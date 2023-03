Chi tiết Suzuki Swift GL Next Edition 2023 "giá mềm" từ 401 triệu đồng

Tham gia triển lãm Bangkok International Motor Show (BIMS) 2023 tại Thái Lan, hãng Suzuki không ra mắt xe mới. Thay vào đó, hãng chỉ mang đến 2 phiên bản đặc biệt của mẫu xe Suzuki Swift 2023 mới. Một trong số đó là Suzuki Swift GL Next Edition 2023. So với phiên bản tiêu chuẩn, Suzuki Swift GL Next Edition 2023 thay đổi nhẹ ở ngoại thất nhờ bộ body kit chính hãng. Theo đó, mẫu xe hatchback hạng B này được bổ sung cánh lướt gió mới phía trước, bên sườn và phía sau. Điểm mới tiếp theo của Suzuki Swift GL Next Edition 2023 là tem trên cửa. Thêm vào đó là bộ vành thép 15 inch với ốp la-zăng màu bạc. Bên trong Suzuki Swift GL Next Edition 2023 chỉ có một số điểm mới như những chi tiết ốp giả sợi Kevlar trên mặt táp-lô, tapi cửa và cụm điều khiển trung tâm. Trên mặt táp-lô còn có thêm màn hình cảm ứng 7 inch mới, hỗ trợ MP3/WMA cũng như kết nối với điện thoại thông minh qua Apple CarPlay và Bluetooth. Những trang bị còn lại của Suzuki Swift GL Next Edition 2023 không khác gì bản thường. Theo đó, xe vẫn dùng đèn pha Halogen, dải đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED, gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện và mở cửa không cần chìa khóa. Trong khi đó, trang bị nội thất của mẫu xe hatchback hạng B này gồm có vô lăng vát đáy thể thao, chỉnh 4 hướng, hệ thống điều hòa tự động, cổng USB/AUX, 2 loa và ghế sau gập 60:40. Trang bị an toàn của Suzuki Swift GL Next Edition 2023 khá khiêm tốn với 2 túi khí trước, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Suzuki Swift GL Next Edition 2023 tại thị trường Thái Lan là động cơ xăng DualJet 4 xi-lanh, dung tích 1.2L, sản sinh công suất tối đa 83 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 108 Nm tại tua máy 4.400 vòng/phút. Động cơ này đồng hành với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT và tính năng tự động ngắt máy tạm thời. Động cơ này có thể chạy bằng nhiên liệu sinh học E20. Tại thị trường Thái Lan, mức giá xe Suzuki Swift GL Next Edition 2023 có mức bán ra từ 582.000 Baht (khoảng 401 triệu đồng). Xe có 6 màu sắc là xanh dương, bạc, xám, đen, đỏ và trắng ngọc trai. Video: Chi tiết Suzuki Swift GL Next Edition 2023 tại Thái Lan.

