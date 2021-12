Chevrolet S10 Max 2022 - bán tải giá rẻ Mỹ "nhái" xe Trung Quốc

Thương hiệu Chevrolet của tập đoàn General Motors (GM) hiện đang phân phối mẫu xe bán tải cỡ trung là Colorado tại nhiều thị trường trên thế giới. Không dừng ở đó, Chevrolet còn bán thêm một mẫu xe bán tải cỡ trung nữa là S10 Max. Mới đây, Chevrolet S10 Max 2022 mới đã ra mắt thị trường Mexico. Theo hãng Chevrolet, S10 Max sẽ dành cho các thị trường đang nổi nhằm phục vụ việc chở hàng hóa. Hãng Chevrolet khẳng định S10 Max là sản phẩm hoàn toàn mới và không liên quan đến đàn anh S10 hiện đang bán ở thị trường Brazil. Khác với S10 Max mới, mẫu xe bán tải Chevrolet S10 dùng cơ sở gầm bệ và nhiều trang bị chung với Chevrolet Colorado. Trên thực tế, Chevrolet S10 Max 2022 được phát triển dựa trên mẫu xe bán tải Trung Quốc Maxus T70 của hãng SAIC Motors.Điều này không có gì lạ vì SAIC Motors vốn là đối tác "ruột" của tập đoàn GM ở Trung Quốc. Ngoài ra, Maxus T70 còn được biết đến dưới cái tên MG Extender ở Thái Lan và LDV T70 Max tại Úc. Bên ngoài Chevrolet S10 Max 2022 sở hữu thiết kế về cơ bản là giống hệt so với Maxus T70 - mẫu xe bán tải đầu tiên do người Trung Quốc phát triển. Tương tự Maxus T70, Chevrolet S10 Max 2022 cũng được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác màu đen với viền mạ crôm dày dặn, nối liền với cụm đèn pha hai bên. Cụm đèn pha này được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày. Bên dưới lưới tản nhiệt là hốc gió trung tâm hình thang ngược và hốc đèn sương mù trước. Tiếp đến là bộ vành hợp kim 16 inch với 6 chấu dày dặn, cụm đèn hậu nằm dọc và viền mạ crôm bao quanh đèn phản quang. Ở thị trường Mexico, Chevrolet S10 Max 2022 có 3 cấu hình thân xe là Chassis Cab, Regular Cab và Crew Cab. Cấu hình linh hoạt giúp Chevrolet S10 Max 2022 có thể cạnh tranh với những đối thủ như Nissan Navara - mẫu xe bán tải bán chạy hàng đầu tại Mexico. Chưa hết, mẫu xe bán tải này còn sở hữu tải trọng 1.000 kg, cao hơn 300 kg so với Chevrolet Colorado ở Mỹ. Cũng như ngoại thất, nội thất của Chevrolet S10 Max 2022 được bê nguyên từ Maxus T70 sang. Xe có điều hòa, hệ thống mở cửa không cần chìa khóa, nút bấm khởi động máy và màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 10 inch. Thêm vào đó là những trang bị an toàn như 6 túi khí, hệ thống kiểm soát hành trình và camera lùi. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Chevrolet S10 Max 2022 là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.4L. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L. Hiện thông số động cơ của mẫu xe bán tải này chưa được hé lộ. Trong khi đó, 2 động cơ này ở Maxus T70 cho công suất tối đa lần lượt là 160 mã lực và 213 mã lực. Động cơ kết hợp với hộp số sàn hoặc hộp số tự động và hệ dẫn động 4 bánh tùy chọn. Hiện giá xe Chevrolet S10 Max 2022 tại thị trường Mexico vẫn chưa được công bố. Chỉ biết rằng sau Mexico, xe sẽ được giới thiệu tại những thị trường châu Mỹ Latin khác. S10 Max không phải là mẫu xe Chevrolet đầu tiên ra đời dựa trên ôtô Trung Quốc. Trước S10 Max, đã có hai mẫu SUV là Chevrolet Captiva được phát triển dựa trên Baojun 530 và Groove "ra lò" từ Baojun 510 được bán tại những thị trường như Mexico, Chile hoặc Colombia. Video: Giới thiệu Chevrolet S10 Max giá rẻ hoàn toàn mới.

Thương hiệu Chevrolet của tập đoàn General Motors (GM) hiện đang phân phối mẫu xe bán tải cỡ trung là Colorado tại nhiều thị trường trên thế giới. Không dừng ở đó, Chevrolet còn bán thêm một mẫu xe bán tải cỡ trung nữa là S10 Max. Mới đây, Chevrolet S10 Max 2022 mới đã ra mắt thị trường Mexico. Theo hãng Chevrolet, S10 Max sẽ dành cho các thị trường đang nổi nhằm phục vụ việc chở hàng hóa. Hãng Chevrolet khẳng định S10 Max là sản phẩm hoàn toàn mới và không liên quan đến đàn anh S10 hiện đang bán ở thị trường Brazil. Khác với S10 Max mới, mẫu xe bán tải Chevrolet S10 dùng cơ sở gầm bệ và nhiều trang bị chung với Chevrolet Colorado. Trên thực tế, Chevrolet S10 Max 2022 được phát triển dựa trên mẫu xe bán tải Trung Quốc Maxus T70 của hãng SAIC Motors. Điều này không có gì lạ vì SAIC Motors vốn là đối tác "ruột" của tập đoàn GM ở Trung Quốc. Ngoài ra, Maxus T70 còn được biết đến dưới cái tên MG Extender ở Thái Lan và LDV T70 Max tại Úc. Bên ngoài Chevrolet S10 Max 2022 sở hữu thiết kế về cơ bản là giống hệt so với Maxus T70 - mẫu xe bán tải đầu tiên do người Trung Quốc phát triển. Tương tự Maxus T70, Chevrolet S10 Max 2022 cũng được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác màu đen với viền mạ crôm dày dặn, nối liền với cụm đèn pha hai bên. Cụm đèn pha này được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày. Bên dưới lưới tản nhiệt là hốc gió trung tâm hình thang ngược và hốc đèn sương mù trước. Tiếp đến là bộ vành hợp kim 16 inch với 6 chấu dày dặn, cụm đèn hậu nằm dọc và viền mạ crôm bao quanh đèn phản quang. Ở thị trường Mexico, Chevrolet S10 Max 2022 có 3 cấu hình thân xe là Chassis Cab, Regular Cab và Crew Cab. Cấu hình linh hoạt giúp Chevrolet S10 Max 2022 có thể cạnh tranh với những đối thủ như Nissan Navara - mẫu xe bán tải bán chạy hàng đầu tại Mexico. Chưa hết, mẫu xe bán tải này còn sở hữu tải trọng 1.000 kg, cao hơn 300 kg so với Chevrolet Colorado ở Mỹ. Cũng như ngoại thất, nội thất của Chevrolet S10 Max 2022 được bê nguyên từ Maxus T70 sang. Xe có điều hòa, hệ thống mở cửa không cần chìa khóa, nút bấm khởi động máy và màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 10 inch. Thêm vào đó là những trang bị an toàn như 6 túi khí, hệ thống kiểm soát hành trình và camera lùi. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Chevrolet S10 Max 2022 là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.4L. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L. Hiện thông số động cơ của mẫu xe bán tải này chưa được hé lộ. Trong khi đó, 2 động cơ này ở Maxus T70 cho công suất tối đa lần lượt là 160 mã lực và 213 mã lực. Động cơ kết hợp với hộp số sàn hoặc hộp số tự động và hệ dẫn động 4 bánh tùy chọn. Hiện giá xe Chevrolet S10 Max 2022 tại thị trường Mexico vẫn chưa được công bố. Chỉ biết rằng sau Mexico, xe sẽ được giới thiệu tại những thị trường châu Mỹ Latin khác. S10 Max không phải là mẫu xe Chevrolet đầu tiên ra đời dựa trên ôtô Trung Quốc. Trước S10 Max, đã có hai mẫu SUV là Chevrolet Captiva được phát triển dựa trên Baojun 530 và Groove "ra lò" từ Baojun 510 được bán tại những thị trường như Mexico, Chile hoặc Colombia. Video: Giới thiệu Chevrolet S10 Max giá rẻ hoàn toàn mới.