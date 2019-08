Xe MPV Nissan Serena 2020 mới được trang bị những gì?

Mẫu xe MPV Nissan Serena là mẫu minivan bán chạy nhất Nhật Bản trong năm 2018, vì vậy, Nissan đã quyết định đầu tư vào việc nâng cấp thêm cho Serena nhằm củng cố hơn nữa vị thế của Serena. Nissan Serena 2020 mới được cập nhật từ ngoại thất đến nội thất, cũng như bổ sung các công nghệ an toàn mới theo tiêu chuẩn. Đầu về về thẩm mỹ bên ngoài, chiếc minivan 8 chỗ mới có đèn pha LED thích ứng, lưới tản nhiệt V-Motion mới nhất với các cạnh mạ crôm chạy qua đèn pha và cản trước sắc nét hơn tích hợp cánh gió nhỏ bên dưới. Riêng phiên bản Nissan Serena Highway Star hàng đầu sẽ có được lưới tản nhiệt lớn hơn so với bản chuẩn, ngoài ra xe còn được trang bị đèn hậu LED với các chi tiết mạ crôm thể thao và cản sau thiết kế lại. Những chiếc Serena sử dụng hệ thống hybrid e-Power sở hữu các bánh xe hợp kim 16 inch độc quyền. Ngoài 12 màu sơn trước đây Nissan Serena 2020 được bổ sung thêm hai lựa chọn mới là: Sunrise Orange và Dark Metal Grey, cả hai đều có thể kết hợp với tùy chọn nóc màu đen Diamond Black để đem lại hiệu ứng tông màu kép. Đối với nội thất, bảng điều khiển của Serena 2020 được cập nhật, vải bọc ghế mới tùy từng biến thể. Khách hàng có thể nâng cấp lên loại bọc ghế không thấm nước. Về công nghệ, Serena 2020 đạt được nhiều hệ thống an toàn theo tiêu chuẩn hơn, bao gồm cảnh báo điểm mù thông minh, cảnh báo giao thông phía sau, phanh khẩn cấp thông minh, chức năng đọc biển báo giao thông và hỗ trợ khẩn cấp khi nhận thấy lái xe đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh. Hệ thống lái bán tự động ProPilot cũng được cập nhật lại để cung cấp khả năng phanh mượt mà hơn trong các điều kiện khác nhau, kiểm soát tốc độ cũng được tối ưu hóa để lái xe cảm thấy thoải mái hơn, thư giãn hơn. Mức giá bán Nissan Serena 2020 chưa được công bố chính thức. Video: Xem chi tiết Nissan Serena mới.

