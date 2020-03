Chevrolet Trailblazer LTZ giảm tới hơn 350 triệu tại Việt Nam

Cụ thể, giá xe Chevrolet Trailblazer LTZ hiện công bố chính hãng là 1,066 tỉ đồng, tuy nhiên mẫu xe được giảm giá là hàng tồn kho nên được giảm sâu tới 366 triệu, giá thực tế chỉ còn 700 triệu đồng. Mức giá này thậm chí còn rẻ hơn Hyundai Elantra Sport. Trong phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam, nếu Chevrolet Trailblazer LTZ giảm giá còn 700 triệu thì thậm chí nó còn rẻ hơn một chiếc Isuzu MU-X số sàn B7. Trailblazer 2.8L 4×4 AT LTZ được trang bị động cơ Turbo diesel Duramax 2.8L 4 xy-lanh mang lại công suất cực đại đạt 197 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 500 Nm. Các phiên bản LTZ sẽ được trang bị tính năng khởi động từ xa, Hệ thống giải trí toàn cầu Chevrolet Mylink thế hệ mới nhất, Cảnh báo điểm mù (Side Blind Zone Alert), Cảnh báo phương tiện di chuyển ngang khi lùi xe (Rear Cross Traffic Alert), Cảnh báo va chạm sớm (Front Collision Alert) và Cảnh báo xe lệch làn đường (Lane Departure Warning). Bên trong, toàn bộ bảng táp-lô của Trailblazer cũng đã được Chevrolet thiết kế lại với hình dáng khỏe khoắn hơn và tăng tính công thái học đối với người lái. Thiết kế nội thất của xe đã được "bê nguyên" từ Colorado, với điểm khác biệt là Trailblazer có tới 7 chỗ ngồi thay vì 5 chỗ. Xe được trang bị hệ thống thông tin giải trí My Link thế hệ mới, hỗ trợ kết nối smartphone Apple CarPlay và Android Auto. Toàn bộ 7 chỗ ngồi trên xe được bố trí theo phong cách ghế ngồi trong nhà hát, mang đến cho hành khách ngồi ở hàng thứ 2 và 3 tầm nhìn bao quát hơn, trong khi hệ thống điều hòa điều chỉnh riêng cho từng vị trí. Những tính năng an toàn tiêu chuẩn khác trên các phiên bản LTZ của Trailblazer mới bao gồm Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS), Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)... Hệ thống phân bố lực phanh điện tử (EBD), Hệ thống cân bằng điện tử (ESC), Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC), Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), Cảnh báo áp suất lốp (TPMS), hỗ trợ đỗ xe trước và sau với tổng cộng 8 cảm biến và camera lùi. Bên cạnh đó xe còn có túi khí phía trước dành cho người lái và hành khách ngồi trên xe. Ra mắt và bán ra chính thức tại thị trường Việt Nam từ năm 2018, mẫu xe SUV Chevrolet Trailblazer mới sở hữu ngoại hình hấp dẫn, khỏe mạnh hơn nhiều so với phiên bản cũ. Toàn bộ phần đầu xe đã được Chevrolet thiết kế lại hoàn toàn với kiểu dáng "nam tính" và gần với những dòng xe khác của thương hiệu Chevrolet tại Mỹ. Video: Chevrolet Trailblazer quyết đấu Toyota Fortuner tại Việt Nam.

