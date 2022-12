Chi tiết Toyota Veloz Cross và Avanza Premio giá rẻ lắp ráp Việt Nam

Theo đó, Toyota Avanza Premio lắp ráp Việt Nam có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.395 x 1.730 x 1.700 mm, trục cơ sở 2.750 mm, trọng lượng toàn bộ 1.705 kg và mâm xe 16 inch. Trong khi đó, Toyota Veloz Cross có kích thước 4.475 x 1.750 x 1.700 mm, trục cơ sở 2.750 mm, trọng lượng toàn bộ 1.735 kg. Toyota Veloz lắp ráp Việt Nam sử dụng mâm xe loại 16 inch trên bản tiêu chuẩn và 17 inch trên bản cao cấp. Cả 2 mẫu MPV đều được trang bị động cơ tên mã 2NR-VE 1.5L 4 xy-lanh, cho công suất 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Nội thất Toyota Veloz Cross sẽ không thay đổi, khi vẫn gây ấn tượng với người dùng nhờ thiết kế trẻ trung. Mẫu MPV lai CUV của Toyota dùng màn hình cảm ứng 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Bên cạnh đó, mẫu xe này còn nhiều tiện nghi khác như điều hòa tự động, phanh tay điện tử & giữ phanh tự động, sạc điện thoại không dây... Xe vẫn sở hữu nhiều tính năng an toàn cao cấp của gói Toyota Safety Sense (TSS), bao gồm: Cảnh báo tiền va chạm; Cảnh báo lệch làn đường; Đèn chiếu xa tự động; Kiểm soát vận hành chân ga; Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành; Hệ thống cảnh báo điểm mù; Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA); Camera 360... Như vậy, Toyota Veloz và Avanza lắp ráp trong nước có thông số tương tự phiên bản nhập khẩu Indonesia. Trước đó, đại diện Toyota tại triển lãm VMS 2022 cũng khẳng định xe lắp ráp không thay đổi tính năng và trang bị so với bản nhập khẩu. Hiện Toyota chưa công bố giá bán chính thức của bản lắp ráp nhưng theo một số nguồn tin, giá xe không có sự thay đổi. Tuy nhiên, khách mua xe sẽ được gia hạn bảo hành 2 năm hoặc 50.000 km (tuỳ điều kiện đến trước). Veloz và Avanza là 2 mẫu xe chiến lược của Toyota tại thị trường Việt Nam. Đặc biệt, Veloz hiện đang rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Từ khi ra mắt hồi tháng 3 đến hết tháng 11, đã có 12.876 chiếc Veloz bán ra thị trường, đứng thứ 2 tại phân khúc MPV phổ thông cỡ nhỏ. Do đó, việc hãng chuyển sang lắp ráp 2 mẫu xe này là một nước đi đúng đắn, nhằm chủ động nguồn cung sản phẩm, qua đó tăng khả năng cạnh tranh với “ông vua” phân khúc Mitsubishi Xpander. Video: Toyota Veloz và Avanza lắp ráp Việt Nam sẽ khởi sắc.

