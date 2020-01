Chi tiết Subaru Forester GT Edition mới sắp về Việt Nam

Ngày 9/1/2020 vừa qua, Motor Image - nhà phân phối độc quyền xe Subaru tại thị trường Singapore - đã vén màn 2 mẫu xe là Forester GT Edition và Forester e-Boxer Hybrid tại Triển lãm Ô tô Singapore 2020. Trong đó, Subaru Forester GT Edition mới được quan tâm hơn cả vì xe sẽ được đưa về Việt Nam phân phối vào đầu quý II năm nay. Đây là phiên bản GT Edition thứ 2, sau mẫu XV GT Edition, của dòng crossover cỡ C Subaru Forester thế hệ mới. Tương tự, ở phiên bản đặc biệt này, mẫu crossover cỡ C cũng được nâng cấp với bộ body kit khỏe khoắn gồm ốp cản trước, ốp hông, cánh gió sau và ốp cản sau. Ngoài ra, xe còn được trang bị bộ mâm hợp kim nhôm 5 chấu kép kích cỡ 18 inch bắt mắt. Bên cạnh đó, nội thất của mẫu xe SUV Subaru Forester GT Edition cũng có một số điểm nhấn khác biệt so với các phiên bản thường. Đầu tiên, chi tiết dễ nhận thấy nhất là bộ ghế da có thiết kế thể thao hơn, tiếp đến là màn hình giải trí trung tâm dạng cảm ứng kích cỡ 8 inch, tích hợp tính năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto, cùng với đó là camera 360 độ. Tương tự với 3 phiên bản đang bán ở thị trường Việt Nam, Subaru Forester GT Edition được trang bị động cơ Boxer 4 xi-lanh, DOHC, dung tích 2.0L cho công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại 196 Nm. Sức mạnh được truyền tải xuống mặt đường thông qua hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD (Symmetrical-All Wheel Drive) trứ danh của Subaru. Về mặt trang bị an toàn, Subaru Forester GT Edition được trang bị gói công nghệ EyeSight với các tính năng an toàn chủ động đứng đầu phân khúc crossover cỡ C hiện nay. Đây chính là hệ thống camera kép ở phía trước giúp Subaru Forester nhận diện chướng ngại vật và đo khoảng cách, để từ đó đưa ra cách mệnh lệnh can thiệp vào chân phanh, chân ga của xe. Trong trường hợp phát hiện vật cản mà người dùng không tập trung xử lý, hệ thống này sẽ chủ động kích hoạt phanh khẩn cấp và hệ thống kiểm soát hành trình chủ động để giúp xe giữ được khoảng cách an toàn, phòng tránh va chạm. Với việc đưa Forester GT Edition về Việt Nam vào đầu quý II năm 2020, Subaru Việt Nam kì vọng doanh số năm nay sẽ nâng lên được mức 3.000 xe. Chưa hết, hãng cũng đang có dự định ra mắt thêm Forester bản i-L EyeSight với mức giá hấp dẫn hơn bản i-S EyeSight cao cấp nhất hiện tại, dự kiến vào khoảng 1 – 1,1 tỷ đồng, tại Việt Nam. Video: Subaru Forester GT Edition mới sắp về Việt Nam.

