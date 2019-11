Chi tiết xe SUV Chevrolet Blazer 7 chỗ tại Trung Quốc

Trong thông báo của GM, mẫu xe Chevrolet Blazer 2020 mới được xem là dòng flagship SUV tại thị trường Trung Quốc. Và để nâng cao độ đa dụng và phổ biến của nó, hãng này quyết định ra mắt phiên bản 7 chỗ tiêu chuẩn cho Blazer. Chevrolet Blazer 7 chỗ mới tại Trung Quốc có chiều dài tổng tổng thể gần 5m – 4.999mm, trong khi đó chiều rộng và chiều cao lần lượt: 1.953 và 1.736 mm. So với Blazer phiên bản 5 chỗ tại Mỹ, Blazer 7 chỗ dài hơn 137 mm, rộng hơn 5 mm và cao hơn 34mm. Đương nhiên chiều dài cơ sở sẽ không thay đổi (2.863 mm), mà chỉ thay đổi ở chiều dài tổng thể của thân xe. Chevy cho biết kích thước của Blazer đảm bảo sự thoải mái cho cả 7 hàng khách. SUV Blazer mang kiểu dáng thiết kế cơ bắp khi được lấy cảm hứng từ dòng xe thể thao Camaro. Tiền đề của Blazer chính là mẫu concept Chevrolet FNR-CarryAll. Kể từ khi xuất hiện, mẫu xe Chevrolet Blazer 2019 đã thu hút người tiêu dùng bởi ngoại hình đẹp mắt. Xe sở hữu lưới tản nhiệt dạng tổ ong to bản, cặp đèn pha và đèn hậu LED mảnh, ống xả kép. Những điểm đáng chú ý khác là đường cắt sắc nét ở cửa, các cột tối màu, thân hình cơ bắp và phần mái nghiêng đẹp mắt. Để đáp ứng cho đối tượng khách hàng trẻ, Chevrolet sẽ cung cấp nhiều lựa chọn phiên bản cho Blazer bao gồm bản RS hoặc Redline. Hiện chưa rõ những khác biệt về nội thất của Blazer Mỹ và Trung do hãng chưa công bố rõ ràng. Ở phiên bản Mỹ, Chevrolet Blazer cung cấp nhiều tùy chọn để người dùng cá nhân hóa chiếc xe. Nội thất đáng chú ý với chức năng cửa sổ chỉnh điện (có thể điều khiển bằng chìa khóa), hộp đựng găng điện tử, 6 đầu cắm USB, sạc không dây, phát WiFi... Các phiên bản cao cấp hơn thì sẽ có thêm chức năng mở cốp rảnh tay, điều khiển hành trình thích ứng (adaptive cruise control). Blazer 2019 Mỹ được trang bị động cơ tiêu chuẩn 2.5 L cho công suất 193 mã lực. Ngoài ra còn có động cơ V6 3.6 L cho công suất 305 mã lực và mô men xoắn cực đại 365 Nm. Cả hai động cơ này đều có chức năng phun nhiên liệu trực tiếp và đi cùng hộp số tự động 9 cấp. Hệ dẫn động cầu trước tiêu chuẩn, nhưng có thêm tùy chọn dẫn động tất cả các bánh. Phiên bản tại Trung Quốc chưa rõ sẽ dùng tùy chọn động cơ gì. Giá xe Chevrolet Blazer chưa được công bố, xe hiện được trưng bày ở Triển lãm ôtô Quảng Châu 2019. Sau đó, mẫu xe này sẽ chính thức tung ra thị trường Trung Quốc vào nửa đầu năm sau. Video: Chi tiết xe SUV Chevrolet Blazer 2020 mới.

