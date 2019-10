Chi tiết Nissan Serena 2020 từ 693 triệu đồng tại Nhật

Sau khi ra mắt tại Triển lãm Ô tô Tokyo 2019 đang diễn ra tại Nhật Bản, mẫu xe Nissan Serena 2020 mới của Autech sẽ có mặt tại các đại lý từ ngày 15/11/2019. Autech đã nâng cấp Serena để giúp chiếc minivan trông hiện đại và trẻ trung hơn so với nguyên bản. Những thay đổi đáng chú ý về kiểu dáng bao gồm lưới tản nhiệt trung tâm mới với với họa tiết nốt chấm nổi bật, đèn ban ngày LED màu xanh dương đặt trên đèn sương mù và bánh xe hợp kim 16 inch được thiết kế dành riêng cho bản Serena e-Power. Ngoài ra, tất cả Serena 2020 của Autech đều sở hữu chủ đề sơn ngoại thất hai tông màu, bao gồm phần mái và cột A sơn màu đen Diamond Black. Xe có 7 lựa chọn màu thân, bao gồm cả màu xanh dương Caspian Blue đặc trưng của Autech. Đối với khoang cabin siêu rộng với 7 chỗ ngồi, Autech cung cấp bọc giả da mềm mại mới kết hợp giữa màu đen và xanh dương, dòng chữ “Autech” thêu nổi trên các tựa lưng của ghế trước. Các điểm nhấn màu xanh blue tiếp tục được tìm thấy ở viền cửa và vô lăng thể thao đáy phẳng. Cũng như Serena 2020 thông thường, hệ thống cách âm của chiếc MPV đời mới được cải thiện đáng kể, ngoài ra, bộ công nghệ an toàn chủ động được mở rộng hơn với cảnh báo điểm mù thông minh, cảnh báo giao thông phía sau, phanh khẩn cấp thông minh, chức năng đọc biển báo giao thông đường bộ và ngăn xe tăng tốc do kẹt chân ga. Nissan Serena Autech 2020 sẽ bắt đầu từ các mẫu S-Hybrid 2.0 lít có sẵn với cả dẫn động cầu trước và bốn bánh toàn thời gian. Tiếp theo là những biến thể được cung cấp với hệ truyền động điện e-Power đi kèm dẫn động cầu trước (gồm một động cơ xăng 1.2L 3 xi-lanh, một bộ pin nhỏ).Giá xe Nissan Serena 2020 tại Nhật Bản sẽ bán ra từ 3.236.200 Yên (tương đương khoảng 693 triệu đồng). Video: Nissan Serena 2020 tại triển lãm Tokyo 2019.

