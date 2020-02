Chi tiết Lexus NX 300 mới gần 2,6 tỷ tại Việt Nam

Lexus Việt Nam vừa chính thức giới thiệu ra thị trường mẫu xe SUV đa dụng Lexus NX300 2020 mới. Ra mắt toàn cầu vào cuối năm 2014, được phát triển dựa trên ý tưởng (Premium Urban Sports Gear), Lexus NX đã nhanh chóng chinh phục những khách hàng trẻ tuổi thành đạt, đáp ứng mong muốn về một chiếc xe SUV sang trọng với vẻ ngoài góc cạnh đầy lôi cuốn và khoang nội thất lịch lãm thể thao. Thiết kế ngoại thất của mẫu xe SUV hạng sang Lexus NX 300 2020 hiện đại và trẻ trung phù hợp với tầng lớp khách hàng trẻ trung và năng động. NX300 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao tương ứng 4,630 x 1845 x 1645 (mm), với kích thước không quá lớn nên xe có thể dễ dàng di chuyển trên mọi cung đường. Bên cạnh đó Lexus NX300 phiên bản nâng cấp mới cũng có rất nhiều công nghệ trang bị hiện đại như cụm đèn pha full LED, đèn LED ban ngày, lazang 18" thể thao, tay nắm cửa phát sáng và mở cửa thông minh.... NX phiên bản 2020 mới được trang bị Hệ thống an toàn Lexus LSS +2 với những tính năng an toàn tiên tiến nhất như: Hệ thống an toàn tiền va chạm (PCS), Hệ thống điều khiển hành trình chủ động (DRCC), Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA) và hệ thống đèn pha tự động thích ứng (AHS). Bên cạnh đó, NX mới tiếp tục vẫn kế thừa các tính năng an toàn hiện đại của các phiên bản trước như: Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM, Hệ thống cảnh báo va chạm khi lùi RCTA, và Hệ thống cảnh báo áp suất lốp TPWS. Xe cũng sở hữu hệ thống treo tự động thích ứng (AVS) giúp tối ưu hóa sự ổn định và linh hoạt của chiếc xe trong mọi điều kiện đường sá. Bên trong nội thất, xe được trang bị hệ thống âm thanh 10 loa cao cấp Lexus Premium mang lại chất lượng âm thanh nén tuyệt đỉnh; sạc không dây chuẩn Qi có kích thước lớn tương thích với nhiều thiết bị, màn hình giải trí kích thước lớn 10.3 inch kết hợp với Giao diện điều khiển cảm ứng (Remote Touch Interface). NX 2020 cũng được trang bị Apple car play, Android Auto. Ngoài ra, hệ thống thông tin gaiir trí là dàn âm thanh Lexus Premium 8 loa mới cũng đã thay thế cho hệ thống âm thanh Mark Levinson trước đây. Đồng thời xe cũng được bổ sung chức năng mở cửa sau không chạm chỉ bằng thao tác đá chân tiện lợi, dễ dàng khi khách hàng cần vận chuyển nhiều đồ đạc. Lexus NX 300 sở hữu động cơ Turbo tăng áp cuộn đôi 2.0L với công nghệ phun xăng trực tiếp 4 kỳ cho động cơ tăng áp D-4ST và công nghệ ESTEC, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 6 và sản sinh công suất cực đại 235 mã lực tại 4.800-5.600 vòng/ phút và mô men xoắn cực đại 350 Nm tại 1.650-4.000 vòng/ phút. Tại thị trường Việt Nam, giá xe Lexus NX 300 2020 bán ra chính hãng là 2,560 tỷ đồng. Xe sẽ chính thức có mặt tại hai (02) đại lý Lexus Thăng Long tại Hà Nội và Lexus Trung Tâm Sài Gòn tại TP HCM kể từ ngày hôm nay - 11/02/2020. Video: Chi tiết Lexus NX300 2019 chính hãng tại Việt Nam.

Lexus Việt Nam vừa chính thức giới thiệu ra thị trường mẫu xe SUV đa dụng Lexus NX300 2020 mới. Ra mắt toàn cầu vào cuối năm 2014, được phát triển dựa trên ý tưởng (Premium Urban Sports Gear), Lexus NX đã nhanh chóng chinh phục những khách hàng trẻ tuổi thành đạt, đáp ứng mong muốn về một chiếc xe SUV sang trọng với vẻ ngoài góc cạnh đầy lôi cuốn và khoang nội thất lịch lãm thể thao. Thiết kế ngoại thất của mẫu xe SUV hạng sang Lexus NX 300 2020 hiện đại và trẻ trung phù hợp với tầng lớp khách hàng trẻ trung và năng động. NX300 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao tương ứng 4,630 x 1845 x 1645 (mm), với kích thước không quá lớn nên xe có thể dễ dàng di chuyển trên mọi cung đường. Bên cạnh đó Lexus NX300 phiên bản nâng cấp mới cũng có rất nhiều công nghệ trang bị hiện đại như cụm đèn pha full LED, đèn LED ban ngày, lazang 18" thể thao, tay nắm cửa phát sáng và mở cửa thông minh.... NX phiên bản 2020 mới được trang bị Hệ thống an toàn Lexus LSS +2 với những tính năng an toàn tiên tiến nhất như: Hệ thống an toàn tiền va chạm (PCS), Hệ thống điều khiển hành trình chủ động (DRCC), Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA) và hệ thống đèn pha tự động thích ứng (AHS). Bên cạnh đó, NX mới tiếp tục vẫn kế thừa các tính năng an toàn hiện đại của các phiên bản trước như: Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM, Hệ thống cảnh báo va chạm khi lùi RCTA, và Hệ thống cảnh báo áp suất lốp TPWS. Xe cũng sở hữu hệ thống treo tự động thích ứng (AVS) giúp tối ưu hóa sự ổn định và linh hoạt của chiếc xe trong mọi điều kiện đường sá. Bên trong nội thất, xe được trang bị hệ thống âm thanh 10 loa cao cấp Lexus Premium mang lại chất lượng âm thanh nén tuyệt đỉnh; sạc không dây chuẩn Qi có kích thước lớn tương thích với nhiều thiết bị, màn hình giải trí kích thước lớn 10.3 inch kết hợp với Giao diện điều khiển cảm ứng (Remote Touch Interface). NX 2020 cũng được trang bị Apple car play, Android Auto. Ngoài ra, hệ thống thông tin gaiir trí là dàn âm thanh Lexus Premium 8 loa mới cũng đã thay thế cho hệ thống âm thanh Mark Levinson trước đây. Đồng thời xe cũng được bổ sung chức năng mở cửa sau không chạm chỉ bằng thao tác đá chân tiện lợi, dễ dàng khi khách hàng cần vận chuyển nhiều đồ đạc. Lexus NX 300 sở hữu động cơ Turbo tăng áp cuộn đôi 2.0L với công nghệ phun xăng trực tiếp 4 kỳ cho động cơ tăng áp D-4ST và công nghệ ESTEC, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 6 và sản sinh công suất cực đại 235 mã lực tại 4.800-5.600 vòng/ phút và mô men xoắn cực đại 350 Nm tại 1.650-4.000 vòng/ phút. Tại thị trường Việt Nam, giá xe Lexus NX 300 2020 bán ra chính hãng là 2,560 tỷ đồng. Xe sẽ chính thức có mặt tại hai (02) đại lý Lexus Thăng Long tại Hà Nội và Lexus Trung Tâm Sài Gòn tại TP HCM kể từ ngày hôm nay - 11/02/2020. Video: Chi tiết Lexus NX300 2019 chính hãng tại Việt Nam.