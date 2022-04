Chi tiết Hyundai Staria Premium 2022 tại Thái Lan, từ 1,53 tỷ đồng

Hyundai Staria 2022 mới là dòng xe MPV lần đầu tiên trình làng tại thị trường Thái Lan vào hồi tháng 7 năm ngoái với 2 phiên bản S và SEL. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Hyundai Staria dành cho thị trường Thái Lan chỉ là 2 phiên bản cấp thấp. Mãi đến nay mới giới thiệu phiên bản cao cấp hơn của dòng xe Staria ở thị trường Đông Nam Á này. Được gọi bằng cái tên Premium, phiên bản cao cấp của dòng xe Hyundai Staria tại Thái Lan có giá khởi điểm từ 2,249 triệu Baht (khoảng 1,53 tỷ đồng). Trong khi đó, giá xe Hyundai Staria Premium 2022 cho 2 phiên bản từ 1,729 triệu Baht (1,17 tỷ đồng) và 1,999 triệu Baht (1,36 tỷ đồng). So với 2 phiên bản S và SEL, mẫu xe MPV Hyundai Staria Premium 2022 sở hữu thiết kế ngoại thất sang trọng hơn. Xe đi kèm lưới tản nhiệt cỡ lớn hơn với mắt lưới dạng mắt cáo, tương tự hốc gió trung tâm. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED toàn phần nằm dọc với 8 bóng LED vuông vắn như viên đá. Ngoài ra, xe còn có dải đèn LED định vị ban ngày thanh mảnh, kéo dài hết bề ngang của đầu xe. Bên sườn, Hyundai Staria Premium 2022 được trang bị vành la-zăng với đường kính 18 inch và sơn phối 2 màu bắt mắt. Tiếp đến là cửa sổ cỡ lớn bên sườn, mở rộng xuống bên dưới, đường chân kính hạ thấp hơn bình thường và cửa mở dạng trượt chỉnh điện. Đằng sau mẫu xe Hàn Quốc này xuất hiện cụm đèn hậu nằm dọc cỡ lớn với thiết kế điểm ảnh Parametric Pixel, cản sau thấp, cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao và cửa cốp chỉnh điện. Nếu được sơn màu đen, Hyundai Staria Premium 2022 sẽ đi kèm những điểm nhấn màu đồng như lưới tản nhiệt, hốc gió trung tâm, viền bao quanh đèn pha, ốp bên dưới cản trước/sau, vành la-zăng, ốp gương chiếu hậu và logo hãng. Trong khi đó, nếu được sơn màu trắng, xe sẽ có những điểm nhấn mạ crôm tối màu. Bên trong Hyundai Staria Premium 2022 là không gian nội thất 11 chỗ tương tự bản S và SEL. Tuy nhiên, bản Premium có một số trang bị cao cấp hơn như hệ thống âm thanh Bose 12 loa, bệ tì tay trung tâm và ngăn đựng cốc ở hàng ghế thứ hai. Những trang bị còn lại của Hyundai Staria Premium 2022 không khác gì 2 bản S và SEL. Theo đó, xe cũng có bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 10,25 inch, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, sạc điện thoại thông minh không dây, vô lăng bọc da tích hợp phím chức năng, lẫy chuyển số sau vô lăng, nút bấm khởi động máy, nút bấm chuyển số, hệ thống đèn LED trong nội thất, rèm che nắng cửa sổ, ghế lái chỉnh điện 12 hướng, 3 hàng ghế sau gập phẳng xuống, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau và phanh tay điện tử. Thêm vào đó là trang bị an toàn khá đầy đủ với 6 túi khí, camera 360 độ và gói công nghệ Hyundai SmartSense. Gói công nghệ an toàn chủ động này bao gồm những tính năng như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ tránh va chạm ở giao lộ,... Các trang bị khác gồm; hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo mất tập trung cho người lái, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và cảnh báo va chạm khi mở cửa. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Hyundai Staria Premium 2022 tại Thái Lan vẫn là động cơ diesel 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 2.2L. Động cơ sản sinh công suất tối đa 177 mã lực tại tua máy 3.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 431 Nm tại dải tua máy 1.500 - 2.500 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Ngoài ra, xe còn có 4 chế độ lái là Normal, ECO, Sport và Smart. Khi mua Hyundai Staria Premium 2022, khách hàng Thái Lan có thể chọn 1 trong 2 màu sơn là đen và trắng. Video: Xem chi tiết Hyundai Staria tại thị trường Ấn Độ.

