Chi tiết Aston Martin Vantage F1 Edition gần 19 tỷ đồng tại Hà Nội

Aston Martin Vantage F1 Edition 2022 mới vừa ra mắt chính hãng tại Việt Nam là phiên bản kỷ niệm sự trở lại của hãng xe Anh quốc trong lĩnh vực đua xe thể thao. Mẫu xe này chỉ vừa ra mắt thị trường thế giới và đã được đưa về Việt Nam theo diện chính hãng tại Hà Nội. Siêu xe Aston Martin Vantage F1 Edition tại Việt Nam cũng là phiên bản đặc biệt được sản xuất giới hạn của dòng xe thể thao hai cửa Vantage. Phiên bản này được lấy cảm hứng từ chiếc Vantage Safety Car (xe an toàn) của giải đua Công thức 1. Về ngoại hình, nhiều chi tiết trên siêu xe Aston Martin Vantage F1 Edition từ màu sơn đến nội thất cùng gói nâng cấp đều được sử dụng tương tự như trên chiếc xe được sử dụng tại các chặng đua. Cùng với đó, Aston Martin cũng đã nâng cấp nhẹ công suất ở phiên bản này. Xe sở hữu cản trước tinh chỉnh giúp lực ép không khí thêm 200 kg khi xe đạt tốc độ tối đa, gồm bộ chia gió trước trải theo chiều rộng và một cánh gió lớn phía sau. Lưới tản nhiệt hình vòm tiêu chuẩn, các chi tiết trang trí bằng sợi carbon và hệ thống ống xả nâng cấp. Điểm khác biệt của Aston Martin Vantage F1 Edition so với bản tiêu chuẩn nhờ líp cản trước, vây cá cản trước cùng cánh gió cố định ở đuôi xe cùng logo F1 Edition xuất hiện trên bệ cửa và một số chi tiết... Màu sơn trên chiếc xe này là màu sơn Aston Martin Racing Green tiêu chuẩn (ngoài ra, hãng xe Anh quốc còn cung cấp thêm hai màu sơn khác là trắng Lunar White và đen Jet Black cho xe). Đi kèm là bộ mâm đa chấu kích thước 21 inch, bên trong nổi bật với cùm phanh màu xanh lá chuối. Bên trong nội thất của Aston Martin Vantage F1 Edition được bọc da màu đen, kết hợp da lộn Alcantara màu xám với sọc kẻ và chỉ khâu màu xanh lá (Lime Essence). Đường sọc kẻ và chỉ khâu này cũng có thể được tùy biến thành đỏ hoặc đen tùy vào sở thích của khách hàng. Aston Martin Vantage F1 Edition có những nâng cấp thừa hưởng đáng nể từ Safety Car, đầu tiên là việc tăng sức mạnh động cơ. Khối động cơ AMG V8 4.0L tăng áp kép có công suất 535 mã lực tại 6.000 vòng/phút, tăng 25 mã lực so với Vantage tiêu chuẩn, khiến nó trở thành chiếc Vantage mạnh mẽ nhất hiện tại. Mô-men xoắn cực đại không thay đổi, vẫn ở mức 685 Nm từ 2.000 đến 5.000 vòng/phút, tuy nhiên xe được cải thiện khả năng tăng tốc và sang số nhanh hơn. Aston Martin Vantage F1 Edition có thể bứt tốc 0-100 km/h trong 3,6 giây (bản roadster là 3,7 giây), tốc độ tối đa 314 km/h (305 km/h trên bản roadster). Aston Martin Vantage F1 Edition được trang bị hộp số tự động ZF 8 cấp, hệ dẫn động cầu sau cũng được tinh chỉnh, giúp tối ưu hóa khả năng sang số, tăng độ nhạy bén và tính chính xác của cảm giác lái. Về mặt khung gầm, độ cứng của cấu trúc phía trước được tăng lên để mang lại phản ứng lái tốt hơn, trong khi van điều tiết được làm lại. Aston Martin tuyên bố những cải tiến này làm tăng khả năng kiểm soát thân xe theo chiều dọc. Những nâng cấp khác của Aston Martin Vantage F1 Edition mới tại việt Nam gồm tăng độ cứng và độ phản hồi nhanh của lò xo phía sau, giúp việc vào cua ổn định và chính xác, đồng thời cũng tăng độ bám đường... Mức giá xe Aston Martin Vantage F1 Edition chính hãng tại Việt Nam được công bố từ 18,799 tỷ đồng (khoảng hơn 20 tỷ đồng khi ra biển và lăn bánh). Xe sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Porsche 911 Turbo S, Audi R8 V10 Performance, Mercedes-AMG GT S và Jaguar F-Type SVR. Video: Xem Sebastian Vettel cầm lái Aston Martin Vantage F1 Edition.

