Chi tiết Audi RS6 và RS7 Performance 2023 mới từ 3,4 tỷ đồng

Audi RS6 và RS7 Performance 2023 mới đều được sử dụng khối động cơ TFSI 4.0 lít V8 bi-turbo sản sinh công suất 630 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm, tăng từ 600 mã lực và 800 Nm ở thế hệ trước. Đây là nhờ các bộ tăng áp lớn hơn và hiệu suất tốt hơn từ 2,4 bar lên 2,6 bar. Kết quả là cả hai mẫu xe hiệu suất cao này đều tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,4 giây, nhanh hơn 0,2 giây so với RS6 Avant và RS7 Sportback tiêu chuẩn. Audi đã trang bị cho Audi RS6 và RS7 Performance hiệu năng cao bộ vi sai trung tâm tự khóa mới, phân phối lực 40:60 giữa bánh trước và bánh sau. Nó có thể truyền tới 70% công suất tới bánh trước hoặc tới 85% tới bánh sau khi cần thiết để có lực kéo tốt hơn. Bộ vi sai nhẹ hơn và nhỏ gọn hơn cũng cho phép vào cua chính xác hơn và giảm hiện tượng thiếu lái (understeer). Việc giảm lớp cách nhiệt trong khoang động cơ, nội thất và phần phía sau của xe đã giúp cả hai xe giảm trọng lượng được 8 kg. Audi RS6 Sportback chỉ nặng 2.090 kg và RS7 Sportback là 2.065 kg. RS6 và RS7 Performance mới cũng có mâm xe nhôm 21 inch với thiết kế 10 chấu hình ngôi sao, lốp 275/35 R21. Như một tùy chọn, bánh xe trọng lượng nhẹ 22 inch cũng có sẵn. Chúng không chỉ nhẹ hơn (mỗi chiếc) 5 kg mà còn cải thiện khả năng làm mát phanh thông qua thiết kế của nó. Theo tiêu chuẩn, bộ mâm xe trọng lượng nhẹ 22 inch này sẽ được đi cùng bộ lốp hiệu suất cao Continental Sport Contact 7. Trang bị lái tiêu chuẩn trên RS6 và RS7 Performance là Gói RS Dynamic Package có tốc độ tối đa giới hạn ở mức 280 km/h, đồng thời cung cấp khả năng đánh lái tất cả các bánh và vi sai thể thao quattro ở trục sau. Nếu muốn tốc độ hơn nữa, khách hàng có thể chọn gói RS Dynamic Package Plus, nâng tốc độ tối đa của cả hai mẫu xe lên 305 km/h và trang bị cho chúng hệ thống phanh gốm RS với đĩa phanh kích thước lớn 440 mm (trước) và 370 mm (sau). Hệ thống phanh gốm nhẹ hơn 34 kg so với phanh thép trên RS6 và RS7 tiêu chuẩn. RS6 và RS7 Performance cũng lần đầu tiên có thêm 2 màu sơn mới là màu xanh Ascari và màu sơn mờ Dew Silver trong tổng số 16 màu ngoại thất khác nhau. RS6 và RS7 Performance sẽ có bộ phụ kiện ngoại thất RS màu xám mờ theo tiêu chuẩn trên giá nóc, bộ khuếch tán phía sau, bộ chia gió phía trước, vỏ gương bên và ngưỡng cửa Các vòng tròn Audi và tên kiểu xe có thể được tùy chọn sơn chrome hoặc đen. Mức giá xe Audi RS6 và RS7 Performance 2023 hiệu suất cao này đều được bán ra từ 135.000 Euro (tương đương 3,4 tỷ đồng). Video: Giới thiệu chi tiết Audi RS6 và RS7 Performance 2023.

