Jimny đều đang sở hữu nhiều mẫu xe dạng khủng như: Audi Q7, Toyota Land Cruiser, Ford Ranger Raptor, F-150 Raptor hay Toyota Tundra. Đơn giản vì thích thì mua. Hai chiếc Jimny được nhập về mang 02 màu Xám (Pearl Medium Gray) và Xanh Rêu (Solid Jungle Green). Jimny là một mẫu SUV thực thụ, khi sử dụng nền tảng khung gầm rời (body-on-frame). Thiết kế vuông vức, nhiều chi tiết giống với mẫu SUV huyền thoại G-Class, dẫn động 4 bánh với cầu cứng đã làm nhiều tín độ mê offroad trên thế giới quan tâm ngay từ khi xe xuất hiện. Jimny mới có góc tiếp cận và góc thoát trước sau lần lượt là 37 và 49 độ cho phép nó linh động đi địa hình xấu và khả năng off-road tốt. Ngoài ra, Jimny có thể dễ dàng xoay sở trong đô thị khi nó có bán kính quay vòng tối thiểu chỉ 4,9m. Xe sử dụng động cơ Xăng 4cyl dung tích 1.5L (N/A; K15B) cho công suất tối đa 100 mã lực tại 6.000 v/p và mô-men xoắn cực đại 128Nm có được từ 4.400 v/p. Xe sử dụng kết hợp với hộp số tự động 4 cấp (4 AT) đi cùng với dẫn động hai cầu (4WD) với hệ thống kiểm soát lực kéo điện tử thích ứng All-Grip 4WD, trên mẫu Jimny hệ thống này đóng vai trò như một sự thay thế cho hệ thống khóa vi sai trước và sau. Phanh trước của Jimny là Đĩa, sau dạng tang trống. Lốp đi kèm là Bridgestone dòng Dueler 195/80R15. Nội thất Suzuki Jimny 2019 mới được thiết kế thực dụng, trang bị ghế vải, bảng táp-lô được thiết kế đa tầng, có thêm tay vịn, ngay chính giữa là cụm đồng hồ điều khiển dạng 2 đồng hồ analog truyền thống tích hợp màn hình hiển thị thông số nhỏ ở chính giữa. Gương chỉnh điện/không gập điện, cruise control, ghế nỉ chỉnh cơm toàn bộ, gạt mưa chạy cơm, đèn pha tự động, 02 túi khí, ABS/BA/EBD, ESP. Suzuki Jimny được trang bị an toàn tiêu chuẩn với 2 túi khí SRS phía trước, hệ thống hỗ trợ xuống dốc (Hill Descent Control - HDC) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Hill Hold Control - HHC), kiểm soát lực kéo (TCS) và cân bằng điện tử (ESP). Video: Suzuki Jimny 2019 tranh tài off-road cùng Mercedes-AMG G63.

