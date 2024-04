Chi tiết “đại siêu phẩm” McLaren Senna GTR LM 25 trị giá triệu đô

Xưởng độ Lanzante đã ra mắt McLaren Senna GTR LM 25 đặc biệt này vào năm 2020 để kỷ niệm 25 năm chiến thắng nổi tiếng của F1 GTR tại 24 Hours of Le Mans, với 7 phiên bản cho các dòng xe như 600LT, 600LT Spider, 765LT, 765LT Spider, Senna, Senna GTR và P1 GTR. Tất cả đều mang ngoại thất xám Ueno Gray và các họa tiết của chiếc F1 GTR vô địch năm đó. Mới đây, thông tin về việc “đại siêu phẩm” độc bản Lanzante McLaren Senna GTR LM 25 lấy cảm hứng từ “cựu vương” tại 24 Hours of Le Mans sẽ chuẩn bị lên sàn đấu giá, đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới truyền thông quốc tế. Điều đặc biệt hơn nữa, chiếc Lanzante McLaren Senna GTR LM 25 này đã có thể lăn bánh hợp pháp trên đường phố. Chiếc siêu xe Lanzante McLaren Senna GTR LM 25 sau khi qua tay Lanzante sẽ được mở bán đấu giá với giá bán được kỳ vọng có thể đạt mốc 1,72 triệu đô la. Mức giá McLaren Senna GTR LM 25 này còn khá xa so với giá bán xe McLaren Senna GTR hay siêu phẩm McLaren Elva tại Việt Nam. Về ngoại hình, xe được sơn màu xám nhạt giống như chiếc xe đua Tokyo Ueno Clinic F1 GTR nổi tiếng. Mẫu xe đua này được trang bị bộ mâm siêu nhẹ được làm bằng nhôm và sợi carbon nhẹ, gắn nhãn hiệu Tokyo Ueno Clinic ở dưới bậc cửa và ở phần kính cửa bên ngoài được đính số “59” tri ân mẫu xe nguyên bản. Về nội thất, Lanzante McLaren Senna GTR LM 25 sở hữu hàng loạt chi tiết siêu nhẹ và đắt giá như bộ ghế đua bằng sợi carbon tương tự như của F1 GTR, dây đai an toàn màu xanh lam và được trang bị bàn đạp màu vàng đồng. Lanzante cũng đã trang bị cho xe phần vô lăng bằng sợi carbon cùng nhiều chi tiết trang trí khác. Ngoài ra, xe cũng được trang bị đi kèm một số phụ kiện như cặp tai nghe phục vụ việc đua xe. Video: Chiêm ngưỡng đại siêu phẩm McLaren Senna GTR LM 25.

