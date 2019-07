Xe MPV Nissan Serena 2019 trình làng "đấu" Honda Odyssey

Được sản xuất từ năm 1991, mẫu xe MPV Nissan Serena hiện đã trải qua 5 thế hệ. Sau 3 năm kể từ khi thế hệ thứ 5 trình làng, hãng Nissan mới đây đã tung ra phiên bản nâng cấp của Serena mới ở thị trường quê nhà. Qua những hình ảnh do hãng xe Nissan tung ra, có thể thấy Serena 2019 sở hữu 2 thiết kế khác nhau, tùy theo phiên bản. Theo đó, ở phiên bản cấp thấp, Serena 2019 được trang bị lưới tản nhiệt V-Motion đơn giản hơn, đi kèm 2 nan mạ crôm nằm ngang, bao quanh logo của hãng Nissan. Ở phiên bản cao cấp, mẫu MPV này sở hữu lưới tản nhiệt trước V-Motion cỡ lớn hơn, kéo dài xuống cản trước và có thiết kế mắt lưới 3D. Dù ở phiên bản nào, Nissan Serena 2019 mới cũng đi kèm viền mạ crôm bao quanh lưới tản nhiệt và chia đôi cụm đèn pha. Hình dáng cơ bản của cụm đèn pha không thay đổi so với phiên bản cũ nhưng được tái thiết kế. Trên cản trước xuất hiện khe gió nằm dọc nổi bật hơn trước. Chỉ ở bản cao cấp, Nissan Serena 2019 mới có cụm đèn sương mù nằm ngang, cạnh khe gió trên cản trước. Những thay đổi khác của Nissan Serena 2019 bao gồm bộ vành hợp kim, cụm đèn hậu cao hơn trước và cản sau mới. Bên trong Nissan Serena 2019 là không gian nội thất gần như không có gì mới. Ở phiên bản tiết kiệm nhiên liệu e-Power, Nissan Serena 2019 đi kèm cần số điện tử riêng, phanh đỗ xe cơ điện tử, nút bấm khởi động máy và tính năng hỗ trợ giữ phanh tạm thời. Trong khi đó, ở Nissan Serena 2019 bản thường được trang bị phanh đỗ xe dạng bàn đạp bằng chân. Ngoài ra, trang web của hãng Nissan Nhật Bản còn cho thấy việc Serena mới có nhiều tùy chọn màu nội thất. Bản dùng nội thất bọc nỉ có 3 tùy chọn màu là xám - đen, đen và be. Bản cao cấp hơn sẽ được trang bị nội thất bọc da màu đen, khâu quả trám... Xe vẫn dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít với công suất tối đa 150 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 200 Nm tại tua máy 4.400 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số Xtronic CVT. Trong khi đó, Nissan Serena e-Power 2019 dùng động cơ xăng 3 xi-lanh và mô-tơ điện. Động cơ xăng ở Nissan Serena e-Power 2019 chỉ đóng vai trò giúp tăng phạm vi hoạt động cho xe. Cuối cùng là gói trang bị an toàn Nissan Intelligent Mobility, bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với phanh khẩn cấp thông minh, đèn pha LED thích ứng, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và phanh khẩn cấp trong trường hợp nhầm chân ga. Hiện giá xe Nissan Serena 2019 vẫn chưa được công bố. Tại thị trường Nhật Bản, Nissan Serena 2019 sẽ cạnh tranh với đối thủ Honda Odyssey. Video: Chi tiết xe MPV Nissan Serena 2019 mới.

