Chi tiết Subaru Forester GT Edition hơn 1 tỷ đồng tại Việt Nam

Tháng 7/2019, Subaru Forester thế hệ thứ 5 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với nhiều công nghệ đột phá hơn trước nhằm cạnh tranh trong phân khúc Crossover (CUV) cùng Honda CR-V, Mazda CX-5, Hyundai Tucson... Mặc dù thuộc thế hệ mới, nhưng Subaru Forester không có quá nhiều thay đổi ở ngoại hình cũng như thiết kế nội thất, vẫn là dáng vẻ trung tính đặc trưng của thương hiệu xe hơi Nhật Bản. Sau khi đã mở bán ở Việt Nam được gần 1 năm, Subaru Forester 2020 mới tiếp tục trình làng phiên bản thể thao với gói phụ kiện GT Edition hoàn toàn mới, lần đầu được áp dụng. Đây là một trong những điểm tích cực của nhà phân phối thương hiệu này khi cung cấp cho người dùng một chiếc xe với diện mạo thể thao và cá tính hơn nhằm lôi kéo khách hàng trẻ tuổi. Subaru Forester GT Edition 2020 không thay đổi qua nhiều, phần đầu chiếc xe ô tô mới mới này được bổ sung thêm cản trước góc cạnh hơn, ngay phía trên là phần nhựa ốp sơn đen ôm trọn đèn sương mù. Gói phụ kiện mới GT Edition trên Subaru Forester 2020 không can thiệp về mặt công nghệ nên xe vẫn sử dụng đèn LED với bóng Projector kết hợp đèn định vị ban ngày hình móc câu. Subaru Forester GT Edition 2020 tiếp tục sở hữu chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.625 x 1.815 x 1.730 (mm), chiều dài cơ sở 2.670 mm. Nhìn từ phần thân, phiên bản mới của xe mang đến sự cứng cáp hơn với những món đồ mới. Với bản mới, Subaru Forester GT Edition 2020 cung cấp cho người dùng bộ mâm 18 inch 5 chấu kép hoàn toàn mới, ốp sườn xe thiết kế khí động học kết hợp màu bạc và đen. Ngoài ra, chiếc xe đối thủ của Honda CR-V tại Việt Nam được giữ nguyên gương chiếu hậu tích hợp camera, đèn xi-nhan LED, tay nắm cửa mạ crom. Subaru Forester mới sử dụng cụm đèn hậu LED tạo hình chữ "C" quay ngược, logo GT Edition là điểm giúp khách hàng nhận diện phiên bản này gắn ở đèn hậu bên phải. Thay đổi lớn nhất trên Subaru Forester GT Edition 2020 là xe có thêm cánh lướt gió trên cao mới kết hợp cùng đèn phanh LED, cản sau thể thao và chụp ống xả giúp xe ấn tượng hơn bản tiêu chuẩn. Bên trong khoang cabin, Subaru Forester bản GT Edition hiện đại hơn nhờ một vài thay đổi đến từ nhà sản xuất Nhật Bản. Theo đó, khách hàng sẽ được trải nghiệm bộ ghế da được phối màu đen/trắng mang phong cách thể thao trên Subaru Forester GT Edition thay vì một tông màu đen của các phiên bản tiêu chuẩn. Ghế trước trên chiếc CUV của Subaru vẫn sở hữu tính năng chỉnh điện đa hướng, nâng hạ ghế để phù hợp với tầm vóc của tài xế khi điều khiển xe. Ở hàng ghế sau, 3 tựa đầu tiếp tục được duy trì cùng bệ tỳ tay ở vị trí trung tâm và hàng ghế này có thể gập 60:40. Subaru Forester GT Edition 2020 có phần vô-lăng bọc da hoàn toàn, nhiều tính năng được kết hợp ở khu vực này, trong đó hệ thống ga tự động có xuất hiện. Ngay phía sau, mẫu CUV an toàn nhất phân khúc này sử dụng đồng hồ analog. Với gói phụ kiện GT Edition, Subaru Forester còn mang đến cho khách hàng màn hình mới của thương hiệu Panasonic có kích thước 8 inch cho trải nghiệm mượt mà và nhanh nhạy hơn. Ngoài ra, những tính năng kết nối với điện thoại thông minh được cung cấp cho 2 hệ điều hành Android Auto và Apple CarPlay. Subaru Forester 2020 bản cao cấp ngoài những trang bị an toàn cơ bản, xe còn có thêm gói công nghệ EyeSight bao gồm nhiều tính năng như: Phanh trước va chạm và điều khiển bướm ga phòng tránh va chạm, Kiểm soát hành trình thích ứng, Hệ thống cảnh báo xe phía trước di chuyển, Hỗ trợ cảnh báo chệch làn đường, Hỗ trợ cảnh báo chuyển làn đường. Được biết, khách hàng mua mới xe Subaru Forester nếu bổ sung bộ phụ kiện GT Edition sẽ bỏ thêm 78 triệu đồng, nếu mua lẻ để lắp thêm trên xe của mình đang sử dụng thì mức giá sẽ là 109 triệu đồng. Giá xe Subaru Forester GT Edition 2020 đang bán ra là 1,142 tỷ đồng, nhưng hiện các đại lý đang dành nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng Video: Subaru Forester 2020 nâng cấp nội thất siêu tiện nghi.

Tháng 7/2019, Subaru Forester thế hệ thứ 5 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với nhiều công nghệ đột phá hơn trước nhằm cạnh tranh trong phân khúc Crossover (CUV) cùng Honda CR-V, Mazda CX-5, Hyundai Tucson... Mặc dù thuộc thế hệ mới, nhưng Subaru Forester không có quá nhiều thay đổi ở ngoại hình cũng như thiết kế nội thất, vẫn là dáng vẻ trung tính đặc trưng của thương hiệu xe hơi Nhật Bản. Sau khi đã mở bán ở Việt Nam được gần 1 năm, Subaru Forester 2020 mới tiếp tục trình làng phiên bản thể thao với gói phụ kiện GT Edition hoàn toàn mới, lần đầu được áp dụng. Đây là một trong những điểm tích cực của nhà phân phối thương hiệu này khi cung cấp cho người dùng một chiếc xe với diện mạo thể thao và cá tính hơn nhằm lôi kéo khách hàng trẻ tuổi. Subaru Forester GT Edition 2020 không thay đổi qua nhiều, phần đầu chiếc xe ô tô mới mới này được bổ sung thêm cản trước góc cạnh hơn, ngay phía trên là phần nhựa ốp sơn đen ôm trọn đèn sương mù. Gói phụ kiện mới GT Edition trên Subaru Forester 2020 không can thiệp về mặt công nghệ nên xe vẫn sử dụng đèn LED với bóng Projector kết hợp đèn định vị ban ngày hình móc câu. Subaru Forester GT Edition 2020 tiếp tục sở hữu chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.625 x 1.815 x 1.730 (mm), chiều dài cơ sở 2.670 mm. Nhìn từ phần thân, phiên bản mới của xe mang đến sự cứng cáp hơn với những món đồ mới. Với bản mới, Subaru Forester GT Edition 2020 cung cấp cho người dùng bộ mâm 18 inch 5 chấu kép hoàn toàn mới, ốp sườn xe thiết kế khí động học kết hợp màu bạc và đen. Ngoài ra, chiếc xe đối thủ của Honda CR-V tại Việt Nam được giữ nguyên gương chiếu hậu tích hợp camera, đèn xi-nhan LED, tay nắm cửa mạ crom. Subaru Forester mới sử dụng cụm đèn hậu LED tạo hình chữ "C" quay ngược, logo GT Edition là điểm giúp khách hàng nhận diện phiên bản này gắn ở đèn hậu bên phải. Thay đổi lớn nhất trên Subaru Forester GT Edition 2020 là xe có thêm cánh lướt gió trên cao mới kết hợp cùng đèn phanh LED, cản sau thể thao và chụp ống xả giúp xe ấn tượng hơn bản tiêu chuẩn. Bên trong khoang cabin, Subaru Forester bản GT Edition hiện đại hơn nhờ một vài thay đổi đến từ nhà sản xuất Nhật Bản. Theo đó, khách hàng sẽ được trải nghiệm bộ ghế da được phối màu đen/trắng mang phong cách thể thao trên Subaru Forester GT Edition thay vì một tông màu đen của các phiên bản tiêu chuẩn. Ghế trước trên chiếc CUV của Subaru vẫn sở hữu tính năng chỉnh điện đa hướng, nâng hạ ghế để phù hợp với tầm vóc của tài xế khi điều khiển xe. Ở hàng ghế sau, 3 tựa đầu tiếp tục được duy trì cùng bệ tỳ tay ở vị trí trung tâm và hàng ghế này có thể gập 60:40. Subaru Forester GT Edition 2020 có phần vô-lăng bọc da hoàn toàn, nhiều tính năng được kết hợp ở khu vực này, trong đó hệ thống ga tự động có xuất hiện. Ngay phía sau, mẫu CUV an toàn nhất phân khúc này sử dụng đồng hồ analog. Với gói phụ kiện GT Edition, Subaru Forester còn mang đến cho khách hàng màn hình mới của thương hiệu Panasonic có kích thước 8 inch cho trải nghiệm mượt mà và nhanh nhạy hơn. Ngoài ra, những tính năng kết nối với điện thoại thông minh được cung cấp cho 2 hệ điều hành Android Auto và Apple CarPlay. Subaru Forester 2020 bản cao cấp ngoài những trang bị an toàn cơ bản, xe còn có thêm gói công nghệ EyeSight bao gồm nhiều tính năng như: Phanh trước va chạm và điều khiển bướm ga phòng tránh va chạm, Kiểm soát hành trình thích ứng, Hệ thống cảnh báo xe phía trước di chuyển, Hỗ trợ cảnh báo chệch làn đường, Hỗ trợ cảnh báo chuyển làn đường. Được biết, khách hàng mua mới xe Subaru Forester nếu bổ sung bộ phụ kiện GT Edition sẽ bỏ thêm 78 triệu đồng, nếu mua lẻ để lắp thêm trên xe của mình đang sử dụng thì mức giá sẽ là 109 triệu đồng. Giá xe Subaru Forester GT Edition 2020 đang bán ra là 1,142 tỷ đồng, nhưng hiện các đại lý đang dành nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng Video: Subaru Forester 2020 nâng cấp nội thất siêu tiện nghi.