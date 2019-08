Chi tiết xe ga Vespa LX 125 iGet 2019 từ 58,2 triệu đồng

Ra mắt lần đầu vào năm 2016 vào đúng dịp kỷ niệm 60 năm Vespa, LX là mẫu Vespa khung nhỏ thứ 2 sử dụng động cơ 4 kỳ, sau chiếc ET8 năm 1996. Với thiết kế mềm mại tao nhã cùng kích thước và trọng lượng nhỏ gọn, cho tới tận bây giờ xe ga Vespa LX vẫn tiếp tục được sản xuất, dù đã có "hậu duệ" trực tiếp là Vespa Primavera. Cách đây 2 năm, Piaggio cũng đã cập nhật động cơ mới với phiên bản Vespa LX 125 iGet và vừa qua, chiếc xe tiếp tục được bổ sung hàng loạt các cải tiến. Vừa ra mắt chính thức tại thị trường Indonesia, thiết kế tổng thể của Vespa LX 125 iGet 2019 mới không có sự thay đổi quá lớn so với các đời LX trước đây. Điểm nhấn dễ nhận ra nhất của chiếc xe đó là sự xuất hiện của bộ mâm 5 cây mới với thiết kế sắc sảo hơn, phần nào đó khá giống như dòng scooter bánh lớn Medley. Tuy nhiên để ý sâu vào tiểu tiết, có thể thấy Vespa LX 125 iGet 2019 đã có khá nhiều điểm mới nổi bật. Vừa ra mắt chính thức tại thị trường Indonesia, thiết kế tổng thể của Vespa LX 125 iGet 2019 không có sự thay đổi quá lớn so với các đời LX trước đây. Điểm nhấn dễ nhận ra nhất của chiếc xe đó là sự xuất hiện của bộ mâm 5 cây mới với thiết kế sắc sảo hơn, phần nào đó khá giống như dòng scooter bánh lớn Medley. Tuy nhiên để ý sâu vào tiểu tiết, có thể thấy Vespa LX 125 iGet 2019 đã có khá nhiều điểm mới nổi bật. Bên cạnh kiểu dáng có khá nhiều tiểu tiết ấn tượng, Vespa LX 125 iGet phiên bản 2019 còn được cập nhật lớn về tiện nghi và công nghệ. Đầu tiên, bảng đồng hồ cơ quen thuộc của dòng xe trong suốt 13 năm qua đã được thay thế bằng đồng hồ điện tử mới. Tương tự như các "đàn em" Vespa Primavera hay Sprint. Thay đổi này cũng dẫn tới các cùm công tắc mới được tích hợp nút chỉnh đồng hồ. Ở bên dưới hộc để găng tay, Vespa LX 125 iGet 2019 có thêm một cổng USB để sạc các thiết bị điện tử cá nhân. Giống như Vespa LX 125 iGet từ năm 2017 tới nay, đời xe 2019 tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn 3 van, 4 kỳ phun xăng điện tử iGet thế hệ mới, có công suất 7,9kW và mô-men xoắn 10,4Nm. Vốn đã hoạt động êm ái hơn các thế hệ máy cũ của Piaggio, động cơ này trên Vespa LX 125 iGet 2019 còn ít truyền độ rung lên người ngồi phía trên hơn nữa nhờ thiết kế gắp mới của chiếc xe. Tại Indonesia, giá xe Vespa LX 125 iGet 2019 được bán với 3 màu đỏ, đen, xanh và có mức niêm yết là 35,8 triệu Rupiah (tương đương 58,2 triệu đồng). Do chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc CBU từ nhà máy Piaggio Việt Nam, chính vì vậy có thể hy vọng thị trường Việt sẽ sớm được tiếp cận với phiên bản mới này. Video: Chi tiết xe ga Vespa LX 125 iGet 2019 mới.

