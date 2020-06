Chi tiết Toyota Fortuner Legender 2021 từ hơn 1 tỷ đồng

Toyota Fortuner 2021 mới được ra mắt ấn tượng tại Thái Lan, đi kèm với phiên bản Legender có thiết kế ấn tượng hơn so với các phiên bản khác nhờ ngoại hình thể thao, lưới tản nhiệt kiểu mới và mâm đúc có kích thước lớn lên đến 20 inch giống đối thủ Ford Everest. Thay đổi dễ nhận thấy trên Toyota Fortuner thế hệ mới là phần đầu với lưới tản nhiệt thiết kế lại hoàn toàn, mở rộng hơn trước. Thanh cản trước sơn màu bạc. Đèn pha thiết kế đẹp mắt hơn, sử dụng công nghệ LED. Lưới tản nhiệt của bản Legender có thiết kế khác biệt và thể thao hơn. Ở phía sau, đuôi xe Toyota Fortuner Legender 2021 mới không quá khác biệt so với bản tiêu chuẩn nhưng đèn hậu dạng LED được tái thiết kế với đồ họa bắt mắt hơn. Xe trang bị mâm hợp kim đa chấu kích thước 20 inch. Cản sau được thiết kế trang trí hốc hút gió lạ mắt. Bên trong nội thất, Toyota Fortuner được trang bị hệ thống kết nối T-Connect, người dùng có thể xem tình trạng xe, hành trình và định vị xe thông qua ứng dụng điện thoại. Màn hình giải trí tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Nhìn chung cách bố trí cabin không có sự thay đổi. Về mặt tiện nghi và an toàn, Toyota Fortuner 2021 được trang bị hệ thống sạc không dây, camera 360 với chế độ xem 3D. Xe có gói Toyota Safety Sense là trang bị tiêu chuẩn, cảm biến va chạm, cảm biến đỗ xe. Ngoài ra, Fortuner 2021 còn có chức năng đá mở cốp. Động cơ của mẫu SUV cũng được nâng cấp tương tự như Hilux thế hệ mới. Phiên bản dùng động cơ 2.8L có công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Động cơ này mạnh hơn 27 mã lực và 50 Nm so với động cơ 2.8L trên phiên bản hiện hành, mức tiêu thụ nhiên liệu cũng thấp hơn 17%. Nhờ động cơ mạnh hơn, sức kéo của Toyota Fortuner bản nâng cấp 2021 tăng thêm 300 kg, đạt mức 3.100 kg. Trục xe cũng được cải tiến để giảm thanh và rung động dội vào cabin. Tình trạng và vị trí bánh xe được hiển thị lên màn hình MID giữa đồng hồ. Bên cạnh đó, Toyota Fortuner 2021 còn có hệ thống VFC, vô lăng tự điều chỉnh độ cứng mềm tùy vào vận tốc nhằm giúp người lái đỡ mệt mỏi. Các cảm biến cảnh báo va chạm đặt ở đuôi xe và góc cản trước. Mẫu SUV giờ đây có thêm chế độ lái Sport, ở chế độ này, bướm ga được điều chỉnh cho phản ứng ga nhanh hơn. Lẫy chuyển số được tích hợp sau vô lăng, giúp các pha tăng tốc vượt mặt chủ động hơn. Phiên bản Fortuner Legender có 3 tùy chọn màu ngoại thất gồm đỏ-đen, trắng-đen và đen bóng. Tại thị trường Thái Lan, giá xe Toyota Fortuner 2021 từ 41.700 - 47.200 USD (khoảng 996 triệu - 1,09 tỷ đồng) cho bản tiêu chuẩn và 50.000-58.700 USD (khoảng 1,15 tỷ - 1,36 tỷ đồng) cho bản Legender. Video: Giới thiệu Toyota Fortuner Legender 2021 thế hệ mới.

Toyota Fortuner 2021 mới được ra mắt ấn tượng tại Thái Lan, đi kèm với phiên bản Legender có thiết kế ấn tượng hơn so với các phiên bản khác nhờ ngoại hình thể thao, lưới tản nhiệt kiểu mới và mâm đúc có kích thước lớn lên đến 20 inch giống đối thủ Ford Everest. Thay đổi dễ nhận thấy trên Toyota Fortuner thế hệ mới là phần đầu với lưới tản nhiệt thiết kế lại hoàn toàn, mở rộng hơn trước. Thanh cản trước sơn màu bạc. Đèn pha thiết kế đẹp mắt hơn, sử dụng công nghệ LED. Lưới tản nhiệt của bản Legender có thiết kế khác biệt và thể thao hơn. Ở phía sau, đuôi xe Toyota Fortuner Legender 2021 mới không quá khác biệt so với bản tiêu chuẩn nhưng đèn hậu dạng LED được tái thiết kế với đồ họa bắt mắt hơn. Xe trang bị mâm hợp kim đa chấu kích thước 20 inch. Cản sau được thiết kế trang trí hốc hút gió lạ mắt. Bên trong nội thất, Toyota Fortuner được trang bị hệ thống kết nối T-Connect, người dùng có thể xem tình trạng xe, hành trình và định vị xe thông qua ứng dụng điện thoại. Màn hình giải trí tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Nhìn chung cách bố trí cabin không có sự thay đổi. Về mặt tiện nghi và an toàn, Toyota Fortuner 2021 được trang bị hệ thống sạc không dây, camera 360 với chế độ xem 3D. Xe có gói Toyota Safety Sense là trang bị tiêu chuẩn, cảm biến va chạm, cảm biến đỗ xe. Ngoài ra, Fortuner 2021 còn có chức năng đá mở cốp. Động cơ của mẫu SUV cũng được nâng cấp tương tự như Hilux thế hệ mới. Phiên bản dùng động cơ 2.8L có công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Động cơ này mạnh hơn 27 mã lực và 50 Nm so với động cơ 2.8L trên phiên bản hiện hành, mức tiêu thụ nhiên liệu cũng thấp hơn 17%. Nhờ động cơ mạnh hơn, sức kéo của Toyota Fortuner bản nâng cấp 2021 tăng thêm 300 kg, đạt mức 3.100 kg. Trục xe cũng được cải tiến để giảm thanh và rung động dội vào cabin. Tình trạng và vị trí bánh xe được hiển thị lên màn hình MID giữa đồng hồ. Bên cạnh đó, Toyota Fortuner 2021 còn có hệ thống VFC, vô lăng tự điều chỉnh độ cứng mềm tùy vào vận tốc nhằm giúp người lái đỡ mệt mỏi. Các cảm biến cảnh báo va chạm đặt ở đuôi xe và góc cản trước. Mẫu SUV giờ đây có thêm chế độ lái Sport, ở chế độ này, bướm ga được điều chỉnh cho phản ứng ga nhanh hơn. Lẫy chuyển số được tích hợp sau vô lăng, giúp các pha tăng tốc vượt mặt chủ động hơn. Phiên bản Fortuner Legender có 3 tùy chọn màu ngoại thất gồm đỏ-đen, trắng-đen và đen bóng. Tại thị trường Thái Lan, giá xe Toyota Fortuner 2021 từ 41.700 - 47.200 USD (khoảng 996 triệu - 1,09 tỷ đồng) cho bản tiêu chuẩn và 50.000-58.700 USD (khoảng 1,15 tỷ - 1,36 tỷ đồng) cho bản Legender. Video: Giới thiệu Toyota Fortuner Legender 2021 thế hệ mới.