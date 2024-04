Chevrolet S10 2025 - bản nâng cấp của bán tải Colorado tại Việt Nam

Chevrolet Colorado bán tải của GM, đến nay đã bước sang thế hệ thứ 3 tại Bắc Mỹ kể từ năm 2022. Tuy nhiên tại một số quốc gia khác chẳng hạn như Brazil, thì GM vẫn duy trì sự hiện diện của mẫu Colorado thế hệ thứ 2 dưới tên gọi “Chevrolet S10”. Chevrolet S10 chính là mẫu xe từng được phân phối chính hãng tại Việt Nam và hiện nay vẫn có không ít xe đang lưu thông bình thường trên đường phố. Sau khi GM rút khỏi khu vực Đông Nam Á và không còn bán các sản phẩm của mình, hãng vẫn tiếp tục kinh doanh tại những lục địa khác như Nam Mỹ. Tuy nhiên, mẫu Chevrolet S10 2025 mới hay Colorado thế hệ thứ 3 dùng chung khung gầm với “đàn anh” Silverado cỡ lớn, dẫn đến kích thước tăng thêm khá nhiều và trở nên không còn phù hợp để xuất khẩu đi quốc tế. Do đó, Colorado thế hệ thứ 2 vẫn tiếp tục tồn tại ở các thị trường đang phát triển, trong đó có khu vực Nam Mỹ nói chung và Brazil nói riêng, đồng thời được đổi tên để phân biệt với Colorado thế hệ 3 ở Bắc Mỹ. Bước sang đời mới 2025, chiếc xe bán tải Chevrolet S10 trải qua một quá trình nâng cấp đáng kể với mặt trước được thiết kế lại, nội thất được đại tu và nhiều cải tiến khác nhau diễn ra bên dưới lớp thân vỏ. Mặc dù nền tảng khung gầm của xe đã khá cũ kỹ (ra mắt lần đầu năm 2011 và chia sẻ công nghệ với Isuzu D-Max), nhưng GM hứa hẹn rằng những thay đổi lần này sẽ giúp Colorado thế hệ 2 phần nào bắt kịp với mẫu thế hệ 3. Ngoại thất xe thực sự đem lại ấn tượng tươi mới khi mặt trước được sửa đổi lại hoàn toàn, với các đường nét tuân thủ đúng theo ngôn ngữ thiết kế đương đại của thương hiệu Chevrolet. Kiểu dáng của phần lưới tản nhiệt và các khe hút gió phía trước có nét độc đáo riêng giúp phân biệt S10 2025 với những sản phẩm khác trong danh mục hãng xe Mỹ, nhưng riêng phần đèn pha được làm nhỏ lại và có hình khối khá giống với Colorado thế hệ 3. Ở dè trước nay cũng đã có nhiều đường dập nổi hơn. Ở phía sau, đội ngũ thiết kế của nhãn xe Chevrolet đã cho bổ sung thêm cặp đèn LED mới và đồng thời sửa đổi lại khu vực nắp thùng. Ngoài ra, diện mạo mới còn được thể hiện tại các chi tiết trang trí cùng màu thân xe trên phiên bản LTZ cơ sở, các điểm nhấn màu đen trên phiên bản Z71 và loạt chi tiết mạ chrome trên phiên bản High Country. Bên trong khoang cabin, Chevrolet S10 2025 cho thấy thêm hàng loạt cải tiến đáng kể, cả về sự sang trọng từ các chất liệu nội thất cho đến công nghệ của các tiện ích được trang bị thêm. Cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch và màn hình thông tin giải trí 11 inch rất giống với Colorado thế hệ 3 ở Mỹ, trong khi vô-lăng dường như lấy trực tiếp từ mẫu Silverado qua. Ghế ngồi của xe to rộng hơn và dùng loại da bọc mềm mại hơn. Xe vẫn vận hành bằng động cơ diesel Duramax 4 xy-lanh tăng áp 2.8L quen thuộc, nhưng được GM quảng cáo là đã có “cải tiến bởi trí tuệ nhân tạo”. Tuy hãng không đi sâu vào chi tiết, nhiều khả năng là phần mềm ECU đã có sự tinh chỉnh để cải thiện thông số kỹ thuật của động cơ, vì mức công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 510 Nm đều lớn hơn chút so với S10 đời cũ. Cùng với đó là sự xuất hiện của hộp số tự động 8 cấp mới, chính là loại đang dùng trên Colorado thế hệ 3 ở Mỹ nhưng giờ đây được hiệu chỉnh riêng cho S10 2025. GM cho biết những cải tiến này đã giúp S10 giảm mức tiêu thụ nhiên liệu xuống 13%, đồng thời cho phép tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 9,4 giây, tức là nhanh hơn đúng 1 giây so với trước. Mẫu S10 2025 còn nhận được hàng loạt cải tiến như thước lái mới, hệ thống treo êm ái hơn, giảm xóc mới, bề rộng vệt bánh lớn hơn và thân vỏ được gia cố thêm về khả năng cách âm, giảm tiếng ồn và độ rung. Cuối cùng, gói trợ lái ADAS mới bao gồm thêm tính năng cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và cảnh báo điểm mù. Bản đời mới 2025 của Chevrolet S10/Colorado thế hệ thứ 2 vẫn sẽ được sản xuất tại nhà máy São José dos Campos của GM ở Brazil. Hiện hãng đã mở đặt cọc kèm theo khuyến mãi tặng kèm tấm bảo vệ và vách ngăn thùng cho những khách hàng đặt xe sớm nhất. Tuy nhiên, mức giá xe Chevrolet S10 2025 vẫn chưa được công bố. Video: Chevrolet S10 2025 - bản nâng cấp của bán tải Colorado.

