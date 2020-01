Chi tiết "ngựa hoang" Ford Mustang 2020 gần 3 tỷ ở Hà Nội

Ford Mustang Convertible 2020 mới là mẫu xe thể thao khá phổ biến ở Việt Nam thời gian gần đây, song những chiếc xe lăn bánh tại nước ta chủ yếu là phiên bản mui cứng Coupe. Do đó, những chiếc Ford Mustang Convertible (mui trần) trở nên độc đáo mỗi khi xuất hiện và số lượng cũng không nhiều do không phải hàng chính hãng. Theo tin tức ôtô, mới đây đại lý tư nhân tại Hà Nội đã nhập khẩu Ford Mustang Convertible 2020 trực tiếp từ thị trường Mỹ. Ford Mustang Convertible 2020 là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Chevrolet Camaro Convertible RS 2020 về Việt Nam cách đây không lâu và đã thuộc sở hữu của một đại gia Quảng Ninh. Ford Mustang hiện hành là thế hệ đã được giới thiệu trên toàn cầu từ năm 2017 nhưng như thường lệ xe sẽ về nước chậm hơn. Phiên bản mui trần của Ford Mustang mới sở hữu chất cơ bắp quen thuộc mang đến sự lựa chọn cho những khách hàng trẻ trung hướng đến một chiếc xe thể thao. Cụ thể, đầu xe Ford Mustang Convertible 2020 có cụm đèn pha Bi-Xenon với tạo hình dữ dằn kết hợp cùng đèn chạy ban ngày 3 dây LED đầy ấn tượng như vuốt hổ. Ở cụm đèn pha trên chiếc xe hơi mới này cũng được kết hợp với đèn xi-nhan LED. Trong khi đó, đèn sương mù được chuyển xuống dưới kết hợp cùng hốc gió phía trước tạo thành hình móc câu. Lưới tản nhiệt trên Ford Mustang mui trần mới được sơn đen sần dạng tổ ong, trung tâm là logo "ngựa hoang" quen thuộc, do đây là dòng xe thể thao phát triển riêng nên logo Ford không xuất hiện. Cản trước trên Ford Mustang mui trần thiết kế dài phía trước cứng cáp và được sơn đỏ/đen kết hợp. Ở phần thân, Ford Mustang Convertible 2020 sở hữu bộ la-zăng hợp kim đa chấu sơn đen bóng có kích thước 18 inch, bộ mâm xe này khá lớn so với một chiếc xe mui trần nhỏ như Ford Mustang. Như thường lệ, gương chiếu hậu trên Ford Mustang Convertible 2020 không kết hợp đèn xi-nhan giống các mẫu xe thể thao khác. Đặc biệt, phần mui của Ford Mustang mềm nên có thể đóng mở điện một cách nhanh chóng giúp chủ nhân thay đổi không gian. Đuôi xe Ford Mustang mui trần nổi bật nhờ cụm đèn hậu với thiết kế 3 dải LED ấn tượng được nối liền bởi dải nhựa sơn đen bóng có logo ở trung tâm. Ống xả đôi xuất hiện trên Ford Mustang Convertible 2020 kèm đèn phản quang kết hợp với hệ thống cản sau góc cạnh. Mẫu xe mui trần này vẫn được thiết kế với đèn phanh trên cao, camera/cảm biến lùi đều được trang bị đầy đủ. Khoang nội thất trên chiếc Ford Mustang Convertible 2020 có thiết kế không thực sự ấn tượng khi màn hình giải trí chìm trong táp-lô còn đối thủ Chevrolet Camaro đã sử dụng màn hình nổi. Hệ thống giải trí trên Ford Mustang là màn hình cảm ứng 7 inch với hệ thống SYNC 3 có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/USB/AUX/Bluetooth... Hiện tại, giá xe Ford Mustang Convertible 2020 đang được chào bán với mức khoảng 2,990 tỷ đồng tại đại lý tư nhân ở Việt Nam, rẻ hơn đối thủ trực tiếp Chevrolet Camaro Convertible RS khoảng 1 tỷ đồng. Video: Chi tiết Ford Mustang Convertible 2020 mới.

