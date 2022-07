Chevrolet Colorado 2023 mới có gì để "đe nẹt" Ford Ranger?

Xe bán tải hiện là một trong những phân khúc được ưa chuộng hàng đầu tại nhiều thị trường thế giới. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi các hãng xe muốn chăm chút cho phân khúc này. Tập đoàn General Motors (GM) của Mỹ cũng không ngoại lệ với Chevrolet Colorado 2023 mới. Mới đây, tập đoàn GM đã chính thức tung ra thế hệ thứ 3 của dòng xe bán tải cỡ trung Colorado ở thị trường Mỹ với hàng loạt cải tiến từ khung gầm, động cơ cho đến trang bị, hứa hẹn sẽ phả hơi nóng lên "kỳ phùng địch thủ" Ford Ranger 2022 trong thời gian tới. Tại thị trường Mỹ, xe có tổng cộng 5 phiên bản, bao gồm WT, LT, Z71, Trail Boss và ZR2. Theo tập đoàn GM, bán tải Chevrolet Colorado 2023 được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ mới nên kích thước cũng thay đổi. Theo đó, xe sở hữu chiều dài 5.410 mm, chiều cao 1.795 - 1.861 - 1.826 mm (tùy phiên bản), chiều dài cơ sở 3.337 mm và chiều cao gầm dao động từ 200 - 272 mm. So với thế hệ cũ, chiều dài cơ sở của xe đã tăng 79 mm. Bước sang thế hệ thứ ba, Chevrolet Colorado 2023 được áp dụng phong cách thiết kế tương tự mẫu xe bán tải cỡ lớn Silverado. Điều này được thể hiện rõ qua thiết kế đầu xe với lưới tản nhiệt cỡ lớn và cụm đèn pha mượt mà ở hai bên. Lưới tản nhiệt đi kèm nẹp nằm ngang dày dặn, tích hợp logo của thương hiệu Chevrolet. Ở hai góc đầu xe còn có thêm hốc đèn sương mù trước. Riêng bản tiêu chuẩn sẽ đi kèm cản trước không sơn màu và không được trang bị đèn sương mù trước. Nhìn từ bên sườn, Chevrolet Colorado 2023 tiếp tục gợi liên tưởng đến đàn anh Silverado nhờ nắp ca-pô dập gân thể thao và chắn bùn trước/sau. Nối giữa 2 chắn bùn là một đường dập gân nổi bật. Trong khi đó, khu vực phía sau của Chevrolet Colorado 2023 được thiết kế hiện đại với đèn hậu nằm dọc và bệ bước chân ở hai bên thùng xe, tương tự đối thủ Ford Ranger thế hệ mới. Bên trong thùng sau có 8 móc, nhiều ngăn chứa đồ và ổ điện 110V. Đặc biệt, trên cửa thùng sau còn có một ngăn chứa đồ kín nước, rộng 1.143 mm và sâu 101 mm, để chứa dụng cụ, thiết bị như dây kéo hoặc đóng vai trò như ngăn mát. Không để người tiêu dùng thất vọng, tập đoàn GM đã thổi làn gió mới cho nội thất của Chevrolet Colorado 2023 theo phong cách sang trọng và công nghệ cao hơn. Trước mặt người lái là vô lăng 3 chấu cùng mặt táp-lô hiện đại với cửa gió điều hòa hình tròn, gợi liên tưởng đến Chevrolet Camaro hoặc Blazer EV. Ngoài ra, xe còn có cụm điều khiển trung tâm mới với nắp che của ngăn chứa đồ có thể mở ở bất kỳ hướng nào. Ngay từ bản tiêu chuẩn, mẫu xe bán tải này đã có bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch và màn hình thông tin giải trí 11,3 inch, tích hợp Google. Thêm vào đó là tính năng mở cửa từ xa, hệ thống âm thanh 6 loa và ngăn chứa đồ dưới hàng ghế sau. Bản Z71 cao cấp hơn sẽ có ghế bọc nỉ phối giả da, đi kèm chỉ khâu màu đỏ tương phản. Trong khi đó, bản ZR2 có thêm tính năng sưởi ở ghế trước và ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Những trang bị như sạc điện thoại thông minh không dây, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập và cửa sổ trời là trang bị tùy chọn của mẫu xe bán tải này. Mở nắp ca-pô của Chevrolet Colorado 2023, người lái sẽ tìm thấy động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.7L mới, dùng chung với người anh em Silverado. Động cơ này có 3 phiên bản khác nhau với sức mạnh lần lượt là 237 mã lực/351 Nm, 310 mã lực/528 Nm và 310 mã lực/582 Nm. Dù ở phiên bản nào, động cơ cũng đồng hành với hộp số tự động 8 cấp với khả năng chuyển số mượt hơn và thời gian về số nhanh hơn. Thương hiệu Chevrolet cho biết, ở thế hệ này, Colorado tập trung nhiều hơn vào khả năng chạy off-road. Do đó, bản Trail Boss mới của xe sẽ có hệ thống nâng gầm thêm 51 mm, hệ dẫn động 4 bánh, khóa vi sai chống trượt và vành nhôm 18 inch nằm trong lốp 32 inch chạy mọi địa hình. Bộ vành và lốp này giúp xe có chiều cao gầm 241 mm, góc tiếp cận 30,5 độ, góc thoát 22,4 độ và góc vượt đỉnh dốc 21 độ. Khách hàng muốn mua xe bán tải ấn tượng hơn nữa thì có thể chọn Chevrolet Colorado ZR2. Phiên bản này đi kèm hệ thống nâng gầm thêm 76 mm, hệ thống giảm xóc Multimatic DSSV, lốp 33 inch và chiều cao gầm 272 mm. Ngoài ra, xe còn có thiết kế cản trước/sau riêng để tăng góc tiếp cận lên 38,3 độ, góc thoát 25,1 độ và góc vượt đỉnh dốc 24,6 độ. Những con số này khá ấn tượng với một mẫu xe bán tải cỡ trung. Chưa dừng ở đó, Colorado 2023 còn có hệ thống camera với 10 góc nhìn khác nhau, bao gồm cả dưới gầm. Nhờ đó, người lái có thể thấy các chướng ngại vật bên dưới gầm để tránh hoặc vượt qua. Tùy vào phiên bản, xe sẽ có tổng cộng 5 chế độ lái là Normal, Tow/Haul, Off-Road, Terrain và Baja. Trong đó, Terrain là chế độ vượt địa hình ở tốc độ thấp. Baja phù hợp cho việc chạy tốc độ cao trên sa mạc. Một tin buồn cho người dùng là Chevrolet Colorado 2023 không có hệ thống hỗ trợ lái bán tự động Super Cruise. Tuy nhiên, ngay từ bản WT tiêu chuẩn, xe đã được trang bị phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước, phanh tránh va chạm với người đi bộ phía trước, đèn pha IntelliBeam, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo lệch làn đường Không chỉ có khả năng vượt địa hình, Chevrolet Colorado 2023 còn kéo khá "cừ". Ở bản tiêu chuẩn, xe có sức kéo 1.588 kg trong khi con số tương ứng ở bản tầm trung và cao cấp là 3.493 kg. Hiện giá xe Chevrolet Colorado 2023 mới vẫn chưa được công bố. Xe sẽ bắt đầu bán ra tại thị trường Mỹ vào nửa đầu năm sau. Video: Giới thiệu bán tải Chevrolet Colorado 2023 mới.

