Chi tiết Karoq và Kodiaq vừa ra mắt Việt Nam, từ 999 triệu đồng

Năm 2022, TC Motor và Skoda ký kết hợp tác chuyển giao công nghệ và phân phối độc quyền xe du lịch Skoda tại Việt Nam, đánh dấu mốc quan trọng trong việc chính thức bước chân vào thị trường Việt Nam. Với triết lý luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy cùng khám phá thế giới, chắc chắn Skoda sẽ mang đến nhiều điều mới mẻ và tốt đẹp hơn cho khách hàng Việt. Skoda Karoq 2023 mới là sản phẩm tiên phong trong thế hệ SUV hoàn toàn mới của Skoda đưa về thị trường Việt Nam. Mẫu xe được đánh giá cao về độ bền bỉ và vận hành mạnh mẽ cùng với sự sang trọng và an toàn cao cấp. Thiết kế mẫu xe lấy cảm hứng từ nghệ thuật thủy tinh Bohemian. Đường cắt tinh thể của đèn pha Full-LED Matrix và tám dải đèn như những 'lông mi' tạo nên kiểu chiếu sáng độc đáo. Thiết kế mới của Karoq được xem là tràn đầy sự tự tin để khám phá hành trình phía trước. Ngoài ra, đèn pha Full-Led Matrix với công nghệ cao cấp tự động điều chỉnh hướng sáng và cường độ giúp dễ dàng quan sát và tăng thêm sự an toàn khi di chuyển. Phía đầu xe với các hốc hút gió khí động học, lưới tản nhiệt hình lục giác và cản trước có phần ốp nhựa đen tinh thể pha lê giúp chiếc mang tới dáng vóc thể thao, mạnh mẽ. Phần thân xe với những điểm nhấn là La zăng thể thao kích thước 18 inch, các đường gân dập nổi, kết hợp với giá nóc xe và đuôi gió sau giúp chiếc xe đạt chỉ số cản gió 0.3Cd. Đuôi xe là hệ thống đèn Full-Led với dòng chữ thương hiệu Skoda to bản tạo nên sự nổi bật cho Karoq. Kích thước chiều dài của Skoda Karoq 2023 tại Việt Nam là 4.390 mm, chiều cao 1.603 mm và chiều rộng 1.841 mm. Khoảng sáng gầm là 164 mm, trục cơ sở 2.630 mm với góc thoát trước 18,3 độ, góc thoát sau 19,4 độ giúp chiếc xe linh hoạt khi chạy ở các địa hình khác nhau. Không gian nội thất đầy cảm hứng với màn hình kỹ thuật số Virtual Cockpit và hệ thống màn hình giải trí kích thước 8 inch, 8 loa cao cấp kết hợp với hệ thống đèn LED Ambitient Lighting mang lại nhiều cảm xúc cho người lái và hành khách. Cửa sổ trời toàn cảnh kết hợp với rèm che nắng giúp nội thất tăng thêm sự sang trọng và đặc biệt trên hành trình khám phá. Hệ thống ghế được thiết kế theo dạng công thái học, bọc da cao cấp, tích hợp tính năng chỉnh điện 8 hướng, nhớ ghế 3 vị trí. Thể tích khoang để đồ có thể tùy biến từ 521 lít đến 1.630 lít (khi gập hàng ghế thứ 2) giúp người lái và hành khách có những hành trình thoải mái. Skoda Karoq được trang bị động cơ 1.4 TSI Turbo, công suất cực đại 150 mã lực, mô-men xoắn cực đại 250 Nm trong dải vòng tua 1.500 - 3.500 vòng/phút. Chiếc xe mất 9,2 giây để tăng tốc 0-100 km/h và đạt vận tốc tối đa lên đến 201 km/h. Động cơ đi kèm hộp số tự động 8 cấp giúp xe di chuyển mượt mà và tiết kiệm nhiệu liệu. Ngoài ra Karoq còn được trang bị hệ thống 4 chế độ lái khác nhau cùng lẫy chuyển số trên vô lăng, đáp ứng nhu cầu tối đa cho lái xe. Mẫu xe được trang bị nhiều tính năng an toàn cao cấp như 7 túi khí, cảm biến trước sau, đèn pha thích ứng, cảnh báo điểm mù và va chạm phía sau, cảm biến áp suất lốp, cảnh báo người lái mất tập trung,… Mức giá xe Skoda Karoq 2023 tại Việt Nam được niêm yết từ 999 - 1,089 tỷ đồng tương ưng với phi 2 phiên bản là Ambition và Style, cùng 9 lựa chọn màu sắc. Xe cũng được áp dụng chính sách bảo hành chính hãng cho xe mới là 3 năm và không giới hạn số kilomet. Tiếp đến là Skoda Kodiaq 2023 mới tại Việt Nam, đây là mẫu SUV cỡ lớn 7 chỗ, niềm tự hào của Skoda, mang tất cả những tố chất mà Skoda muốn mang tới khách hàng. Lấy cái tên với cảm hứng từ sự vững chãi của loài gấu nâu Kodiak lớn nhất còn tồn tại, Skoda Kodiaq đã phần nào thể hiện sự khỏe khoắn ngay từ tên gọi. Tất cả các đường nét thiết kế của Skoda Kodiaq đều sắc nét, dứt khoát và gọn gàng. Với lưới tản nhiệt ba chiều cùng cặp đèn pha Full-led Matrix kết cấu tinh thể nổi bật, các đường gân dọc theo thân xe kết hợp với đèn hậu thiết kế chữ C đặc trưng của Skoda, Kodiaq như lời mời gọi khám phá những cung đường mới. Kích thước chiều dài xe là 4.697mm, chiều cao 1.681 mm và chiều rộng 1.882. Khoảng sáng gầm là 192 mm, trục cơ sở 2.791 mm với góc thoát trước 19 độ, góc thoát sau 15,1 độ. Bên cạnh đó, Kodiaq được trang bị la zăng kích thước 19 inch với thiết kế thể thao, mạnh mẽ. Không gian bên trong xe mang đến sự sang trọng, tiện nghi và đúng chất một chiếc SUV cỡ lớn. Với thể tích từ 720 lít đến 2.065 lít (khi gập 2 hàng ghế sau). Ghế trước điều khiển điện 8 hướng tích hợp chức năng nhớ 3 vị trí. Xe được trang bị hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập, giúp khách hàng có một khoảng không gian nội thất thoải mái hàng đầu trong phân khúc. Skoda Kodiaq 2023 tại Việt Nam được trang bị màn hình hiển thị thông tin kích thước 12,15 inch cùng màn hình giải trí trung tâm 8 inch với nhiều tùy chỉnh giao diện và các chế độ hiển thị khác nhau, giúp người lái dễ dàng kiểm soát và điều khiển chiếc xe. Hệ thống giải trí kết nối với 8 loa cao cấp quanh xe, mang tới trải nghiệm thực sự chất lượng. Kodiaq được trang bị động cơ 2.0 TSI Turbo với công suất cực đại 180 mã lực, mô-men xoắn cực đại 320 Nm trong dải vòng tua 1.400 - 3.940 vòng/phút. Xe mất 8,2 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h trước khi đạt tốc độ cực đại 207 km/h, đi kèm hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép ma sát ướt, tích hợp chức năng chuyển số trên vô lăng, đồng thời hệ dẫn động 4x4 nhiều chế độ vận hành giúp chiếc xe tự tin chinh phục mọi địa hình. Ngoài ra Kodiaq còn có thêm phiên bản động cơ 1.4 TSI Turbo, công suất cực đại 150 mã lực, mô-men xoắn cực đại 250 Nm trong dải vòng tua 1.500 - 3.500 vòng/phút. Động cơ này đi kèm hộp số tự động 6 cấp ly hợp kép ma sát ướt. Xe cũng được trang bị nhiều hệ thống an toàn, hỗ trợ người lái cao cấp: hệ thống Camera toàn cảnh quan sát xung quanh xe với nhiều chế độ hiển thị, hỗ trợ xe khi xuống dốc... Xe cũng được trang bị an toàn với hệ thống 7 túi khí với chức năng tắt bên phụ khi không có hành khách và các trang bị an toàn cao cấp giống trên mẫu Karoq. Mức giá xe Karoq Kodiaq 2023 tại Việt Nam từ 1,189 - 1,409 tỷ đồng cho 2 phiên bản Ambition và Style cùng 9 lựa chọn màu sắc. Video: Skoda chính thức ra mắt tại Việt Nam.

