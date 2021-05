Chi tiết Acura TLX Type S 2021 giá rẻ, "đối thủ" Audi S4

Acura TLX 2021 mới thế hệ thứ hai đã lần đầu tiên trình làng vào giữa năm ngoái. Sau 1 năm được giới thiệu, thương hiệu xe sang Acura của hãng Honda đã bổ sung phiên bản Type S mạnh mẽ hơn cho dòng sedan cỡ trung này tại thị trường Mỹ. Nhắm đến những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như BMW M340i xDrive, Audi S4 hay Mercedes-AMG C 43 4Matic, mẫu xe sedanAcura TLX Type S 2021 sở hữu thiết kế ngoại thất thể thao hơn bản tiêu chuẩn. Theo đó, xe được trang bị cản trước hầm hố, tích hợp bộ chẻ khí, hốc gió cỡ lớn và lưới tản nhiệt hình kim cương đặc trưng của thương hiệu Acura. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha sắc sảo với dải đèn LED định vị ban ngày "Chicane". Đằng sau, Acura TLX Type S 2021 có thêm 4 ống xả hình tròn vốn không được trang bị cho bản tiêu chuẩn. Thêm vào đó là cánh gió tích hợp trên nắp cốp sau và bộ khuếch tán gió nổi bật dưới cản va. Chưa hết, Acura TLX Type S 2021 còn dài hơn 198 mm so với bản thường. Hãng Acura làm như vậy là để trang bị nắp ca-pô dài hơn và mang đến kiểu dáng thể thao, bề thế hơn cho TLX Type S mới. Nếu chi thêm tiền, khách hàng có thể trang bị bộ vành 20 inch có thiết kế 5 chấu, lấy cảm hứng từ siêu xe Acura NSX, cho chiếc TLX Type S 2021 của mình. Bộ vành này đi với lốp Pirelli P Zero và giúp xe nhẹ hơn 9,5 kg. Nằm sau vành của mẫu xe thể thao hạng sang Acura TLX Type S 2021 là phanh đĩa trước cỡ lớn hơn, đi kèm với cùm phanh 4 piston. Ngoài ra, mẫu sedan thể thao hạng sang này còn có hệ thống treo xương đòn kép đằng trước và đa liên kết phía sau với hệ thống giảm chấn thích ứng. Bên trong Acura TLX Type S 2021 xuất hiện những trang bị đáng chú ý như chất liệu da Milano phối da lộn Ultrasuede, ghế trước chỉnh điện 16 hướng, đệm ghế tùy chỉnh, hệ thống âm thanh ELS 17 loa và màn hình cảm ứng 10,2 inch của hệ thống thông tin giải trí, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh qua Android Auto/Apple CarPlay.

Nằm bên dưới nắp ca-pô của Acura TLX Type S 2021 là khối động cơ xăng V6, tăng áp, dung tích 3.0L, sản sinh công suất tối đa 355 mã lực và mô-men xoắn cực đại 480 Nm.

Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp với tốc độ sang số nhanh hơn Acura TLX tiêu chuẩn. Bên cạnh đó là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Super Handling All-Wheel Drive với công nghệ điều hướng mô-men xoắn. Nhờ động cơ kể trên, Acura TLX Type S 2021 có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong thời gian chỉ khoảng 5 giây, nhanh hơn 25% so với bản thường.



Trong khi đó, vận tốc tối đa của mẫu xe này tăng từ 209 km/h lên 249 km/h. Những con số này giúp Acura TLX Type S 2021 không thua kém các đối thủ Đức đang bán ra trên thị trường hiện nay. Mức giá xe Acura TLX Type S 2021 mới hiện vẫn chưa được công bố chính thức, tuy nhiên chắc chắn sẽ rẻ hơn các đối thủ như; MW M340i xDrive, Audi S4 hay Mercedes-AMG C 43 4Matic.



Video: Chi tiết sedan thể thao hạng sang Acura TLX Type S 2021.









Acura TLX 2021 mới thế hệ thứ hai đã lần đầu tiên trình làng vào giữa năm ngoái. Sau 1 năm được giới thiệu, thương hiệu xe sang Acura của hãng Honda đã bổ sung phiên bản Type S mạnh mẽ hơn cho dòng sedan cỡ trung này tại thị trường Mỹ. Nhắm đến những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như BMW M340i xDrive, Audi S4 hay Mercedes-AMG C 43 4Matic, mẫu xe sedanAcura TLX Type S 2021 sở hữu thiết kế ngoại thất thể thao hơn bản tiêu chuẩn. Theo đó, xe được trang bị cản trước hầm hố, tích hợp bộ chẻ khí, hốc gió cỡ lớn và lưới tản nhiệt hình kim cương đặc trưng của thương hiệu Acura. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha sắc sảo với dải đèn LED định vị ban ngày "Chicane". Đằng sau, Acura TLX Type S 2021 có thêm 4 ống xả hình tròn vốn không được trang bị cho bản tiêu chuẩn. Thêm vào đó là cánh gió tích hợp trên nắp cốp sau và bộ khuếch tán gió nổi bật dưới cản va. Chưa hết, Acura TLX Type S 2021 còn dài hơn 198 mm so với bản thường. Hãng Acura làm như vậy là để trang bị nắp ca-pô dài hơn và mang đến kiểu dáng thể thao, bề thế hơn cho TLX Type S mới. Nếu chi thêm tiền, khách hàng có thể trang bị bộ vành 20 inch có thiết kế 5 chấu, lấy cảm hứng từ siêu xe Acura NSX, cho chiếc TLX Type S 2021 của mình. Bộ vành này đi với lốp Pirelli P Zero và giúp xe nhẹ hơn 9,5 kg. Nằm sau vành của mẫu xe thể thao hạng sang Acura TLX Type S 2021 là phanh đĩa trước cỡ lớn hơn, đi kèm với cùm phanh 4 piston. Ngoài ra, mẫu sedan thể thao hạng sang này còn có hệ thống treo xương đòn kép đằng trước và đa liên kết phía sau với hệ thống giảm chấn thích ứng. Bên trong Acura TLX Type S 2021 xuất hiện những trang bị đáng chú ý như chất liệu da Milano phối da lộn Ultrasuede, ghế trước chỉnh điện 16 hướng, đệm ghế tùy chỉnh, hệ thống âm thanh ELS 17 loa và màn hình cảm ứng 10,2 inch của hệ thống thông tin giải trí, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh qua Android Auto/Apple CarPlay.

Nằm bên dưới nắp ca-pô của Acura TLX Type S 2021 là khối động cơ xăng V6, tăng áp, dung tích 3.0L, sản sinh công suất tối đa 355 mã lực và mô-men xoắn cực đại 480 Nm.

Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp với tốc độ sang số nhanh hơn Acura TLX tiêu chuẩn. Bên cạnh đó là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Super Handling All-Wheel Drive với công nghệ điều hướng mô-men xoắn. Nhờ động cơ kể trên, Acura TLX Type S 2021 có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong thời gian chỉ khoảng 5 giây, nhanh hơn 25% so với bản thường.



Trong khi đó, vận tốc tối đa của mẫu xe này tăng từ 209 km/h lên 249 km/h. Những con số này giúp Acura TLX Type S 2021 không thua kém các đối thủ Đức đang bán ra trên thị trường hiện nay. Mức giá xe Acura TLX Type S 2021 mới hiện vẫn chưa được công bố chính thức, tuy nhiên chắc chắn sẽ rẻ hơn các đối thủ như; MW M340i xDrive, Audi S4 hay Mercedes-AMG C 43 4Matic.



Video: Chi tiết sedan thể thao hạng sang Acura TLX Type S 2021.