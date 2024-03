Chi tiết Lexus NX 2024 bản Overtrail Edition, giá từ 1,068 tỷ đồng

Phiên bản nâng cấp cho dòng xe Lexus NX 2024 mới vừa được công bố tại Nhật Bản với hàng loạt cải tiến nhằm cải thiện trải nghiệm lái và tiện nghi cho người sử dụng. Thay đổi quan trọng đầu tiên trên mẫu xe SUV Lexus NX 2024 là hệ thống treo được tinh chỉnh lại và kết hợp cùng với các thanh giằng thân xe được bổ sung, hứa hẹn tăng cường độ ổn định, cảm giác lái cũng như sự thoải mái khi xe vận hành. Tất cả những cấu hình dẫn động 4 bánh AWD đều có thêm chế độ lái Trail mode, trong khi các cấu hình NX 350, NX 350h và NX 450h+ được cải thiện hiệu năng của hệ truyền động. Riêng NX 350 còn được thay đổi thuật toán phân bổ lực kéo giữa các trục trong những giây đầu tiên sau khi khởi động. Các kỹ sư Lexus cũng cải thiện khả năng cách âm khoang máy để giảm thiểu tiềng ồn động cơ lọt vào khoang cabin, đem lại trải nghiệm êm ái hơn cho hành khách. Ngoại hình Lexus NX 2024 không khác biệt mấy so với đời trước, chỉ có thêm một lựa chọn màu sơn ngoại thất mới là màu đồng Sonic Copper và một lựa chọn màu nội thất mới mang tên Hazel. Thêm vào đó, gói trang trí cao cấp “Version L” sẽ giúp xe tách biệt khỏi các bản thông thường bằng nội thất màu trắng Solis White và ốp chắn bùn cùng màu thân xe. Trang bị tiêu chuẩn của tất cả các cấu hình được cải thiện đáng kể, khi có thêm đèn chiếu sáng trên tay nắm cửa sau, 2 cổng USB-C tại cụm điều khiển trung tâm và tấm biển hiển thị số VIN tại kính chắn gió. Màn hình giải trí cảm ứng 14 inch trước đây vốn độc quyền cho bản NX 450h+ thì nay là tiêu chuẩn trên NX 250 và NX 350h thay cho loại 9,8 inch cũ. Riêng các bản thể thao F Sport của cấu hình NX 350 và NX 350h giờ đây trang bị sẵn đèn pha LED tích hợp chiếu xa thích ứng. Ngoài ra còn có thêm một số tùy chọn tiêu biểu như cửa sổ trời panorama dành cho bản NX 450h+. Cuối cùng, đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của bản Overtrail Edition. Đây thực chất là một gói trang bị bổ sung thêm cho Lexus NX 2024 những thành phần mang phong cách off-road hầm hố, có thể áp dụng cho các bản NX 350, NX 350h và NX 450h với hệ dẫn động 4 bánh AWD. Overtrail Edition có bộ mâm hợp kim 18 inch đi kèm bộ lốp AT gai to 235/60 phù hợp với nhiều điều kiện mặt đường khó khăn khác nhau, đồng thời góp phần làm tăng khoảng sáng gầm xe thêm 15 mm. Hệ thống treo thích ứng sẽ có thêm một thiết lập Overtrail, hứa hẹn giảm sự rung lắc khi lái xe trên địa hình không bằng phẳng. Về diện mạo bên ngoài, Overtrail Edition được sơn màu vàng cát sa mạc mới có tên gọi Desert Moon. Các chi tiết sơn đen mờ như mâm xe, lưới tản nhiệt, ốp viền kính, tay nắm cửa, ốp gương và giá nóc tạo hiệu ứng tương phản. Vào bên trong, nội thất bản Overtrail Edition có tông đen Monolith chủ đạo. Ghế ngồi bọc da màu đen còn được phối thêm màu nâu sẫm. Trong khi đó, phần táp-pi cửa có thêm các điểm nhấn ốp gỗ đẹp mắt. Các cấu hình Lexus NX 2024 tại Nhật Bản bao gồm NX 250 (2.5L I4 A25A-FKS 202 mã lực/249 Nm, hộp số tự động 8 cấp) NX 350 (2.4L I4 T24A-FTS 279 mã lực/430 Nm, hộp số tự động 8 cấp), NX 350h (2.5L I4 A25A-FXS 190 mã lực/243 Nm + mô-tơ trước 180 mã lực/270 Nm + mô-tơ sau 54 mã lực/121 Nm, hộp số eCVT) và và NX 450h+ (mô-tơ điện giống 350h nhưng thay động cơ thành 2.5L I4 A25A-FXS 185 mã lực/228 Nm, hộp số eCVT).Giá xe Lexus NX 2024 từ 4.850.000 yên (tương đương 796 triệu đồng) đối với cấu hình NX 250 2WD. Các bản Overtrail Edition bắt đầu từ 6.506.000 yên (tương đương 1,068 tỷ đồng) đối với NX 350 Overtrail và cao nhất lên đến 7.725.000 yên (tương đương 1,269 tỷ đồng) đối với NX 450h+ Overtrail. Video: Chi tiết SUV hạng sang "giá mềm" Lexus NX 200 2024.

Phiên bản nâng cấp cho dòng xe Lexus NX 2024 mới vừa được công bố tại Nhật Bản với hàng loạt cải tiến nhằm cải thiện trải nghiệm lái và tiện nghi cho người sử dụng. Thay đổi quan trọng đầu tiên trên mẫu xe SUV Lexus NX 2024 là hệ thống treo được tinh chỉnh lại và kết hợp cùng với các thanh giằng thân xe được bổ sung, hứa hẹn tăng cường độ ổn định, cảm giác lái cũng như sự thoải mái khi xe vận hành. Tất cả những cấu hình dẫn động 4 bánh AWD đều có thêm chế độ lái Trail mode, trong khi các cấu hình NX 350, NX 350h và NX 450h+ được cải thiện hiệu năng của hệ truyền động. Riêng NX 350 còn được thay đổi thuật toán phân bổ lực kéo giữa các trục trong những giây đầu tiên sau khi khởi động. Các kỹ sư Lexus cũng cải thiện khả năng cách âm khoang máy để giảm thiểu tiềng ồn động cơ lọt vào khoang cabin, đem lại trải nghiệm êm ái hơn cho hành khách. Ngoại hình Lexus NX 2024 không khác biệt mấy so với đời trước, chỉ có thêm một lựa chọn màu sơn ngoại thất mới là màu đồng Sonic Copper và một lựa chọn màu nội thất mới mang tên Hazel. Thêm vào đó, gói trang trí cao cấp “Version L” sẽ giúp xe tách biệt khỏi các bản thông thường bằng nội thất màu trắng Solis White và ốp chắn bùn cùng màu thân xe. Trang bị tiêu chuẩn của tất cả các cấu hình được cải thiện đáng kể, khi có thêm đèn chiếu sáng trên tay nắm cửa sau, 2 cổng USB-C tại cụm điều khiển trung tâm và tấm biển hiển thị số VIN tại kính chắn gió. Màn hình giải trí cảm ứng 14 inch trước đây vốn độc quyền cho bản NX 450h+ thì nay là tiêu chuẩn trên NX 250 và NX 350h thay cho loại 9,8 inch cũ. Riêng các bản thể thao F Sport của cấu hình NX 350 và NX 350h giờ đây trang bị sẵn đèn pha LED tích hợp chiếu xa thích ứng. Ngoài ra còn có thêm một số tùy chọn tiêu biểu như cửa sổ trời panorama dành cho bản NX 450h+. Cuối cùng, đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của bản Overtrail Edition. Đây thực chất là một gói trang bị bổ sung thêm cho Lexus NX 2024 những thành phần mang phong cách off-road hầm hố, có thể áp dụng cho các bản NX 350, NX 350h và NX 450h với hệ dẫn động 4 bánh AWD. Overtrail Edition có bộ mâm hợp kim 18 inch đi kèm bộ lốp AT gai to 235/60 phù hợp với nhiều điều kiện mặt đường khó khăn khác nhau, đồng thời góp phần làm tăng khoảng sáng gầm xe thêm 15 mm. Hệ thống treo thích ứng sẽ có thêm một thiết lập Overtrail, hứa hẹn giảm sự rung lắc khi lái xe trên địa hình không bằng phẳng. Về diện mạo bên ngoài, Overtrail Edition được sơn màu vàng cát sa mạc mới có tên gọi Desert Moon. Các chi tiết sơn đen mờ như mâm xe, lưới tản nhiệt, ốp viền kính, tay nắm cửa, ốp gương và giá nóc tạo hiệu ứng tương phản. Vào bên trong, nội thất bản Overtrail Edition có tông đen Monolith chủ đạo. Ghế ngồi bọc da màu đen còn được phối thêm màu nâu sẫm. Trong khi đó, phần táp-pi cửa có thêm các điểm nhấn ốp gỗ đẹp mắt. Các cấu hình Lexus NX 2024 tại Nhật Bản bao gồm NX 250 (2.5L I4 A25A-FKS 202 mã lực/249 Nm, hộp số tự động 8 cấp) NX 350 (2.4L I4 T24A-FTS 279 mã lực/430 Nm, hộp số tự động 8 cấp), NX 350h (2.5L I4 A25A-FXS 190 mã lực/243 Nm + mô-tơ trước 180 mã lực/270 Nm + mô-tơ sau 54 mã lực/121 Nm, hộp số eCVT) và và NX 450h+ (mô-tơ điện giống 350h nhưng thay động cơ thành 2.5L I4 A25A-FXS 185 mã lực/228 Nm, hộp số eCVT). Giá xe Lexus NX 2024 từ 4.850.000 yên (tương đương 796 triệu đồng) đối với cấu hình NX 250 2WD. Các bản Overtrail Edition bắt đầu từ 6.506.000 yên (tương đương 1,068 tỷ đồng) đối với NX 350 Overtrail và cao nhất lên đến 7.725.000 yên (tương đương 1,269 tỷ đồng) đối với NX 450h+ Overtrail. Video: Chi tiết SUV hạng sang "giá mềm" Lexus NX 200 2024.