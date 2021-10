Chevrolet Trailblazer 2022 trở lại Đông Nam Á, "đối thủ" Honda CR-V

Nhắc đến cái tên Chevrolet Trailblazer, nhiều người dùng tại Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng có lẽ sẽ nghĩ ngay tới mẫu SUV hạng trung, được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của xe bán tải Colorado, đồng thời cạnh tranh với Toyota Fortuner cũng như Ford Everest. Tuy nhiên, vào năm 2019, Chevrolet Trailblazer thế hệ mới đã bất ngờ được tung ra thị trường Trung Quốc và Mỹ dưới dạng crossover cỡ C. Theo trang tin Autoindustriya, Chevrolet Trailblazer 2022 mới sẽ quay trở lại thị trường Philippines vào tháng này như đối thủ của Honda CR-V và Mazda CX-5. The Covenant Car Company Inc (TCCCI) - nhà phân phối xe Chevrolet chính hãng tại Philippines - sẽ giới thiệu Trailblazer với khách hàng ở thị trường này. Trước đây, mẫu SUV 7 chỗ Chevrolet Trailblazer cũ được nhập khẩu từ Thái Lan vào Philippines. Trong khi đó, Chevrolet Trailblazer 5 chỗ mới dự kiến sẽ được nhập khẩu vào Philippines từ Trung Quốc. Trong thời gian qua, đã có không ít mẫu xe bán ở Philippines có nguồn gốc từ Trung Quốc như Chevrolet Tracker, Ford EcoSport hay Ford Territory. Có 2 lý do khiến người ta tin rằng Chevrolet Trailblazer mới được nhập khẩu từ Trung Quốc vào Philippines. Thứ nhất là nhà phân phối TCCCI có thể hưởng lợi từ Hiệp định tự do thương mại giữa khối ASEAN và Trung Quốc (ACFTA). Thứ hai là do tập đoàn General Motors (GM) đã rút khỏi thị trường Thái Lan từ năm 2020 và nhà máy ở tỉnh Rayong được bán cho hãng Great Wall Motors của Trung Quốc So với mẫu SUV 7 chỗ cùng tên, Chevrolet Trailblazer chẳng những khác biệt về khung gầm mà còn cả thiết kế. Theo đó, Chevrolet Trailblazer 5 chỗ sở hữu phong cách thiết kế khá tương đồng với mẫu SUV cỡ B Tracker hiện cũng đang được bán ở Philippines. Trên đầu xe, Chevrolet Trailblazer được trang bị lưới tản nhiệt 2 tầng, chia đôi bằng nẹp mạ crôm dày dặn ngay bên dưới logo hình chữ thập của nhà sản xuất. Lưới tản nhiệt trên nối liền với dải đèn LED định vị ban ngày thanh mảnh. Trong khi đó, đèn pha LED được đặt bên dưới. Ngoài ra, Chevrolet Trailblazer còn có nẹp thân xe màu đen, bộ vành hợp kim với thiết kế phong cách, hốc bánh "cơ bắp" và những đường dập gân nổi bật trên sườn xe. Ở bản Redline, xe sẽ có thêm những điểm nhấn màu đỏ ở ngoại thất. Hiện chưa rõ trang bị cụ thể của Chevrolet Trailblazer ở thị trường Philippines. Trong khi đó, ở Trung Quốc, mẫu crossover cỡ C này được trang bị hệ thống thông tin giải trí MyLink+ với màn hình cảm ứng 8 inch, hỗ trợ AM/FM/USB/Bluetooth đồng thời tương thích với Apple CarPlay. Bên cạnh đó là cổng USB-C, khe cắm thẻ SD, hệ thống định vị, ghế bọc da, ghế trước chỉnh điện, điều hòa tự động, nút bấm khởi động máy và mở cửa không cần chìa khóa. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Chevrolet Trailblazer tại thị trường Trung Quốc là khối động cơ xăng EcoTec 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.3L, sản sinh công suất tối đa 164 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Ngoài ra, xe còn có hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tùy chọn. Theo hãng Chevrolet, phiên bản số tự động và dẫn động 4 bánh của mẫu crossover cỡ C này chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 6,7 lít/100 km. Con số tương ứng của phiên bản bản CVT và dẫn động cầu trước là 5,9 lít/100 km. Khi đến thị trường Philippines, Chevrolet Trailblazer sẽ được định vị giữa Tracker và Suburban. Hiện giá xe Chevrolet Trailblazer 2022 tại Philippines vẫn chưa được hé lộ. Video: Đánh giá chi tiết Chevrolet Trailblazer tại Việt Nam.

Nhắc đến cái tên Chevrolet Trailblazer, nhiều người dùng tại Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng có lẽ sẽ nghĩ ngay tới mẫu SUV hạng trung, được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của xe bán tải Colorado, đồng thời cạnh tranh với Toyota Fortuner cũng như Ford Everest. Tuy nhiên, vào năm 2019, Chevrolet Trailblazer thế hệ mới đã bất ngờ được tung ra thị trường Trung Quốc và Mỹ dưới dạng crossover cỡ C. Theo trang tin Autoindustriya, Chevrolet Trailblazer 2022 mới sẽ quay trở lại thị trường Philippines vào tháng này như đối thủ của Honda CR-V và Mazda CX-5. The Covenant Car Company Inc (TCCCI) - nhà phân phối xe Chevrolet chính hãng tại Philippines - sẽ giới thiệu Trailblazer với khách hàng ở thị trường này. Trước đây, mẫu SUV 7 chỗ Chevrolet Trailblazer cũ được nhập khẩu từ Thái Lan vào Philippines. Trong khi đó, Chevrolet Trailblazer 5 chỗ mới dự kiến sẽ được nhập khẩu vào Philippines từ Trung Quốc. Trong thời gian qua, đã có không ít mẫu xe bán ở Philippines có nguồn gốc từ Trung Quốc như Chevrolet Tracker, Ford EcoSport hay Ford Territory. Có 2 lý do khiến người ta tin rằng Chevrolet Trailblazer mới được nhập khẩu từ Trung Quốc vào Philippines. Thứ nhất là nhà phân phối TCCCI có thể hưởng lợi từ Hiệp định tự do thương mại giữa khối ASEAN và Trung Quốc (ACFTA). Thứ hai là do tập đoàn General Motors (GM) đã rút khỏi thị trường Thái Lan từ năm 2020 và nhà máy ở tỉnh Rayong được bán cho hãng Great Wall Motors của Trung Quốc So với mẫu SUV 7 chỗ cùng tên, Chevrolet Trailblazer chẳng những khác biệt về khung gầm mà còn cả thiết kế. Theo đó, Chevrolet Trailblazer 5 chỗ sở hữu phong cách thiết kế khá tương đồng với mẫu SUV cỡ B Tracker hiện cũng đang được bán ở Philippines. Trên đầu xe, Chevrolet Trailblazer được trang bị lưới tản nhiệt 2 tầng, chia đôi bằng nẹp mạ crôm dày dặn ngay bên dưới logo hình chữ thập của nhà sản xuất. Lưới tản nhiệt trên nối liền với dải đèn LED định vị ban ngày thanh mảnh. Trong khi đó, đèn pha LED được đặt bên dưới. Ngoài ra, Chevrolet Trailblazer còn có nẹp thân xe màu đen, bộ vành hợp kim với thiết kế phong cách, hốc bánh "cơ bắp" và những đường dập gân nổi bật trên sườn xe. Ở bản Redline, xe sẽ có thêm những điểm nhấn màu đỏ ở ngoại thất. Hiện chưa rõ trang bị cụ thể của Chevrolet Trailblazer ở thị trường Philippines. Trong khi đó, ở Trung Quốc, mẫu crossover cỡ C này được trang bị hệ thống thông tin giải trí MyLink+ với màn hình cảm ứng 8 inch, hỗ trợ AM/FM/USB/Bluetooth đồng thời tương thích với Apple CarPlay. Bên cạnh đó là cổng USB-C, khe cắm thẻ SD, hệ thống định vị, ghế bọc da, ghế trước chỉnh điện, điều hòa tự động, nút bấm khởi động máy và mở cửa không cần chìa khóa. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Chevrolet Trailblazer tại thị trường Trung Quốc là khối động cơ xăng EcoTec 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.3L, sản sinh công suất tối đa 164 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Ngoài ra, xe còn có hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tùy chọn. Theo hãng Chevrolet, phiên bản số tự động và dẫn động 4 bánh của mẫu crossover cỡ C này chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 6,7 lít/100 km. Con số tương ứng của phiên bản bản CVT và dẫn động cầu trước là 5,9 lít/100 km. Khi đến thị trường Philippines, Chevrolet Trailblazer sẽ được định vị giữa Tracker và Suburban. Hiện giá xe Chevrolet Trailblazer 2022 tại Philippines vẫn chưa được hé lộ. Video: Đánh giá chi tiết Chevrolet Trailblazer tại Việt Nam.