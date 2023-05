Chi phí trên 300 triệu đồng, nên mua ôtô mới nào tại Việt Nam?

Hyundai Grand i10 là một trong những xe ôtô mới trên 300 triệu đồng bán chạy nhất Việt Nam hiện nay. Sở dĩ đắt hàng là vì i10 của Hyundai đáp ứng được nhiều tiêu chí, phù hợp với số đông người dùng. Xe i10 sở hữu thiết kế trẻ trung cá tính, phù hợp với cả nam lẫn nữ. Xe có cả dòng sedan lẫn hatchback. Bên cạnh đó, dù kích thước nhỏ gọn nhưng không gian nội thất lại khá rộng rãi. Hàng ghế thứ hai có khoảng trống duỗi chân và trần tương đối thoáng. Hệ thống trang bị hiện đại. Về vận hành, khối động cơ 1.2L của Hyundai i10 cho sức mạnh rất ổn dù trong phố hay ra đến đường trường. Thân hình nhỏ gọn, vô lăng nhẹ, chân ga phản hồi nhanh giúp di chuyển trong phố dễ dàng. Hyundai i10 được đánh giá là lựa chọn vừa hợp với người mua xe cá nhân hay gia đình nhỏ, vừa hợp với người mua xe chạy dịch vụ như Grab, taxi… Giá xe Hyundai Grand i10 chính hãng tại Việt Nam hiện đang bán ra từ khoảng 360 - 455 triệu đồng (từ bản số sàn đến số tự động). Kia Morning thế hệ mới là mẫu xe hatchback hạng A giá mềm hiện nay. Giá xe Morning số sàn MT chỉ từ 359 triệu, còn bản Morning số tự động AT cũng chỉ từ 389 triệu đồng. Đây được xem là một sự lựa chọn rất hấp dẫn khi chọn mua ôtô mới giá trên 350 triệu. Bên cạnh giá cạnh tranh, Kia Morning còn được đánh giá cao từ thiết kế đến trang bị. Xe có ngoại hình trẻ trung, thể thao với lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng. So sánh với các xe ôtô mới giá trên 300 triệu khác, mẫu hatchback này của Kia sở hữu trang bị nội ngoại thất rất nổi bật với đèn trước là Halogen có Projector, đèn LED chạy ban ngày, đèn hậu LED, màn hình xe cảm ứng, ghế bọc da, điều hoà xe tự động… Về vận hành, đa phần người dùng đều đánh giá xe Kia Morning thế hệ mới rất ổn, chạy tốc độ dưới 100 km/h ổn định, chắc chắn. Với kích thước xe nhỏ gọn cho tính linh hoạt cao, vô lăng nhẹ nhàng, động cơ có sức vọt tốt, Morning có thể phát huy tối đa ưu điểm của mình khi đi phố. Mitsubishi Attrage tại Việt Nam là mẫu xe sedan hạng B giá hơn 350 triệu đồng hiếm hoi. Với giá này, Attrage thực sự là lựa chọn đáng tham khảo với những ai đang không biết 300 – 350 triệu mua được xe gì. Attrage được hãng Mitsubishi nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Trong lần nâng cấp gần nhất, xe có nhiều sự đổi mới bắt mắt hơn trước. Không gian cabin của xe rất rộng rãi, nhất là hàng ghế sau. Xe được bổ sung nhiều trang bị hiện đại. Tuy nhiên, nếu các xe hạng B khác đều sử dụng động cơ 1.4L – 1.5L thì Mitsubishi Attrage chỉ dùng động cơ 1.2L. Điều này hiển nhiên sẽ khiến khả năng tăng tốc của Attrage hạn chế hơn. Tuy nhiên theo đánh giá thực tế từ người dùng, xe không hề mức yếu, hoàn toàn ổn khi đi trong phố. Đặc biệt, việc dùng động cơ 1.2L còn giúp Attrage có được mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất phân khúc. Giá xe Mitsubishi Attrage MT chính hãng tại Việt Nam hiện là 380 triệu, bản CVT và CVT Premium từ 465 - 490 triệu đồng (hiện Attrage đang được ưu đãi 50% trước bah cùng nhiều phụ kiện theo xe). Kia Soluto tại Việt Nam là một mẫu sedan hạng B giá rẻ. Phiên bản Soluto số sàn chỉ có giá vừa hơn 350 triệu đồng. Nếu đang không biết nên mua xe nào tầm trên 350 triệu thì Soluto là một gợi ý đáng để tham khảo. Xe có thiết kế trẻ trung, thừa hưởng được nhiều chất thể thao từ “đàn anh” Kia Cerato. Khoang hành khách khá rộng rãi. Dung tích khoang hành lý lớn bậc nhất phân khúc. Động cơ 1.4L có độ vọt rất ổn, di chuyển thoải mái trong phố. Tuy nhiên do giá rẻ nên hệ thống trang bị trên mẫu xe sedan cỡ B - Kia Soluto không quá hấp dẫn như các mẫu xe Hàn khác đang bán tại Việt Nam. Mức giá xe Kia Soluto MT hiện là 386 triệu. Phiên bản MT Deluxe, AT Deluxe và AT AT Luxury hiện đang bán ra là 418, 446 và 482 triệu đồng. Video: Chọn Hyundai Grand i10 cỡ A hay Mitsubishi Attrage cỡ B.

Hyundai Grand i10 là một trong những xe ôtô mới trên 300 triệu đồng bán chạy nhất Việt Nam hiện nay. Sở dĩ đắt hàng là vì i10 của Hyundai đáp ứng được nhiều tiêu chí, phù hợp với số đông người dùng. Xe i10 sở hữu thiết kế trẻ trung cá tính, phù hợp với cả nam lẫn nữ. Xe có cả dòng sedan lẫn hatchback. Bên cạnh đó, dù kích thước nhỏ gọn nhưng không gian nội thất lại khá rộng rãi. Hàng ghế thứ hai có khoảng trống duỗi chân và trần tương đối thoáng. Hệ thống trang bị hiện đại. Về vận hành, khối động cơ 1.2L của Hyundai i10 cho sức mạnh rất ổn dù trong phố hay ra đến đường trường. Thân hình nhỏ gọn, vô lăng nhẹ, chân ga phản hồi nhanh giúp di chuyển trong phố dễ dàng. Hyundai i10 được đánh giá là lựa chọn vừa hợp với người mua xe cá nhân hay gia đình nhỏ, vừa hợp với người mua xe chạy dịch vụ như Grab, taxi… Giá xe Hyundai Grand i10 chính hãng tại Việt Nam hiện đang bán ra từ khoảng 360 - 455 triệu đồng (từ bản số sàn đến số tự động). Kia Morning thế hệ mới là mẫu xe hatchback hạng A giá mềm hiện nay. Giá xe Morning số sàn MT chỉ từ 359 triệu, còn bản Morning số tự động AT cũng chỉ từ 389 triệu đồng. Đây được xem là một sự lựa chọn rất hấp dẫn khi chọn mua ôtô mới giá trên 350 triệu. Bên cạnh giá cạnh tranh, Kia Morning còn được đánh giá cao từ thiết kế đến trang bị. Xe có ngoại hình trẻ trung, thể thao với lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng. So sánh với các xe ôtô mới giá trên 300 triệu khác, mẫu hatchback này của Kia sở hữu trang bị nội ngoại thất rất nổi bật với đèn trước là Halogen có Projector, đèn LED chạy ban ngày, đèn hậu LED, màn hình xe cảm ứng, ghế bọc da, điều hoà xe tự động… Về vận hành, đa phần người dùng đều đánh giá xe Kia Morning thế hệ mới rất ổn, chạy tốc độ dưới 100 km/h ổn định, chắc chắn. Với kích thước xe nhỏ gọn cho tính linh hoạt cao, vô lăng nhẹ nhàng, động cơ có sức vọt tốt, Morning có thể phát huy tối đa ưu điểm của mình khi đi phố. Mitsubishi Attrage tại Việt Nam là mẫu xe sedan hạng B giá hơn 350 triệu đồng hiếm hoi. Với giá này, Attrage thực sự là lựa chọn đáng tham khảo với những ai đang không biết 300 – 350 triệu mua được xe gì. Attrage được hãng Mitsubishi nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Trong lần nâng cấp gần nhất, xe có nhiều sự đổi mới bắt mắt hơn trước. Không gian cabin của xe rất rộng rãi, nhất là hàng ghế sau. Xe được bổ sung nhiều trang bị hiện đại. Tuy nhiên, nếu các xe hạng B khác đều sử dụng động cơ 1.4L – 1.5L thì Mitsubishi Attrage chỉ dùng động cơ 1.2L. Điều này hiển nhiên sẽ khiến khả năng tăng tốc của Attrage hạn chế hơn. Tuy nhiên theo đánh giá thực tế từ người dùng, xe không hề mức yếu, hoàn toàn ổn khi đi trong phố. Đặc biệt, việc dùng động cơ 1.2L còn giúp Attrage có được mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất phân khúc. Giá xe Mitsubishi Attrage MT chính hãng tại Việt Nam hiện là 380 triệu, bản CVT và CVT Premium từ 465 - 490 triệu đồng (hiện Attrage đang được ưu đãi 50% trước bah cùng nhiều phụ kiện theo xe). Kia Soluto tại Việt Nam là một mẫu sedan hạng B giá rẻ. Phiên bản Soluto số sàn chỉ có giá vừa hơn 350 triệu đồng. Nếu đang không biết nên mua xe nào tầm trên 350 triệu thì Soluto là một gợi ý đáng để tham khảo. Xe có thiết kế trẻ trung, thừa hưởng được nhiều chất thể thao từ “đàn anh” Kia Cerato. Khoang hành khách khá rộng rãi. Dung tích khoang hành lý lớn bậc nhất phân khúc. Động cơ 1.4L có độ vọt rất ổn, di chuyển thoải mái trong phố. Tuy nhiên do giá rẻ nên hệ thống trang bị trên mẫu xe sedan cỡ B - Kia Soluto không quá hấp dẫn như các mẫu xe Hàn khác đang bán tại Việt Nam. Mức giá xe Kia Soluto MT hiện là 386 triệu. Phiên bản MT Deluxe, AT Deluxe và AT AT Luxury hiện đang bán ra là 418, 446 và 482 triệu đồng. Video: Chọn Hyundai Grand i10 cỡ A hay Mitsubishi Attrage cỡ B.