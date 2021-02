Chi tiết SUV an toàn nhất thế giới - Mercedes-AMG G63 bọc thép

Chiếc Mercedes-AMG G63 chống đạn này đã được điều chỉnh bởi Armored Guard. Cụ thể, G63 được trang bị gói áo giáp X7 hàng đầu với mức độ an ninh dành cho tổng thống. Gói nâng cấp này dành sự chú ý cao nhất tới sự an toàn của người ngồi trong xe trước những kẻ tấn công vũ trang. Tất cả kính trên Mercedes-AMG G63 hàng khủng này đều được gia cố bằng kính chống đạn dày và có độ riêng tư. Vì có thêm phần kính chống đạn nên các cửa sổ của Mercedes-AMG G63 phải chấp nhận việc đóng/mở chậm hơn bình thường một chút. Với Armored Guard X7, toàn bộ thân vỏ của G63 được gia cố chắc chắn, có thể chống đạn và các mảnh vỡ nổ. Bên cạnh đó, mâm xe và lốp xe Mercedes-AMG G63 độ Armored Guard được chế tạo đặc biệt với khả năng chịu được những cú va chạm trực tiếp và hỗ trợ tài xế thoát ra ngoài an toàn. Xe còn được lắp thêm bộ đèn và còi chuyên dụng để phát tín hiệu ưu tiên trên đường khi cần thiết. Sau tất cả, G63 đã nặng tới 4.330 kg, tăng 1.733 kg so với nguyên bản, vì vậy, chiếc SUV chậm hơn và không thể có khả năng hiệu suất, lái xe như một chiếc G63 bình thường. Video: Xem thử nghiệm Mercedes-AMG G63 bọc thép, chống đạn.

