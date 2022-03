Chi tiết Toyota Sienta 2022 tại Đông Nam Á, chỉ từ 545 triệu đồng

Với người tiêu dùng Việt Nam, cái tên Toyota Sienta có lẽ vẫn còn khá xa lạ. Đây là mẫu MPV cỡ nhỏ và giá rẻ đã lần đầu tiên trình làng vào năm 2003. Hiện Toyota Sienta giá rẻ đang được bán tại một số thị trường trên thế giới như Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Lào. Vào năm 2019, Toyota Sienta đã được bổ sung phiên bản nâng cấp ở thị trường Thái Lan. Sau gần 3 năm, hãng Toyota tiếp tục cải tiến mẫu MPV này ở Thái Lan để duy trì khả năng cạnh tranh cho Sienta. Ở phiên bản mới, Toyota Sienta 2022 nâng cấp không thay đổi về thiết kế ngoại thất. Mẫu MPV 7 chỗ này tiếp tục được trang bị lưới tản nhiệt mạ crôm, đèn pha LED, vành hợp kim 16 inch, đèn hậu LED, gương chiếu hậu gập điện/chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ như phiên bản cũ. Thêm vào đó là cửa trượt chỉnh điện bên sườn, có thể đóng/mở chỉ bằng cách bấm nút. Điểm nhấn của Toyota Sienta 2022 nằm ở bên trong nội thất. Tại đây, xe được bổ sung ghế bọc da và chất liệu bán tổng hợp mới, phối màu đen - xám. Tiếp đến là màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 6,8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, kết nối Bluetooth và USB. Thay đổi còn lại của xe nằm ở camera hành trình trước/sau. Ngoài những thay đổi kể trên, Toyota Sienta 2022 tiếp tục được trang bị vô lăng tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ Optitron với màn hình màu đa thông tin TFT 4,2 inch, tính năng mở cửa không cần chìa khóa, nút bấm khởi động máy, điều hòa tự động đi kèm màn hình kỹ thuật số, cửa gió điều hòa và màn hình LED 8 inch dành cho hàng ghế sau cũng như hệ thống âm thanh 6 loa. Chưa hết, Toyota Sienta 2022 còn có những trang bị an toàn như camera 360 độ, hệ thống ngăn nhầm chân ga, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát ổn định thân xe, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh BA và 3 túi khí. Khác với người anh em Toyota Veloz 2022 mới ra mắt thị trường Thái Lan, Sienta không có gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense. Tương tự phiên bản cũ, Toyota Sienta 2022 cũng sở hữu kích thước nhỏ gọn với chiều dài 4.325 mm, chiều rộng 1.695 mm, chiều cao 1.695 mm, chiều dài cơ sở 2.570 mm và chiều cao gầm 170 mm. Như vậy, xe nhỏ hơn đáng kể so với những mẫu MPV 7 chỗ khác như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz hay Suzuki Ertiga. "Trái tim" của Toyota Sienta 2022 vẫn là động cơ xăng Dual VVT-i 4 xi-lanh, DOHC, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 108 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 140 mã lực tại tua máy 4.200 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT. Tại thị trường Thái Lan, giá xe Toyota Sienta 2022 cho tổng cộng 2 bản trang bị là 1.5 G và 1.5 V dao động từ 775.000 - 889.000 Baht (khoảng 533 - 611 triệu đồng). Như vậy, Sienta có giá không thua kém gì "người anh em" Toyota Veloz 2022 tại Thái Lan dù kích thước nhỏ hơn đáng kể. Giá Toyota Veloz 2022 tại Thái Lan là từ 795.000 - 875.000 Baht (545 - 602 triệu đồng). Khi mua Toyota Sienta 2022, khách hàng Thái Lan có thể chọn 1 trong 4 màu sơn ngoại thất là xanh lá, bạc, trắng và đen. Video: Giới thiệu chi tiết Toyota Sienta 2022 tại Đông Nam Á.

