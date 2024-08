Chi tiết Toyota GR Corolla 2025, thêm bản số tự động 8 cấp

Toyota GR Corolla 2025 mới đã được trình làng với nâng cấp ấn tượng nhất chính trang bị hộp số tự động 8 cấp, từ đây sẽ giúp mở rộng sức hấp dẫn của chiếc hot hatchback mạnh mẽ. Hộp số tám cấp của Toyota GR Corolla 2025 thể thao được gọi là Hộp số tự động trực tiếp Gazoo Racing (DAT) giống với trang bị trên mẫu xe GR Yaris vào đầu năm nay. Điểm khác biệt chính giữa hộp số này với hộp số trong GR Supra và GR 86 là thay vì chuyển số dựa trên lực G và tốc độ giảm tốc, hộp số DAT sẽ tính toán đầu vào phanh và chân ga để tạo ra sự thay đổi hoàn hảo. Điều thú vị là hộp số tự động này có tỷ số rất giống với hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn và có bộ làm mát chuyên dụng riêng. Toyota cũng đem tới cho xe một bộ tản nhiệt phụ để làm mát bổ sung như một tùy chọn trên các mẫu xe Premium và trang bị tiêu chuẩn trên các phiên bản Premium Plus. Trong số các nâng cấp, thương hiệu đã gia tăng mô-men xoắn lên mức 400 Nm kết hợp với mức công suất 300 mã lực tương tự vẫn được giữ lại từ động cơ ba xi-lanh tăng áp 1,6 lít công suất cao. Hệ thống Launch Control cũng là trang bị tiêu chuẩn trên các mẫu xe được trang bị hộp số tự động nhằm đảm bảo khả năng hoạt động của xe. Các kỹ sư của Toyota cũng đã cải tiến khả năng xử lý của xe với việc nâng cấp bộ lò xo mới thêm vào hệ thống treo trước và sau để giảm lực nâng bánh xe bên trong Đồng thời tối ưu hóa các lò xo phía sau và bộ ổn định. Điểm lắp tay đòn sau cũng đã được chỉnh lại cũng như xe được trang bị thêm bộ vi sai hạn chế trượt Torsen phía trước và phía sau (LSD) sẽ là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các mẫu xe năm 2025. Mẫu xe cũng được nâng cấp với một số chi tiết ở ngoại thất của xe như phần cản trước được thiết kế lại để cải thiện khả năng làm mát. Các hốc gió được trang bị kết hợp các ống dẫn khí cho hệ thống phanh lớn trong khi các tấm chắn gió đã được bổ sung để thoát bớ. Nội thất gần như giống nhau nhưng có những chi tiết trang trí mới. Ba phiên bản sẽ được bán ở Mỹ bao gồm: Toyota GR Corolla Core, GR Corolla Premium và GR Corolla Premium Plus. Các tính năng chính dành riêng cho phiên bản Premium Plus bao gồm mui xe bằng sợi carbon rèn, mui xe tùy chỉnh, bộ tản nhiệt phụ, bánh xe màu đen mờ, màn hình hiển thị head-up và ghế da lộn mang nhãn hiệu GR. Chi tiết về giá xe Toyota GR Corolla 2025 chưa được công bố. Video: Giới thiệu Toyota GR Corolla by XForce Performance 2025.

