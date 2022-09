Chevrolet Tahoe RST Performance Edition 2023 siêu mạnh lộ diện

Mẫu Chevrolet Tahoe RST Performance Edition 2023 mới này chính là phiên bản Tahoe nhanh nhất và mạnh nhất từng được cung cấp bởi thương hiệu. Mẫu xe thuộc phiên bản đặc biệt này có động cơ V8 6.2 lít được trang bị hệ thống cảm ứng và xả từ Chevrolet Performance. Nhờ những thay đổi này, động cơ mẫu xe SUV Chevrolet Tahoe RST giờ đây có khả năng sản sinh mức công suất 433 mã lực và mô-men xoắn 632 Nm, tăng nhẹ 13 mã lực và 9 Nm so. Động cơ này cho phép Tahoe tăng tốc từ 0 - 96 km/h trong 5,78 giây và đạt tốc độ tối đa 200 km/h. Mẫu xe này cũng có thể chạy hết một phần tư dặm trong vòng 14,2 giây ở tốc độ 156 km/h, nhanh hơn 0,2 giây so với RST tiêu chuẩn. Các nâng cấp về hiệu năng mở rộng ra bên ngoài khoang động cơ và một số chi tiết được trang bị với Tahoe PPV. Tahoe PPV được trang bị hệ thống lò xo và bộ giảm chấn được điều chỉnh hiệu suất cũng như thanh ổn định mạnh mẽ hơn. Chiếc SUV mới nhất của Chevrolet cũng được trang bị hệ thống phanh Brembo có cùm phanh màu đỏ Torch Red cũng như đĩa trước lớn hơn gần 25% so với đĩa trên RST tiêu chuẩn. Chiếc xe này có thể phanh từ 96 km/h về 0 km/h trong vòng 40,5 mét. Hơn nữa, chiếc SUV cũng được tinh chỉnh để tăng cảm giác bàn đạp phanh được hiệu chỉnh hiệu suất. Các điểm nổi bật khác bao gồm hiệu chỉnh khung gầm theo thông số kỹ thuật và chiều cao đi xe giảm xuống thấp hơn 10 mm ở phía trước cũng như 20 mm ở phía sau. Mẫu xe này cũng đi kèm với hệ dẫn động bốn bánh và hộp số tự động 10 cấp, lực kéo của xe ở mức 3.447 kg. Các thay đổi bổ sung bị hạn chế nhưng Tahoe RST Performance Edition có bàn đạp thể thao và huy hiệu “RST” màu đen trên cửa sau. Mẫu xe còn được trang bị gói Luxury Package bổ sung vô-lăng sưởi, hàng ghế thứ hai có sưởi và hàng ghế thứ ba gập điện. Gói này cũng bao gồm một hệ thống ống lồng chỉnh điện và một loạt các hệ thống hỗ trợ người lái như hệ thống Kiểm soát hành trình thích ứng, Phanh khẩn cấp tự động nâng cao và Cảnh báo người đi bộ phía sau. Phó Chủ tịch Chevrolet Scott Bell cho biết: “Phiên bản 2023 Tahoe RST Performance được thiết kế dành cho mong muốn một chiếc xe có cả sự thoải mái hàng ngày và khả năng của một chiếc SUV cỡ lớn cùng với cảm giác lái phấn khích của một chiếc xe hiệu suất thực sự.” Ông nói thêm: “Mẫu xe tận dụng khả năng đã được kiểm chứng được đánh giá cao của Chevy và thành công trong các cuộc đua để mang lại trải nghiệm lái xe tự tin, hấp dẫn cho khách hàng của chúng tôi." Gói Performance Edition cho Chevrolet Tahoe có giá 8.525 Đô và sẽ được cung cấp độc quyền trên các mẫu Tahoe RST 2023 được trang bị động cơ V8 6.2 lít. Dây chuyền sản xuất dự kiến sẽ bắt đầu vào quý 4 và những chiếc xe sẽ được bàn giao ngay trong thời gian tới. Video: Giới thiệu Chevrolet Tahoe RST Performance Edition 2023.

