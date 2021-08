Chi tiết Toyota Rush GR Sport 2022 giá rẻ, chỉ từ 406 triệu đồng

Toyota Rush là mẫu SUV lai MPV hiện đang được bày bán tại nhiều thị trường Đông Nam Á, trong đó có Indonesia. Tại thị trường Indonesia, mẫu xe này còn có cả phiên bản TRD Sportivo thể thao. Tuy nhiên, mới đây, hãng xe Nhật Bản đã thay Rush TRD Sportivo cũ thành Toyota Rush GR Sport 2022 mới, tương tự trường hợp của Fortuner, Wigo và Yaris. So với bản thường, Toyota Rush GR Sport thế hệ mới chỉ thay đổi về thiết kế sao cho thể thao hơn. Theo đó, xe được trang bị lưới tản nhiệt với nan nằm ngang mạ crôm màu tối, cánh lướt gió dưới gầm trước màu xám đậm và tấm ốp gầm dưới cản sau màu bạc, tích hợp bộ khuếch tán gió giả. Thêm vào đó là hốc đèn sương mù màu đen, ốp thân xe màu tối tích hợp logo "GR Sport" mới và bộ vành hợp kim 17 inch phối 2 màu. Ngoài ra, Toyota Rush phiên bản GR Sport tại thị trường Indonesia còn được bổ sung gương chiếu hậu gập tự động. Bước vào bên trong Toyota Rush GR Sport 2022, người lái sẽ thấy không gian nội thất khá quen thuộc vì không thay đổi nhiều so với bản thường. Hãng Toyota chỉ bổ sung màn hình cảm ứng 7 inch cho hệ thống thông tin giải trí trên xe. Bên cạnh đó, xe còn có hệ thống âm thanh 8 loa và điều hòa tự động đi kèm màn hình kỹ thuật số. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Rush GR Sport 2022 vẫn là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 105 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 136 Nm tại tua máy 4.200 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Các trang bị an toàn của Toyota Rush GR Sport 2022 tại thị trường Indonesia khá cơ bản với 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Những công nghệ an toàn chủ động như phanh khẩn cấp tự động vốn có trên Toyota Rush tại thị trường Malaysia vẫn không được trang bị cho xe ở Indonesia. Tại thị trường Indonesia, giá xe Toyota Rush GR Sport 2022 có mức khởi điểm 256,6 triệu Rupiah (khoảng 406 triệu đồng) cho bản số sàn và 266,2 triệu Rupiah (421 triệu đồng) cho bản số tự động. Hiện chưa rõ sau Indonesia, Toyota Rush GR Sport 2022 có được bày bán ở những thị trường khác như Việt Nam hay không. Tại Việt Nam, Toyota Rush không phải là mẫu xe bán quá chạy nhưng vẫn có doanh số 4.241 chiếc trong năm 2020, tăng 42,5% so với năm 2019. Tính đến tháng 6 năm nay, Toyota Rush đã mang về doanh số 1.612 chiếc. Video: Giới thiệu Toyota Rush GR Sport 2022 thế hệ mới.

Toyota Rush là mẫu SUV lai MPV hiện đang được bày bán tại nhiều thị trường Đông Nam Á, trong đó có Indonesia. Tại thị trường Indonesia, mẫu xe này còn có cả phiên bản TRD Sportivo thể thao. Tuy nhiên, mới đây, hãng xe Nhật Bản đã thay Rush TRD Sportivo cũ thành Toyota Rush GR Sport 2022 mới, tương tự trường hợp của Fortuner, Wigo và Yaris. So với bản thường, Toyota Rush GR Sport thế hệ mới chỉ thay đổi về thiết kế sao cho thể thao hơn. Theo đó, xe được trang bị lưới tản nhiệt với nan nằm ngang mạ crôm màu tối, cánh lướt gió dưới gầm trước màu xám đậm và tấm ốp gầm dưới cản sau màu bạc, tích hợp bộ khuếch tán gió giả. Thêm vào đó là hốc đèn sương mù màu đen, ốp thân xe màu tối tích hợp logo "GR Sport" mới và bộ vành hợp kim 17 inch phối 2 màu. Ngoài ra, Toyota Rush phiên bản GR Sport tại thị trường Indonesia còn được bổ sung gương chiếu hậu gập tự động. Bước vào bên trong Toyota Rush GR Sport 2022, người lái sẽ thấy không gian nội thất khá quen thuộc vì không thay đổi nhiều so với bản thường. Hãng Toyota chỉ bổ sung màn hình cảm ứng 7 inch cho hệ thống thông tin giải trí trên xe. Bên cạnh đó, xe còn có hệ thống âm thanh 8 loa và điều hòa tự động đi kèm màn hình kỹ thuật số. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Rush GR Sport 2022 vẫn là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 105 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 136 Nm tại tua máy 4.200 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Các trang bị an toàn của Toyota Rush GR Sport 2022 tại thị trường Indonesia khá cơ bản với 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Những công nghệ an toàn chủ động như phanh khẩn cấp tự động vốn có trên Toyota Rush tại thị trường Malaysia vẫn không được trang bị cho xe ở Indonesia. Tại thị trường Indonesia, giá xe Toyota Rush GR Sport 2022 có mức khởi điểm 256,6 triệu Rupiah (khoảng 406 triệu đồng) cho bản số sàn và 266,2 triệu Rupiah (421 triệu đồng) cho bản số tự động. Hiện chưa rõ sau Indonesia, Toyota Rush GR Sport 2022 có được bày bán ở những thị trường khác như Việt Nam hay không. Tại Việt Nam, Toyota Rush không phải là mẫu xe bán quá chạy nhưng vẫn có doanh số 4.241 chiếc trong năm 2020, tăng 42,5% so với năm 2019. Tính đến tháng 6 năm nay, Toyota Rush đã mang về doanh số 1.612 chiếc. Video: Giới thiệu Toyota Rush GR Sport 2022 thế hệ mới.