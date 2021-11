Chi tiết McLaren 765LT hơn 30 tỷ, màu độc nhất Việt Nam

Đây là chiếc siêu xe McLaren 765LT đầu tiên tại Việt Nam đã có biển số trắng. Ngoài ra, còn có 2 đại gia khác tại Việt Nam cũng đang sở hữu siêu xe giới hạn McLaren 765LT nhưng chưa rõ đã ra biển số cho xe hay chưa. Mới đây, chiếc xe McLaren 765LT này đã có hành trình ngắn cùng dàn siêu xe trăm tỷ từ TP HCM đi Mũi Né.

Đến thời điểm hiện tại, nước ta đã đón chào sự xuất hiện của 4 chiếc 765LT bao gồm 2 chiếc có màu cam McLaren Orange, 1 chiếc màu cam Nardo Orange và chiếc trong bài viết có màu sơn xanh dương Paris Blue độc nhất Việt Nam. So với hai tuỳ chọn màu sơn cam, lớp sơn này gây ấn tượng mạnh khi thuộc bảng màu MSO do McLaren cung cấp. Chính thức ra mắt thế giới vào khoảng đầu năm 2020, McLaren 765LT bản giới hạn được phát triển dựa trên chiếc 720S đã "làm mưa làm gió" trên thị trường xuyên suốt những năm vừa qua. Sự xuất hiện của 765LT đi kèm với một lời tuyên bố từ McLaren rằng đây là phiên bản vượt trội về mặt hiệu năng vận hành so với người anh em 720S - vốn đã là một mẫu siêu xe vô cùng hoàn hảo McLaren công bố chỉ giới hạn số lượng sản xuất của dòng xe này ở con số 765 chiếc, đây là một thông tin không mấy vui vẻ cho những người hâm mộ của hãng xe nước Anh. Tương tự những thành viên khác trong gia đình Longtail, McLaren 765LT sở hữu thiết kế mang đậm tính khí động học, đi cùng với đó là ngoại hình khá dữ dằn. LT là viết tắt của 'Longtail', một thuật ngữ riêng của McLaren dùng để chỉ những mẫu xe được nâng cấp từ các phiên bản tiêu chuẩn. Xe sở chiều dài tổng thể lên đến 4.600 mm, nhỉnh hơn 720S khoảng 56 mm. Cản trước được thiết kế lại, các khe hút gió phía trước được mở rộng triệt để và có vai trò như một cánh chia gió ở phần đầu xe. Ở vị trí hốc bánh trước còn có sự hiện diện của các khe thoát khí làm từ sợi carbon, có tác dụng làm giảm áp suất tạo ra khi xe di chuyển ở tốc độ cao. LT765 được trang bị tuỳ chọn nắp ca-pô bằng sợi carbon siêu nhẹ và logo McLaren đặc biệt từ bộ phận cá nhân hoá MSO. Để kết hợp với lớp sơn màu xanh Paris Blue, các chi tiết như cản trước, ốp sườn và cản sau được dán decal viền chỉ màu cam bắt mắt. Gương chiếu hậu được ốp sợi carbon, khu vực bên hông xe được trang bị hai thanh ốp sườn cỡ lớn sơn đen bóng và đính thêm logo 765LT. Mẫu siêu xe Anh Quốc chỉ nặng vỏn vẹn 1.339 kg, nhẹ hơn tới 79 kg so với chiếc 720S. Điều này có được vì McLaren đã "ép cân" bằng cách giảm độ dày kính các bên phía trước và bên hông, trong khi phần kính ở phía sau xe được làm từ vật liệu polycarbonate. Xe sử dụng bộ mâm đa chấu hợp kim siêu nhẹ có đường kính lần lượt là 19/20 inch cho bánh trước và sau, kèm bộ lốp Pirelli P Zero Trofeo R "hàng thửa". Đuôi xe được làm mới với cánh gió dài hơn 9 mm và có tác dụng gia tăng 25% lực ép so với người anh em McLaren 720S. Đi kèm với đó là các khe thoát khí và bộ khuếch tán mới, khả năng làm mát của 765LT cũng được cải thiện đáng kể bởi toàn bộ phần che khoang động cơ đều có dạng tổ ong. McLaren 765LT sử dụng hệ thống ống xả với 4 chụp xả đặt ở vị trí trung tâm. Việc áp dụng hợp kim titanium khi chế tạo hệ thống ống xả giúp giảm đi 3,8 kg so với hợp kim thông thường. Tương tự phần đầu xe, một số chi tiết như khe dẫn khí hay cánh gió ở khu vực phía sau đều được chủ xe lựa chọn vật liệu sợi carbon siêu nhẹ. Điểm nhấn chính là chiếc cánh gió khí động học bằng sợi carbon của MSO có tác dụng làm tăng độ bám đường cho McLaren 765LT ở tốc độ cao và hỗ trợ tối đa việc hãm phanh. Chi tiết gây tò mò nhất trên chiếc McLaren 765LT màu xanh Paris Blue này nằm ở hệ thống ống xả hiệu năng cao của Novitec Group, đây cũng là chiếc 765LT thứ hai tại Việt Nam được nâng cấp bộ ống xả từ thương hiệu này. Điểm đặc biệt của hệ thống ống xả mới nằm ở việc có cấu tạo từ Inconel - một vật liệu nhẹ hơn cả titanium, ngoài ra còn được mạ vàng mịn 999 giúp hạ mức nhiệt bên trong khoang máy. Tiến vào bên trong, khoang nội thất của chiếc McLaren 765LT này được phối theo tông màu tối, điểm nhấn nằm ở những đường chỉ khâu có màu cam McLaren Orange. Toàn bộ khoang lái đều được bọc với chất liệu da Alcantara cao cấp, tên xe '765LT' xuất hiện trên tựa đầu ghế và bảng táp-lô ở phía ghế phụ. Ghế ngồi của xe có thiết kế mang đậm chất xe đua, khung ghế được làm từ sợi carbon siêu nhẹ. Phía sau hai ghế ngồi là bộ khung chống lật khắc laser chữ 'MSO'. Bên cạnh đó, vật liệu này còn được sử dụng ở một số chi tiết khác như: ốp bảng điều khiển, ốp vô-lăng, lẫy chuyển số, hốc điều hòa, khu vực giữa hai ghế,... Nhờ vào bộ ghế bằng sợi carbon, 765LT sẽ giảm được 18 kg thay vì sử dụng bộ ghế trên chiếc 720S. Thậm chí hãng xe Anh Quốc còn "mạnh tay" lược bỏ hệ thống điều hòa và âm thanh trên xe nhằm giảm thiểu tối đa cân nặng, tuy nhiên hai chi tiết trên vẫn có thể được trang bị trên xe theo yêu cầu từ phía khách hàng. Xe sử dụng màn hình giải trí 8 inch và hệ thống âm thanh cao cấp của Bowers&Wilkins. Không chỉ nhẹ hơn về cân nặng, siêu xe McLaren 765LT còn mạnh hơn "đàn anh" 720S. "Trái tim" của siêu xe giới hạn này mặc dù vẫn là khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít nhưng đã mang đến công suất tối đa 755 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm, tăng 30 Nm. Sức mạnh của khối động cơ trên sẽ chạy qua hộp số ly hợp kép 7 tốc độ đã được tinh chỉnh để sang số nhanh hơn 15% so với McLaren 720S nên bản 765LT chỉ mất thời gian 2,8 giây tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt tốc độ tối đa chỉ 330 km/h, yếu hơn con số 341 km/h của xe tiêu chuẩn.

Ước tính, mức giá xe McLaren 765LT trong bài viết này phải trên 30 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Trên toàn thế giới chỉ có đúng 765 chiếc siêu xe giới hạn McLaren 765LT đước sản xuất, nhưng ở thị trường ôtô Việt đã có tới 4 chiếc được các đại gia đem về. Video: Chi tiết siêu xe McLaren 765LT bản giới hạn.

