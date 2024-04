Chi tiết Toyota 4Runner 2025 vừa chính thức lộ diện

Hãng xe Nhật Bản đã xây dựng lại chiếc Toyota 4Runner địa hình mang tính biểu tượng nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần “góc cạnh” của mình. Dựa trên Tacoma cũng mới, 4Runner 2025 sử dụng cùng nền tảng TNGA-F. Mẫu xe SUV Toyota 4Runner 2025 mới đã được loại bỏ động cơ V6 4.0 lít và hộp số tự động 5 cấp để nâng cấp lên khối động cơ 4 xi-lanh 2.4 lít tăng áp tiêu chuẩn, tạo ra công suất 278 mã lực và mô-men xoắn 513 Nm. Mức công suất này mạnh hơn 8 mã lực so với 4Runner hiện tại và tăng thêm 135 Nm so với mẫu xe hiện tại. Phiên bản hybrid I-Force Max là phiên bản kết hợp động cơ 4 xi-lanh 2.4 lít cùng với một mô tơ điện tạo ra công suất 326 mã lực và mô-men xoắn lên tới 630 Nm. Cả hai hệ truyền động này đều được trang bị đi kèm với hộp số tự động 8 cấp mới. 4Runner sẽ được cung cấp hệ dẫn động hai bánh, dẫn động bốn bánh bán thời gian và dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Tất cả các mẫu xe 2WD sẽ có bộ vi sai chống trượt LSD trong khi các mẫu xe 4WD được trang bị kết hợp bộ gài cầu điện tử với 2 chế độ cầu nhanh và cầu chậm cũng như Hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động của Toyota (A-Trac). Với thiết kế hiện đại mới, mẫu xe 4Runner có góc tiếp cận 32 độ và góc thoát 24 độ. 4Runner 2025 cũng sẽ có khả năng vượt địa hình ấn tương hơn khi được trang bị các chế độ lái như Mud, Dirt và Sand. Theo dự kiến, thương hiệu sẽ bán ra tổng cộng 9 phiên bản của dòng xe 4Runner: SR5, TRD Sport, TRD Sport Premium, TRD Off Road, TRD Off Road Premium, Limited, Platinum, TRD Pro và Trailhunter. Phiên bản 4Runner Trailhunter được trang bị bộ lốp địa hình có kích thước 33 inch giúp nâng chiều cao xe thêm 5,1 cm ở phía trước và 3,9 cm ở phía sau. Phiên bản này còn sở hữu bộ giảm xóc rèn (forged) từ Old Man Emu kết hợp cùng bình dầu đến từ ARB. Ngoài ra phiên bản này còn có giá nóc do ARB thiết kế, ống thở, thanh đèn và tấm ốp gầm bằng thép. Ở phần cản trước, chiếc xe còn được trang bị logo “TOYOTA” màu đồng tạo vẻ ấn tượng, phong trần cho chiếc SUV địa hình. Bên cạnh phiên bản địa hình, người dùng có thể lựa chọn phiên 4Runner Limited mới. Chiếc 4Runner này có những chi tiết trang trí màu đen ở ngoại thất và những nâng cấp cao cấp bên trong như hàng ghế thứ hai có sưởi, màn hình hiển thị HUD và cảm biến gạt mưa tự động. Toyota 4Runner 2025 được trang bị tiêu chuẩn với màn hình cảm ứng 8,0 inch và cụm đồng hồ kỹ thuật số 7,0 inch. Phiên bản cao cấp hơn có thể được trang bị màn hình cảm ứng 14,0 inch với cụm kỹ thuật số 12,3 inch kết hợp tính năng kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto, sạc không dây và cả ổ cắm USB-A và USB-C. Mọi phiên bản của 4Runner mới đều được trang bị tiêu chuẩn với hệ thống an toàn chủ động Safety Sense 3.0 của Toyota, bao gồm các trang bị như phanh khẩn cấp tự động với tính năng phát hiện người đi bộ, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ bám làn đường, nhận dạng biển báo và hỗ trợ đèn pha thích ứng. Hiện tại, thương hiệu vẫn chưa công bố giá xe Toyota 4Runne 2025 và những phiên bản thuộc dòng xe này. Được biết, những chiếc 4Runner mới sẽ được mở bán vào cuối năm nay. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Toyota 4Runner 2025 mới.

