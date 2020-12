Chi tiết Toyota Camry tại Việt Nam đắt hơn Lexus ES "đập thùng"

Mới đây, một đơn vị chuyên nhập khẩu xe tư nhân tại thủ đô Hà Nội đang rao bán chiếc Toyota Camry XLE 2020 mới bản nhập Mỹ. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi chiếc xe này không sở hữu giá bán sau thuế lên tới 2.6 tỷ đồng, tức thậm chí nó còn cao hơn khoảng 60 triệu đồng so với mẫu xe sang Lexus ES 250, mẫu xe vốn có giá trị về thương hiệu và đẳng cấp hơn hẳn. Trên thực tế, Toyota Camry XLE 2020 được định vị là một mẫu sedan phổ thông cỡ D. Trong khi đó, Lexus ES 250 mới lại là một mẫu sedan hạng sang cỡ trung được xây dựng trên nền tảng của Toyota Avalon, mẫu xe "đàn anh" của Camry. Chính vì vậy khi xét về đẳng cấp, có thể nói Toyota Camry hay Camry XLE "không có cửa" để so với Lexus ES 250. Đó là về đẳng cấp và giá trị thực tế của chiếc xe, còn khi về tới Việt Nam, sở dĩ giá xe Toyota Camry XLE có giá bán đắt hơn so với Lexus ES 250 phần nhiều tới từ lý do nhập khẩu và các thuế phí liên quan. Theo tìm hiểu tại thị trường Mỹ, Toyota Camry XLE 2.5L 2020 đang có giá bán dao động trong khoảng dưới 30.000 USD (khoảng 690 triệu đồng). Tuy nhiên, để có thể lăn bánh trên đường phố Việt Nam, mẫu xe này còn phải trải qua khá nhiều quy trình và các loại thuế phí. Từ đó, giá xe khi đến tay người tiêu dùng trong nước thường bị đẩy lên hơn nhiều lần so với giá ở thị trường quốc tế. Không chỉ với Toyota Camry XLE 2020, hầu như tất cả các mẫu xe nhập khẩu tư tại Việt Nam đều đang có giá bán cao hơn nhiều lần so với giá quốc tế. Một ví dụ điển hình khác là mẫu Toyota 4Runner cũng được các đại lý tư nhân nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ về nước và chào giá lên tới hơn 4 tỷ đồng. Để dễ hình dung, mẫu xe này có đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Ford Explorer. Tuy nhiên, trong khi đối thủ được nhập khẩu chính hãng tại Việt Nam và có giá bán chỉ khoảng trên dưới 2 tỷ đồng thì Toyota 4Runner lại sở hữu giá bán cao tới 2 lần. Với giá bán kể trên, người tiêu dùng hoàn toàn có thể cân nhắc lựa chọn một mẫu xe sang có đẳng cấp vượt trội hơn hẳn tới từ các thương hiệu lớn như BMW, Mercedes-Benz hay thậm chí là Porsche. Ở chiều ngược lại, dù các mẫu xe nhập khẩu tư nhân như Toyota Camry XLE 2020 hay Toyota 4Runner có giá bán tại Việt Nam cao hơn nhiều lần so với giá trị thực của xe nhưng nhìn chung, những mẫu xe này vẫn sẽ có những đối tượng khách hàng riêng, tuy ít nhưng không phải là không có. Video: Chi tiết Toyota camry XLE thế hệ mới.

